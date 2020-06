मेरठ के इस शख्स ने एमएनसी की नौकरी छोड़ शुरु की जैविक खेती साथ ही अब तक 200 से अधिक किसानों को दे चुका है ट्रेनिंग

अजय त्यागी का करियर चरम पर था जब उन्होंने अपने परिवार को नौकरी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताया। उनके माता-पिता की अस्वीकृति केवल तब बढ़ी जब उन्हें पता चला कि अजय जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट के करियर का त्याग करने को तैयार थे। मेरठ के अजय त्यागी एमएनसी की नौकरी छोड़ जैविक खेती कर रहे हैं (फोटो साभार: सोशल मीडिया) मेरठ में एक किसान परिवार से आने के बावजूद, एक रक्षा कर्मी, अजय के पिता कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पैतृक व्यवसाय का अभ्यास करे। लेकिन, अजय ने अपने साहसिक निर्णय में, मुख्य रूप से स्वस्थ, जैविक भोजन को जनता के लिए सस्ता बनाने के दृष्टिकोण के साथ जारी रखा।

एक मल्टीनेशनल कंपनी में लीड मैनेजर के पद को छोड़कर किसान बनना उनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन, उनके सभी संघर्षों ने अंत में भुगतान किया, जैसा कि अजय त्यागी अब देश में एक विश्वसनीय और प्रसिद्ध निर्माता और जैविक उत्पाद के बाज़ारिया करबानिक मीडोज के हेड हैं।

इसके अलावा, वह नियमित रूप से क्षेत्रीय किसानों को जैविक खेती के लिए आवश्यक स्विच करने के लिए प्रशिक्षित करते है। अब तक, उन्होंने 200 से अधिक किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित किया है। आरामदायक नौकरी से खेती की ओर रुझान "एक जमीनी स्तर के व्यक्ति को भी अच्छा खाना खाने का पूरा अधिकार है," अजय कहते हैं, जिन्होंने 2016 में पूर्णकालिक रूप से खेती शुरू की, मुख्य रूप से जीवन की बेहतर गुणवत्ता की खोज में। वह 9 से 5 वाली कॉर्पोरेट नौकरी के व्यस्त दिनों को याद करते है, जिसने जीवन की सभी विलासिताएं प्रदान कीं लेकिन शांति नहीं।

अजय कहते हैं, “तनाव मेरी भलाई को प्रभावित कर रहा था, मुझे अस्वास्थ्यकर भोजन खाने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालांकि थोड़ी देर के बाद, मैंने एक स्वच्छ आहार और एक स्वस्थ जीवन शैली पर स्विच किया, मुझे लगा कि कॉर्पोरेट काम मुझे खुश नहीं कर रहा है।” उस समय, मेरठ में, अजय के चाचा और उनका परिवार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के भारी उपयोग के साथ खेती का अभ्यास कर रहा था।

अजय का मानना है, "यह बहुत सारा पैसा है, केवल जहर खाने और अन्य उपभोक्ताओं को खिलाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है।"

“मुझे लगा कि मवेशी का कचरा मुझे अपने जैविक कृषि उद्यम को किकस्टार्ट करने के लिए पर्याप्त खाद और कच्चे माल के साथ प्रदान करेगा। लेकिन मुझे इस बात का थोड़ा-सा सुराग था कि श्रम-गहन और कठिन डेयरी फार्मिंग क्या है।” अजय ने अपने शुरुआती निरीक्षण के बारे में कहा।

इस बीच, उनके माता-पिता इस तथ्य से बेहद आशंकित थे कि एक दिन उनके बेटे, जो एक वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारी थे, ने स्वेच्छा से एक डेयरी किसान की अगली बारी दी। डेयरी फार्मिंग में अजय के अपने संघर्षों के साथ, इसने उन्हें अपना ध्यान पूरी तरह से जैविक खेती पर केंद्रित कर दिया - जहां उन्होंने मन की शांति के साथ-साथ एक अच्छी आजीविका भी मांगी। खाद्यान्न से लेकर विदेशी सब्जियां हालांकि पहले संदेह के बाद, अजय के परिवार ने अंततः अपने खेत के एक हिस्से में जैविक खेती का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने उन्हें पूरी अवधारणा के बारे में बताया। अजय ने अपने लिए 10 एकड़ जमीन लीज पर ली, जहाँ उन्होंने फसलों को प्राकृतिक तरीके से उगाना शुरू किया।

पहले कुछ महीनों में उनकी रीढ़ की हड्डी के श्रम ने उनकी उपज को उत्प्रेरित करने में मदद की, जिससे वह केवल एक साल के भीतर अपनी परिचालन लागतों को बनाए रखने में सक्षम थे। कुल मिलाकर, पारंपरिक खेती की तुलना में मुनाफे में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

Karbanic Meadows की ब्रांडिंग के तहत बेचा गया, उनका खेत फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला - अनाज, सब्जियों से लेकर मसालों तक बढ़ता है।

प्रधान अनाज के बीच, अजय गेहूं और धान की पारंपरिक किस्मों के साथ-साथ लाल और काले चावल जैसे विदेशी प्रकार भी उगाते हैं। बाजरा, क्विनोआ, चिया और फ्लैक्स सीड्स अनाज की अपनी सूची में अन्य लाभ देने वाले जोड़ हैं। साथ ही, अजय दाल और फलियों की एक विस्तृत श्रृंखला भी उगाते है।

मौसमी सब्जियों पर अधिक ध्यान देने से अजय को अपने खेत में संभोग सुनिश्चित करने में मदद मिली और इस तरह से भूमि पर कम पोषण संबंधी तनाव पैदा हुआ। धनिया या मेथी जैसी ब्रोकोली, फूलगोभी, टमाटर, मिर्च, मूली, गाजर और रसोई की जड़ी-बूटियां उनकी कुछ सामान्य पैदावार हैं।

उनके लगभग सभी कृषि पूर्वापेक्षाएँ खेत में या स्थानीय स्तर पर बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, अजय मातम और बुलबुले से अपनी खुद की हरी खाद तैयार करते है, जबकि वह अपने चचेरे भाई से वर्मीकम्पोस्ट खरीदते है, जो अजय की जैविक खेती में उद्यम करने की सफलता से प्रेरित थे। उच्च पैदावार के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण फसल का घूमना है, जो कि जैविक खेती के प्रारंभिक वर्षों में काफी दुर्लभ है।

“अंतिम उद्देश्य जैविक खाद्य की अवधारणा को बनाए रखना है और बदले में, उसी का अभ्यास करने वाले कम विशेषाधिकार प्राप्त काश्तकारों का उत्थान करना है। मैंने पूरे भारत के अन्य जैविक कृषकों की पहचान की है और उनके उत्पाद तैयार किए हैं, जिनके उत्पाद अब सही बाजार में पहुंच रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेरे सभी मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी आदि केरल के उत्पादकों से आते हैं, जो अन्यथा स्थानीय स्तर पर बेचकर लाभ अर्जित नहीं कर रहे थे।”

संयोग से, अजय की सफलता उनके पड़ोसी किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। जैविक खेती करने के लिए उत्सुक, उन्होंने मार्गदर्शन और सलाह के लिए उनसे संपर्क किया। धीरे-धीरे, अजय ने 2018 की शुरुआत में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन शुरू किया, जिसमें पारंपरिक किसान और सफेदपोश पेशेवर एक जैसे थे।

महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा और अन्य राज्यों के किसान और उत्साही अक्सर अजय की कार्यशालाओं में भाग लेते हैं और अपने खेत में प्रशिक्षण सत्रों में शामिल होते हैं। स्विच करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना किसानों के अंकों में से अजय ने प्रशिक्षित किया है, अंकित विश्नोई वह है जिनकी कहानी लगभग अजय के समान है।

लगभग एक साल पहले, अंकित गुरुग्राम में एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव थे। यहां तक ​​कि एक सभ्य वेतन और आराम के जीवन के साथ, उनके आवर्ती स्वास्थ्य मुद्दे प्रमुख चिंता का कारण थे।

अंकित बताते हैं, “मैं तनाव से बाहर जंक फूड पर द्वि घातुमान खाता था, और इसने मुझे अधिक वजन और अस्वास्थ्यकर बना दिया। तब मैंने हरी सब्जियों को पसंद करने और जैविक भोजन पर स्विच करने का फैसला किया।”

जैसे-जैसे एक कार्बनिक आहार के लाभ उनके स्वास्थ्य पर प्रतिबिंबित होने लगे, उन्होंने महसूस किया कि उनके जैसे सैकड़ों लोग पीड़ित हैं। जैविक खेती को आगे बढ़ाने का विचार उनके दिल में आया, और अपने परिवार से अस्वीकृति के बावजूद, उन्होंने अवसरों के साथ काम करना जारी रखा।

अंकित कहते हैं, "शुरुआती दिनों के लिए जैविक खेती पर एक YouTube वीडियो के माध्यम से अजय त्यागी के बारे में मुझे पता चला है।" मैं तुरंत उनके साथ मिला, और अधिक उत्सुकता से क्योंकि हमारे करियर के अनुमान लगभग समान थे। मैंने उनके खेत का दौरा किया और उन्होंने मुझे व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से बताया।”

वर्तमान में, अंकित छह महीने पहले पूर्णकालिक जैविक किसान बन गए, यूपी के मुरादाबाद में अपने परिवार के भूखंड पर गेहूं, सरसों और सब्जियों को उगाया।

अजय त्यागी अब दूसरों को जैविक खेती के ए से जेड में शामिल करने में काफी समय खर्च करते हैं। व्यापार के विस्तार के साथ, उनकी प्राथमिकताएं भी फैल गई हैं। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह अपने हाथों को गंदा करना पसंद करते है - बीज बोना या मिट्टी को भरना।

(Edited by रविकांत पारीक)

