मिलें एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव से, जो अब चला रहीं हैं वंदे भारत ट्रेन

एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव अब वंदे भारत एक्सप्रेस चला रही हैं. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnaw) ने यादव की प्रशंसा की और एक ट्वीट लिखा, "वंदे भारत - नारी शक्ति द्वारा संचालित. श्रीमती सुरेखा यादव, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट". (Surekha Yadav, Asia's first female locomotive pilot is now operating the Vande Bharat Express)

यादव ने सोमवार को महाराष्ट्र में सोलापुर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल (CSMT) तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई.

यादव ने हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन को चलाने का मौका दिए जाने के लिए आभार व्यक्त किया. उनकी उपलब्धियों के लिए, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

मध्य रेलवे ने लिखा, "वह नए युग, अत्याधुनिक तकनीक वाली वंदे भारत ट्रेन को चलाने का अवसर देने के लिए आभारी थीं. ट्रेन सही समय पर सोलापुर से रवाना हुई और समय से 5 मिनट पहले CSMT पहुंची. चालक दल सीखने की प्रक्रिया में सिग्नल का पालन करना, नए उपकरण पर काम करना, चालक दल के अन्य सदस्यों के साथ समन्वय, ट्रेन चलाने के लिए सभी मापदंडों का पालन शामिल है."

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनीं थी.

इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर, मध्य रेलवे ने प्रतिष्ठित मुंबई-पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस और सीएसएमटी-कल्याण महिला विशेष लोकल ट्रेन का संचालन सभी महिला कर्मचारियों के साथ किया. उस दिन, यादव ने सहायक लोको पायलट के रूप में सयाली सावरडेकर के साथ डेक्कन क्वीन का संचालन किया. लीना फ्रांसिस ने ट्रेन प्रबंधक (गार्ड) की जिम्मेदारी का निर्वहन किया, जबकि मुख्य टिकट निरीक्षक जिजी जॉन और दीपा वैद्य के नेतृत्व में यात्रा टिकट परीक्षकों की छह महिला प्रमुखों की एक टीम ने यात्रियों का मार्गदर्शन और सहायता की.

मुमताज़ काज़ी, जिन्हें एशिया की पहली उपनगरीय मोटर महिला होने का गौरव प्राप्त है, ने मुंबई और कल्याण में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) के बीच चलने वाली महिलाओं की विशेष ट्रेन K99 लोकल का संचालन किया. मयूरी कांबले ट्रेन में गार्ड की ड्यूटी निभाते नज़र आईं.

वहीं, हाल ही में टाटा स्टील ने भारतीय रेलवे के साथ एक समझौते के तहत अगले एक साल में 22 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनाने की घोषणा की है. रेल मंत्रालय ने अगले दो वर्षों के लिए 200 वंदे भारत ट्रेनों का उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है. भारतीय रेलवे ने हाल ही में टाटा स्टील के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत कंपनी देश की सबसे तेज और सुविधा संपन्न वंदे भारत एक्सप्रेस की 22 ट्रेनों का निर्माण करेगी. रेल मंत्रालय ने 2024 की पहली तिमाही तक वंदे भारत के पहले स्लीपर संस्करण को चलाने का भी लक्ष्य रखा है.