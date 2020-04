पोर्न साइट देखने वालों को लेकर महाराष्ट्र पुलिस ने किया ये चौंकाने वाला दावा

मुंबई, महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि पोर्न (अश्लील) साइट देखने वाले लोगों को साइबर ठग धन उगाही वाले मेल भेज रहे हैं और ऐसे मामले तेजी से बढ़े हैं। पोर्न साइट देखने वालों से उगाही कर रहे हैं साइबर ठग

राज्य पुलिस की साइबर शाखा ने बताया कि ठग ऐसे लोगों को ईमेल भेज रहे हैं जो वेबसाइट्स पर अश्लील विषयवस्तु देखते हैं और उनसे फिरौती के तौर पर बिटक्वाइन की मांग करते हैं। भुगतान नहीं करने पर अश्लील वेबसाइट देखते हुए उनका वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देते हैं।

महाराष्ट्र साइबर अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक बालसिंह राजपूत ने कहा, "ठग पोर्न वेबसाइट पर कुछ मालवेयर (ऐसा साफ्टवेयर जो किसी कम्प्यूटर अथवा व्यक्ति अथवा सर्वर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बनाया जाता है) डाल देते हैं और जब कोई इन साइट्स पर जाता है तो ठग उस व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद ब्राउजर रिमोट कंट्रोल कम्प्यूटर की तरह काम करने लगता है और इसके जरिए ये ठग व्यक्ति की स्क्रीन तक पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति के मित्रों के नंबर, सोशल मीडिया और ईमेल पर उसके पहचान वालों की जानकारी ले लेते हैं।"

उन्होंने बताया कि सारी जानकारी जुटाने के बाद ठग उपभोक्ता को ईमेल पर धमकी वाले संदेश भेजते हैं कि उस व्यक्ति का पोर्न साइट देखते हुए वीडियो है और अगर उन्हें बिटक्वाइन के जरिए भुगतान नहीं किया गया तो वे यह वीडियो जारी कर देगें।

उन्होंने बताया कि हाल में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं।

उन्होंने बताया कि, ''ऐसे ही एक व्यक्ति के पास मेल आया और ठग ने उससे 2900 डॉलर की मांग की और ऐसा नहीं करने पर उसके वेबकैम के जरिए रिकॉर्ड किए गए वीडियो को उसके दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों को भेज दिया जाएगा।''

