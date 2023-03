हैदराबाद में फिल्म 'Project K' के सेट पर घायल हुए महानायक अमिताभ बच्चन

बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने वीकेंड पर खुलासा किया कि उन्हें 'प्रोजेक्ट के' (Project K) के सेट पर चोट लगी है. इस फिल्म में वे प्रभास और दीपिका पादुकोण के साथ लीड रोल में नजर आएंगे. (Amitabh Bachchan injured on the sets of 'Project K')

अपने ब्लॉग पर अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट साझा करते हुए, 80 वर्षीय महानायक ने बताया कि 'प्रोजेक्ट के' के लिए एक एक्शन शॉट के दौरान उन्हें चोट लग गई थी. घायल होने के बाद, उन्हें हैदराबाद के एआईजी अस्पताल ले जाया गया जहां सीटी स्कैन किया गया. उपस्थित डॉक्टरों से परामर्श के बाद, उन्हें उनके मुंबई आवास 'जलसा' के लिए घर वापस भेज दिया गया.

अभिनेता, जिनके ट्विटर पर 48.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ने अपने पोस्ट में उल्लेख किया कि उनके "पॉपअप" के बाद उन्हें दाहिनी पसली की मांसपेशियों में चोट लगी थी, और उन्हें बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी.

उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा, "हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में डॉक्टर ने परामर्श दिया और सीटी स्कैन किया और घर वापस आ गए... स्ट्रैपिंग की जा चुकी है."

बिग बी ने यह भी लिखा कि वह बहुत दर्द में हैं, और उन्हें चलने-फिरने और सांस लेने में कठिनाई हो रही है, वह "आवश्यक गतिविधियों" के लिए इधर-उधर जाने में सक्षम हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ठीक होने और फिर से चलने में कुछ सप्ताह लगेंगे. उन्होंने यह भी लिखा, "कुछ सप्ताह लगेंगे. सामान्य होने में वक्त लगेग. दर्द के लिए कुछ दवाएं भी चल रही हैं ..."

'सेक्शन 84' और 'द इंटर्न' के रीमेक में नजर आने जा रहे बच्चन ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह से ठीक होने तक अपना काम रोक दिया है. "तो सभी काम जो किए जाने थे उन्हें निलंबित कर दिया गया है और रद्द कर दिया गया है जब तक कि उपचार नहीं हो जाता है. मैं जलसा में आराम कर रहा हूं और सभी आवश्यक गतिविधियों के लिए थोड़ा सा चल-फिर रहा हूं. लेकिन हां आराम कर रहा हूं."

अपने ब्लॉगपोस्ट में, दिग्गज अभिनेता ने रविवार को 'जलसा' गेट पर उनके साथ शामिल नहीं हो पाने के लिए अपने प्रशंसकों से माफी मांगी, एक रस्म जो वह वर्षों से निभा रहे हैं. "यह मुश्किल होगा या मैं कहूं, मैं आज शाम जलसा गेट पर शुभचिंतकों से मिलने में असमर्थ हूं. इसलिए न आएं और जो आने का इरादा रखते हैं, उन्हें सूचित करें. बाकी सब ठीक है."

बीग बी को अनुपम खेर, नीना गुप्ता और बोमन ईरानी के साथ सूरज बड़जात्या की फैमिली एंटरटेनर फिल्म 'ऊंचाई' में देखा गया था. अभिनेता ने हाल ही में घोषणा की कि वह निर्देशक रिभु दासगुप्ता की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म 'सेक्शन 84' में अभिनय कर रहे हैं.

इस बीच, निर्देशक नाग अश्विन द्वारा अभिनीत, आगामी पैन-इंडिया फिल्म 'प्रोजेक्ट के' 12 जनवरी, 2024 को सिनेमाघरों में उतरेगी.

अमिताभ बच्चन आने वाले समय में दीपिका पादुकोण के साथ रॉबर्ट डी नीरो और ऐनी हैथवे अभिनीत 2015 की फिल्म 'द इंटर्न' के आधिकारिक हिंदी रीमेक में भी नज़र आएंगे.