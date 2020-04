सामने दिख रहे बड़े आर्थिक संकट से ऐसे निपट सकता है मध्यमवर्ग

कोरोनावायरस के चलते बने हालात के बीच मध्यमवर्ग के लिए एक बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालातों ने मध्यमवर्ग के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है।

हर ओर यह चर्चा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते बने हालत एक बड़े आर्थिक संकट को जन्म देंगे। यह संकट बड़े उद्योगों से लेकर, मध्यमवर्गीय परिवार और गरीब तबके के लोगों समेत सभी को बुरी तरह प्रभावित करेगा, हालांकि इसके चलते बनने वाले हालात कितने बुरे होंगे इसका अनुमान अभी लगाया जाना बाकी है।

इस दौरान सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक परिवार किसी योजना के तहत इस आर्थिक संकट का उसके ऊपर पड़ने वाले असर को कम कर सकता है? जवाब है हाँ। अगर अधिक बचत के लिए अभी से एक खाका तैयार कर लिया जाए तो आपको इसका फायदा मिल सकता है।

इस समय सबसे बाड़ी चिंता की लकीर मध्यमवर्गीय परिवारों के ऊपर लटक रही हैं। ऐसे समय में बड़ी संख्या में नौकरियों का जाना और उसी के साथ आर्थिक अस्थिरता काफी मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसे परिवार अपने लिये अल्पकालिक यानि शॉर्ट टर्म बचत की प्लानिंग कर सकते हैं।

इसके लिए आपको पहले अपनी आय के सभी श्रोतों को एक बार देखना होगा, फिर चाहे वो सैलरी हो, फिक्स डिपॉज़िट हो या घर का किराया हो। इसी के साथ आपको अपने मासिक खर्चों का भी लेखा जोखा अपने सामने रखना होगा, जिसमें बिजली के बिल से लेकर बच्चों के स्कूल की फीस आदि सबकुछ शामिल है।

इस बीच यदि आपने अपनी किसी यात्रा के लिए भी पहले से ही प्लान बना लिया था, तो आप उन टिकट के रिफ़ंड के सभी विकल्पों पर भी गौर कर सकते हैं, याद रखें संकट के समय में हर एक पैसा आपके बहुत काम आने वाला है।

आज बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी पर संकट की तलवार लटक रही है, वहीं जिन लोगों ने अपने घर या किसी कमरे को किराए पर उठाया हुआ है उनके किराएदार भी किराया देने में सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं।

Also Read जानिए टैक्सी रेंटल स्टार्टअप इंस्टाकार कैसे नेविगेट कर रहा है कोरोनावायरस रोडब्लॉक को

अब ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले बचत की सबसे आसान रास्ते ढूंढने होंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप महीने में कई बार किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं तो आप अपनी इस आदत में कमी लाकर बचत के लिए एक बड़ी राशि जुटा सकते हैं।

मध्यमवर्गीय परिवारों में अक्सर देखा गया है कि घरों में एक से अधिक टीवी कनेक्शन होते हैं, अब इस स्थिति में अगर आप एक ही टीवी कनेक्शन से काम चला लेते हैं तो आप महीने के 1 हज़ार रुपये तक अतिरिक्त बचा सकते हैं।

राशन के सामान की आवश्यकता सभी को है, लेकिन सामान को ओवरस्टॉक करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी के साथ आप अपने राशन और अन्य दैनिक जरूरतों वाले सामान को उपयोगिता के आधार पर प्राथमिकता दे सकते हैं।

अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से लंबे समय की बचत का प्लान बना रहे हैं, तो आप इसके लिए जितना कम रिस्क उठाएँ उतना ही बेहतर हैं। मसलन अगर आप बचत के लिए एफ़डी का विकल्प चुनते हैं तो वह अन्य विकल्पों से अधिक सुरक्षित हैं।

इसी तरह मौजूदा हालातों को देखते हुए शेयर बाज़ार में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है, ऐसे में अगर आप किसी कंपनी के शेयर में अपने पैसे लगाने का रहे हैं तो कंपनी की प्रोफ़ाइल पर जरूर गौर करें, साथ ही शेयर बाज़ार में एकमुस्त पैसा लगाने की बजाए छोटे-छोटे हिस्सों में निवेश करें। Also Read डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के बच्चों को मुफ्त में लाइव कक्षाएं देती है यह एडटेक कंपनी

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com