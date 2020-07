बॉक्स ऑफिस पर कमाई में कितनी सफल रहीं बॉलीवुड की ये सबसे महंगी फिल्में!

भारत में फिल्में अब तक एक आकर्षक उद्यम रही हैं। यद्यपि यह निकट भविष्य में ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ अधिक फिल्मों पर हस्ताक्षर करने वाली फिल्मों के साथ बदल सकता है, हम अभी तक यह नहीं सीख पाए हैं कि यह प्रणाली कैसे काम करती है। इस बीच, फिल्मों के लिए बहुत सारे बजट अक्सर निवेश पर भारी रिटर्न के साथ पूरे उद्यम को बेहद लाभदायक बनाते हुए मिले हैं। फोटो साभार: shutterStock आज हम यहाँ आपको बताने जा रहे बॉलीवुड की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों के बारे में। 2.0 2.0, को 2018 में सबसे बड़े प्रोडक्शन बजट (450 करोड़ रुपये) के साथ बनने वाली भारतीय फिल्म का खिताब मिला। एस-शंकर द्वारा लिखित और निर्देशित और लीसा प्रोडक्शंस के संस्थापक सुबास्करन अलिराजाह द्वारा निर्मित एक साई-फाई फिल्म 3 डी दर्शकों के लिये भी शूट की गई थी। 2.0, 2010 की तमिल फिल्म एंथीरन का सीक्वल थी, जिसमें अक्षय कुमार और एमी जैक्सन के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन और रजनीकांत दोनों ने अभिनय किया था। इस फिल्म को तमिल और हिंदी दोनों में एक साथ शूट किया गया था। पद्मावत 215 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म को संजय लीला भंसाली, सुधांशु वत्स, और अजीत अंधारे ने प्रोड्यूस किया था। यह फिल्म मलिक मुहम्मद जायसी की कविता पद्मावत पर आधारित थी। रानी पद्मावती की कहानी में, अपने जीवन का बलिदान महसूस करना दुश्मन के सामने समर्पण करने से बेहतर था। एक पीरियड ड्रामा के लिए, फिल्म सांस लेने वाले दृश्यों, और वेशभूषा और युग की याद ताजा करती है। फिल्म में गहराई देने के लिए और इसकी भव्यता में इजाफा करने के लिए आईमैक्स तकनीक और 3 डी का भी उपयोग किया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के झंडे गाड़े और दुनिया भर में 565 करोड़ रुपये की कमाई की। टाइगर ज़िंदा है इस एक्शन ड्रामा फिल्म को अली अब्बास ज़फर ने लिखा और निर्देशित किया था। फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के बैनर तले किया गया था और इसमें सलमान खान, कैटरीना कैफ, सज्जाद डेल्फरोज ने अभिनय किया था। फिल्म 2012 की फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल थी। इस फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट 210 करोड़ रुपये थी और इसने उम्मीद के मुताबिक बॉक्स-ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। ठग्स ऑफ हिंदोस्तान 210 करोड़ रुपये के बजट में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म ठग्स ऑफ हिंदोस्तान में आमिर खान, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन और फातिमा सना शेख जैसे कलाकार थे। फिल्म के निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य (विक्टर) थे और इस फिल्म को यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। फिल्म की कहानी फिलिप मीडोज टेलर के 1839 के उपन्यास, कन्फेशंस ऑफ ए ठग पर आधारित थी। यह फिल्म 1790 और 1805 के बीच का एक पीरियड ड्रामा थी। दुर्भाग्य से, यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। Also Read मिलें फिल्म अभिनेता नीरज काबी से जिन्होंने श्याम बेनेगल से लेकर अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स के साथ किया बेहतरीन अभिनय बाहुबली 2: द कन्क्लूजन बाहुबली 2: द कन्क्लूजन, बाहुबली: द बिगनिंग की अगली कड़ी थी। इस फिल्म का बजट 210 करोड़ रुपये था। पहले भाग में सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य थी। एस. एस. राजामौली द्वारा निर्देशित और उनके पिता के. वी. विजयेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित फैंटेसी-एक्शन फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, और अनुष्का शेट्टी ने अभिनय किया है। एक और अवधि का नाटक, फिल्म मध्ययुगीन भारत में स्थापित की गई थी और बड़े-बजट का उपयोग विश्वसनीय शाही महलों, कोर्ट रूम और यहां तक ​​कि हाथियों को बनाने के लिए किया गया था। प्रेम रतन धन पायो प्रेम रतन धन पायो को सुरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित किया गया था और राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले 180 करोड़ रुपये के बजट में इसे प्रोड्यूस किया गया था। सलमान खान और सोनम कपूर द्वारा अभिनीत यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है, दुनिया भर में 400 करोड़ रुपये। यह फिल्म स्पष्ट रूप से दक्षिण कोरियाई फिल्म, मस्काराडे से 'प्रेरित' थी, जो एंथनी होप द्वारा लिखित द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा के उपन्यास पर आधारित थी। धूम 3 विजय कृष्ण आचार्य द्वारा लिखित और निर्देशित और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्मित, धूम 3, धूम फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म थी। आमिर खान, कैटरीना कैफ, अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अभिनीत इस फिल्म का बजट 175 करोड़ रुपये था। फिल्म व्यावसायिक रूप से बेहद सफल साबित हुई और 540 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई करने में सफल रही। दिलवाले 161 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म दिलवाले 2015 में बड़े पर्दे पर आई थी, इसे रोहित शेट्टी ने निर्देशित किया था और रेड चिलीज़ प्रोडक्शंस और रोहित शेट्टी प्रोडक्शंस द्वारा सह-निर्मित किया गया था। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन और कृति सनोन ने अभिनय किया। फिल्म ने 214.15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी और 194 करोड़ रुपये से अधिक सकल विदेशी कारोबार था, जो कि शाहरुख खान की फिल्म के लिए अब तक का सबसे ज्यादा कारोबार था। Also Read बॉलीवुड की बड़े बज़ट की ये फिल्में दर्शकों को नहीं रिझा पाईं, बॉक्स ऑफिस पर रही असफल

