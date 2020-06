इस शख्स ने 3 साल तक नहीं बदली अपनी शर्ट, बेहद दिलचस्प है वजह

एक मनरेगा मजदूर ने लगभग तीन साल तक अपनी शर्ट नहीं बदली और ऐसा किसी अंधविश्वास के कारण नहीं है। उनका मिशन बेलगावी जिले में अपने गाँव के लिए 21 एकड़ का टैंक स्वीकृत कराना था। वह इतना प्रतिबद्ध था कि उसने हर दिन अपने मिशन की याद दिलाने के लिए अपनी शर्ट नहीं बदलने की कसम खाई थी। वह आखिरकार सफल हुआ और उसने 1,035 दिनों के बाद ही अपनी शर्ट बदल ली। पढ़िए विस्तार से पूरी कहानी किसान-मनरेगा मजदूर ज्योतिबा मनवाडकर (फोटो साभार: belgaumlive)

किसान सेवक-मनरेगा मजदूर ज्योतिबा मनवाडकर (48) ने टैंक प्राप्त करने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया, जिससे 3,000 एकड़ भूमि को सिंचित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में, उनके गांव के किसान मानसून पर निर्भर हैं।

बेलगावी से लगभग 16 किमी दूर हंडिगनूर से नौकायन। दसवीं पास ज्योतिबा के पास 35 गंटा जमीन है, जहां वह मूंगफली और आलू उगाते हैं। वह अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ रहता है। उसकी पंचायत में कुछ 350 से 400 मनरेगा मजदूर हैं।

यह सब 2015 में शुरू हुआ था जब हंडिगनूर में श्रमिकों को उनकी पंचायत सीमा में एक वर्ष के लिए काम दिया गया था। ये कार्यकर्ता पैदल चलते थे और अपने कार्य स्थल पर जाते थे। लेकिन बाद में, उन्हें अम्बेवाड़ी और हलागा में काम दिया गया, जो उनके गाँव से काफी दूर थे। उन्हें अपने कार्य स्थल पर जाने के लिए टेम्पो पर कुछ 25 से 30 रुपये खर्च करने पड़ते थे।

"पूरे दिन काम करने के बाद, अपनी मेहनत की कमाई टेम्पो पर खर्च करने से कुछ बचता नहीं था। मुझे लगा कि टैंक प्रोजेक्ट से मनरेगा मजदूरों को मदद मिलेगी। जब मैंने अपने ग्रामीणों से यह देखने के लिए बात की कि क्या कोई सरकारी जमीन हमारी पंचायत की सीमा में उपलब्ध है। कुछ जमीनी काम करने के बाद, मुझे जानकारी मिली कि 43.3 एकड़ जमीन है", उन्होंने कहा। ज्योतिबा ने बेलगावी जिला पंचायत के सीईओ गौतम बागड़ी से संपर्क किया, जिन्होंने विशेष ग्राम सभा का सुझाव दिया। गाँव के निकाय ने हंडिगनूर में एक टैंक बनाने का प्रस्ताव पारित किया। लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। "एक स्थानीय अधिकारी ने आगे की मंजूरी के लिए जिला पंचायत कार्यालय में संकल्प प्रति नहीं भेजी। मैंने 25 मनरेगा मजदूरों के साथ एक टेम्पो किराए पर लिया और तालुक और जिला पंचायतों, तहसीलदार और उपायुक्त को ज्ञापन और संकल्प प्रतियां दीं। फिर कुछ नहीं हुआ", उन्होंने कहा।

और वह अपने गांव में मजाक का पात्र बन गया। “मार्च 2017 में, मैंने टंकी का काम मंजूर होने तक नई शर्ट नहीं पहनने का फैसला किया। मैं पूरे दिन शर्ट पहनता, रात में इसे धोता और अगली सुबह फिर से पहनता। मैंने लगभग तीन साल तक ऐसा किया। कॉलर और आस्तीन फटे हुए थे और बटन टूटे हुए थे। मैं उसे खुद सिल लेता और पहनता। मैं कई बार एक ही शर्ट पहनकर सरकारी कार्यालयों में गया और वहाँ के कुछ कर्मचारी मेरा और मेरे शर्ट का मज़ाक उड़ाते।

मुझे कई शर्म नहीं आई। वह सब जो मैं चाहता था कि काम मंजूर हो जाए”, उन्होंने कहा “24 जनवरी को, मुझे विधायक सतीश जारकीहोली के कार्यालय से फोन आया कि सरकार ने मेरे स्थान पर एक टैंक बनाने की स्वीकृति दी है। मैं अपना खाना खा रहा था और थाली के साथ मैं खुशी से नाचने लगा। कुछ दिनों के बाद, मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए जारखोली गया।

उन्होंने कहा, "विधायक ने मुझे 1,200 रुपये की लागत वाली एक नई शर्ट दिलवाई, जो मेरे पास है। नींव रखने का समारोह 30 मार्च को निर्धारित किया गया था, लेकिन महामारी के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था।"

(Edited by रविकांत पारीक)

