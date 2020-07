eSIM के जरिये बदल जाएगा मोबाइल बाज़ार, अब नए नंबर के लिए नहीं बदलना पड़ेगा बार-बार सिम कार्ड

अगर आपके फोन में eSIM की सुविधा मौजूद है तो आपको नंबर बदलते समय फिजिकल सिम कार्ड की तरह उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। (सांकेतिक चित्र)

अब फोन में नंबर या ऑपरेटर बदलने के साथ सिम बदलने का झंझट जल्द ही पूरी तरह खत्म होने वाला है और इसकी शुरुआत भारत में पहले से ही हो चुकी है। आज दुनिया के तमाम देशों में स्मार्टफोन कंपनियाँ और नेटवर्क कैरियर अपने यूजर्स को eSIM की सेवाएँ पेश कर रही हैं और भारत में भी इसे शुरू कर दिया गया है।

eSIM के जरिये बिना किसी फिजिकल सिम कार्ड लगाए फोन में नंबर इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में देश में वोडाफोन-आइडिया ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों के लिए यह सुविधा लांच की है। हालांकि वोडाफोन-आइडिया की इस सेवा का लाभ Apple Watch (GPS+Cellular) के लिए उपलब्ध है।

वोडाफोन-आइडिया की यह नई ई-सिम सेवा अभी सभी सर्कल में उपलब्ध नहीं है। शुरुआती चरण में इसे दिल्ली, मुंबई और गुजरात के पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध कराया गया है। भारत में वोडाफोन-आइडिया के साथ जियो और एयरटेल भी eSIM सेवा अपने यूजर्स को उपलब्ध करा रहे हैं। क्या है eSIM? eSIM का पूरा नाम दरअसल embedded SIM कार्ड है, जो फिजिकल सिम कार्ड से अलग है। अगर आपके फोन में eSIM की सुविधा मौजूद है तो आपको नंबर बदलते समय फिजिकल सिम कार्ड की तरह उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। eSIM सेवा का लाभ आपको तभी मिल सकेगा जब आपके आस-पास eSIM सेवा प्रदान करने वाला नेटवर्क कैरियर हो।

Also Read [स्टार्टअप भारत] डॉक्यूमेंट्री ने किया फूडटेक स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रेरित, उपलब्ध करा रहे हैं हेल्दी फूड आइटम्स

स्मार्टफोन में लगा eSIM एक चिप की तरह काम करता है, जिस पर दर्ज़ जानकारी को रीराइट किया जा सकता है, मतलब आप जब चाहें इसी ई-सिम पर दूसरे कैरियर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

eSIM सेवा फिलहाल एप्पल की कुछ डिवाइसेस में ही उपलब्ध है, इसमें iphone XS, iphone XS Max, iphone11, iphone 11 Pro, iphone Pro Max, iphone SE, iphone XR के साथ ही Apple Watch Series 3 और Apple Watch Series 4 शामिल हैं। जल्द ही Samsung Galaxy Z Flip और Galaxy Fold डिवाइसेस को भी इसका सपोर्ट दिया का सकता है। ढेर सारे फायदे अगर आप लगातार एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करते रहते हैं और आपको हर बार नई जगह पर जाकर मोबाइल सेवाओं के इस्तेमाल के लिए नया नंबर लेना पड़ता है, तो eSIM से आपकी यह समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। इस सिम के लिए सिम ट्रे की भी आवश्यकता नहीं है।

eSIM की सबसे खास बात यह है कि आप एक ही सिम के जरिये कई डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही जब आपको नए नेटवर्क कैरियर से जुड़ना होगा तो आपको अधिक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा।

e-SIM को भविष्य के हिसाब से एकदम मुफीद माना जा रहा है, हालांकि फिलहाल बाज़ार में इसे सपोर्ट करने वाली डिवाइस काफी कम हैं, लेकिन निकट भविष्य में बाज़ार में कम दामों के साथ e-SIM इनेबल्ड डिवाइसेस देखने को मिल सकती हैं। Also Read इन दो भाइयों ने खड़ी कर दी 1500 करोड़ रुपये की D'Decor कंपनी और बन गए दुनिया के सबसे बड़े पर्दा निर्माता

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.