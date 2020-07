फुटपाथ पर जूते बेचने वाले की बेटी ने बोर्ड परीक्षा में हासिल किए 97% अंक, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बढ़ाया मदद का हाथ

कोरोनावायरस महामारी के चलते कई छात्रों को स्कूलों को छोड़ना पड़ा था। इसके अलावा, चल रही परीक्षाओं को स्थगित करने या रद्द करने से छात्रों को मुश्किल हुई, खासकर वे जो कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षा दे रहे थे।

हालांकि, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पिछली परीक्षाओं का संचयी प्रतिशत लेकर इन परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा करने का निर्णय लिया। इस तरह की कठिनाइयों के बावजूद, कई छात्रों ने चुनौतियों का सामना किया और अपने प्रयासों में सफलता देखी। फोटो साभार: ANI ऐसी ही एक लड़की है श्योपुर, मध्य प्रदेश की मधु आर्य, जिन्होंने 97 प्रतिशत अंक हासिल किए, विज्ञान स्ट्रीम में तीसरा स्थान हासिल किया। जूते बेचने वाले की बेटी मधु ने मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 500 में से 485 अंक हासिल किए।

“मैंने कड़ी मेहनत की है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और हर दिन आठ से दस घंटे पढ़ाई करती थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं। मैं NEET की तैयारी कर रही हूं। मेरे माता-पिता और पूरा परिवार बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूं। मैं सरकार से अपील करती हूँ कि मेरी उच्च शिक्षा में मेरा साथ दें क्योंकि मेरे पिता मेरी आगे की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते, ” मधु ने एएनआई को बताया। मधु अपने माता-पिता और अपने अन्य पांच भाई-बहनों के साथ रहती है। वह अपने परिवार की वित्तीय स्थिति के कारण अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। उनके पिता कन्हैयालाल, जो स्थानीय बस स्टैंड के पास एक फुटपाथ पर जूते बेचते हैं, ने कहा कि उन्हें मधु की उच्च शिक्षा के लिए सरकार के समर्थन पर निर्भर रहना होगा।

उन्होंने कहा, “मैं अपनी बेटी को उसके सपनों को हासिल करने में मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरी गरीबी बाधा बन सकती है।” मधु को उसकी सफलता पर बधाई देते हुए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निजी ट्वीटर हैंडल के माध्यम से ट्वीट किया। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 28, 2020 Also Read झारखंड में टेलर की बेटी बनी आर्ट्स स्ट्रीम की टॉपर, जानें क्या है नंदिता का सपना?

