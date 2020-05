लॉकडाउन: श्रमिक के बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए केक लेकर पहुंचे एएसपी

हापुड़, लॉकडाउन के बीच दिल्ली से आजमगढ़ के पैदल सफर पर परिवार के साथ निकले प्रवासी मजदूर देवीदीन को मंगलवार को यहां पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला जब उसके बच्चे का जन्मदिन मनाने खुद एएसपी केक लेकर पहुंच गए। फोटो साभार: सोशल मीडिया राजमार्ग से गुजर रहे इस प्रवासी श्रमिक के परिवार ने जब पुलिस को बताया उन के बेटे का आज जन्मदिन हैं और उन को घर पहुंचे की जल्दी हैं तो जनपद हापुड़ के एएसपी अपनी टीम के साथ खुद केक लेकर मौके पर पहुंचे और बच्चे का जन्मदिन मनाया।

देवीदीन अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे आशीष के साथ दिल्ली से आजमगढ़ जाने के लिए दो दिन से पैदल यात्रा कर रहे थे। मंगलवार की सुबह बृजघाट पार्किंग में पहुंचने के बाद अपने घर के लिए जाने के लिए पुलिसकर्मियों से जल्दी जाने के लिए आग्रह किया। पुलिसकर्मियों के पूछने पर बेटे के जन्मदिन की बात कही।

पुलिस कर्मियों ने जन्मदिन की बात जिले के उच्च अधिकारियों को बताई तो मौके पर जिले एएसपी सर्वेश मिश्रा पहुँचे ओर सभी के साथ अखिल का केक काटकर 13वां जन्मदिन मनाया।

एएसपी सर्वेश मिश्रा ने कहा कि देश संकट की घड़ी में है, बच्चे भगवान का रूप होते है। इस मौके पर उपजिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर, गढ़ कोतवाल राजपाल तोमर, चौकी प्रभारी सत्यपाल सिंह सहित कई अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। Also Read कोरोना वायरस को रोकने के लिए अन्य देशों की तुलना में भारत क्या कर रहा है?

(Edited by रविकांत पारीक)

