पणजी, नौसैना के एक पायलट के अपनी शादी के लिए छुट्टी मांगने की खातिर एक पत्र लिखा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पायलट द्वारा लिखे पत्र का शीर्षक है, ‘‘जिंदगी की कड़वी घूंट पीने की आज्ञा दें’’ जिसके जवाब में अधिकारी ने लिखा ‘‘नरक में स्वागत’’ है। नौसैनिक पायलट की शादी के लिए लिखा निमंत्रण पत्र सोशल मीडिया पर हुआ वायरल यह अनोखा संवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

गोवा में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर निशांत सिंह ने आईएनएस हंस के आईएनएएस 300 के कमान अधिकारी को यह पत्र लिखा था।

निशांत ने नौ मई को लिखे पत्र में शादी करने की जानकारी देते हुए लिखा, ‘‘इतने कम समय के नोटिस में यह बम आप पर गिराने का खेद है लेकिन आप भी इस बात पर राजी होंगे कि मैं खुद पर एक परमाणु बम गिराना चाहता हूं और मुझे लगता है कि जैसे युद्ध के समय की परिस्थिति को देखते हुए हम तत्काल निर्णय लेते हैं, उसी तरह मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मैं इस निर्णय पर दोबारा विचार नहीं कर सकता।’’ मिग पायलट ने कहा, ‘‘उपरोक्त विषय में मैं आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से शांति के समय में अपना बलिदान करने के लिए आपकी मंजूरी चाहता हूं, जो पूरी तरह से कर्तव्य पालन से इतर है और वैवाहिक जीवन के इस कब्रिस्तान में कई अन्य बहादुर पुरुषों का साथी बनना चाहता हूं।’’ वरिष्ठ अधिकारी को शादी का निमंत्रण देते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैं वादा करता हूं कि ड्यूटी पर कभी भी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा या अपने प्रशिक्षु पायलटों को ऐसे कुछ नहीं सिखाऊंगा।’’ कमान अधिकारी ने लाल स्याही में हस्तलिखित उत्तर में सिंह को याद दिलाया कि, ‘‘तुम्हारे एकल जीवन में मैं तुम्हारा प्रशिक्षक था.... एसीपी के तौर पर तुम्हें मिग उड़ाते हुए देखना मेरे लिए काफी गौरवपूर्ण क्षण था।’’ उन्होंने कहा, ‘‘तुममें एक उत्साह देखा और मेरा मानना है कि तुम अलग हो.... लेकिन सभी अच्छी चीजों का अंत आता है।’’ सीओ ने कहा, ‘‘नरक में तुम्हारा स्वागत है।’’

नौसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह दोनों के बीच हुआ एक निजी संवाद था।

उन्होंने कहा, ''नौसेना कर्मी की शादी हो गई है।''

(Edited by रविकांत पारीक)

