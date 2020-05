बॉलीवुड की बड़े बज़ट की ये फिल्में दर्शकों को नहीं रिझा पाईं, बॉक्स ऑफिस पर रही असफल

'नाम मोटे और दर्शन खोटे' हिंदी की ये कहावत आज के लेख पर बिलकुल सटीक बैठती है। यूँ तो बॉलीवुड में, बड़े बजट की फिल्मों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हो लेकिन इनमें से कुछ फिल्में लोकप्रिय स्टार कास्ट के बावजूद अच्छा व्यवसाय करने में असफल रहीं। फोटो साभार: shutterStock आज हम आपके लिये लेकर आए हैं उन फिल्मों की एक लिस्ट जो बड़ी स्टार कास्ट और बड़े बज़ट के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही- 1. रूप की रानी चोरों का राजा (1993) यह अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर अपने समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं पाई और वितरकों और निर्माताओं को खासा नुकसान झेलना पड़ा। 2. राजू चाचा (2000) अजय देवगन के होम प्रोडक्शन वाली इस फिल्म का बज़ट 25 करोड़ रुपये था लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन महज़ 8.5 करोड़ रुपये था। 3. अशोका (2001) यह शाहरुख खान अभिनीत यह फिल्म 14 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, जो उस समय बहुत बड़ी थी। संतोष सिवन द्वारा निर्देशित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर केवल 10 करोड़ रुपये ही जुटा पाई। 4. राम गोपाल वर्मा की आग (2007) ऑल-टाइम हिट "शोले" की इस रीमेक का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया था। इसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, मोहनलाल, सुष्मिता सेन, इत्यादि सहित एक बड़ी स्टार कास्ट थी, बावजूद इसके यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। 5. युवराज (2008) सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म "युवराज" में सलमान खान और कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपये था लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिरी और महज़ 16 करोड़ रुपये ही जुटा पाई। 6. लव स्टोरी 2050 (2008) "लव स्टोरी 2050" एक साइंस फिक्शन लव स्टोरी फिल्म थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा और हरमन बावेजा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 60 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर केवल 25 करोड़ की कमाई की। 7. ब्लू (2009) एंथनी डिसूजा द्वारा निर्देशित फिल्म "ब्लू" में अक्षय कुमार, संजय दत्त, लारा दत्ता और ज़ायद खान मुख्य भूमिका में थे। 100 करोड़ रुपये के शानदार बजट के साथ बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। 8. चांदनी चौक टू चाइना (2009) अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका वाली फिल्म "चांदनी चौक टू चाइना" को 80 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बनाया गया था लेकिन इसने केवल 55 करोड़ रुपये की कमाई की। 9. काइट्स (2010) अनुराग बसु द्वारा निर्देशित फिल्म "काइट्स" में ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की प्रोडक्शन कोस्ट 60 करोड़ रुपये थी लेकिन इसने केवल 49 करोड़ का कलेक्शन किया। 10. गुजारिश (2010) 50 करोड़ की लागत से बनी ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर इस फिल्म ने केवल 29 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। 11. रा.वन (2011) शाहरुख खान के सुपर हीरो के रूप में अभिनीत "रा.वन" में करीना कपूर और अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की प्रोडक्शन कोस्ट 130 करोड़ रुपये थी लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल 114 करोड़ रुपये की कमाई की। 12. हिम्मतवाला (2013) अजय देवगन की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक, "हिम्मतवाला" साजिद खान द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म की प्रोडक्शन कोस्ट 70 करोड़ रुपये थी लेकिन फिल्म ने केवल 47 करोड़ का कारोबार किया। 13. बॉस (2013) अक्षय कुमार की एक्शन फ्लिक "बॉस" 72 करोड़ रुपये के बजट के साथ बनी थी, लेकिन फिल्म ने सिर्फ 54 करोड़ रुपये की कमाई की। 14. ज़ंजीर (2013) संजय दत्त और रामचरन तेजा स्टारर यह फिल्म अमिताभ बच्चन की साल 1973 में पर्दे पर आई क्लासिक फिल्म "ज़ंजीर" की रीमेक थी। इस फिल्म की प्रोडक्शन कोस्ट 60 करोड़ रुपये थी लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर केवल 15 करोड़ रुपये ही कमाए। 15. बॉम्बे वेलवेट (2015) अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित "बॉम्बे वेलवेट" में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा और करण जौहर मुख्य भूमिकाओं में थे। 120 करोड़ के बजट के साथ बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 31 करोड़ की कमाई की। Also Read इन 9 बॉलीवुड स्टार्स ने फिल्म में अपने आइकॉनिक रोल के लिए नहीं ली फीस

(Edited by रविकांत पारीक)

