10 साल के इस लड़के ने 1 मिनट में सॉल्व कर दी मैथ्स के 196 सम, बनाया गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड

इंग्लैंड के एक 10 वर्षीय लड़के ने लॉकडाउन के दौरान एक मिनट के भीतर 196 गणित की समस्याओं को हल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्राथमिक विद्यालय के छात्र नादूब गिल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वह बेहद तेज गति से लैपटॉप पर समस्याओं को हल करते नजर आ रहा है। 10 वर्षीय नादुब गिल ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 मिनट में सॉल्व की 196 मैथ्स की सम (फोटो साभार:theloop) टाइम्स टेबल्स रॉक स्टार्स, एक ऑनलाइन गणित टेबल लर्निंग ऐप और साइट ने टाइम्स टेबल्स रॉक स्टार्स पर एक मिनट में हाईएस्ट स्कोरर ढुंढने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ सहयोग किया था।

नादुब ने प्रतियोगिता में भाग लिया और समय सीमा के तहत 196 समस्याओं को हल करके इसे टॉप करने में कामयाब रहा। इससे ज्यादा अचरज की बात यह है कि उसने एक भी गलत जवाब नहीं दिया।

नॉटिंघम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग सात सौ आवेदक थे। लेकिन लॉन्ग ईटन में लॉन्गमोर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले नादुब ने सभी को पीछे छोड़ दिया।

आप भी देखिये नादुब के नायाब कारनामे का ये वीडियो



पोर्टल के साथ बात करते हुए, नादुब ने कहा, “मैं इस खिताब को हासिल करने के लिए बहुत रोमांचित और उत्साहित हूं। यह एक सपने जैसा है!”

नादुब को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया गया था।

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एडिटर-इन-चीफ क्रेग ग्लेनडे ने कहा, "यह वास्तव में मनमौजी है कि ये छोटा बच्चा इतने कम समय में कितनी गणनाओं को हल करने में कामयाब रहा। यह मानसिक और शारीरिक निपुणता की वास्तविक परीक्षा है और GWR (गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स) परिवार में नादुब का स्वागत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है।"

