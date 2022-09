NFT म्यूजिक इंडस्ट्री Web3.0 के जरिए ढूंढ रही है नए एप्लिकेशन, क्या है इसके मायने?

दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे संगीत (म्यूजिक) पसंद नहीं हो. बदलते दौर के साथ-साथ गाने-बजाने का स्वरूप भी बदल गया है. म्यूजिक इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी का चोली-दामन का साथ रहा है. अब इसमें टेक्नोलॉजी एक लेवल आगे बढ़ गई है. NFT (non-fungible token) और Web3 जैसी उभरती टेक्नोलॉजी ने भी म्यूजिक इंडस्ट्री का हाथ थाम लिया है.





हाल ही में, कथित तौर पर, म्यूजिक इंडस्ट्री Web3.0 को इंटीग्रेट कर रही है. जिसमें गीत के अधिकार, ब्लॉकचेन-बेस्ड स्ट्रीमिंग और डिजिटल रिलीज़ के नए फॉर्मेट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है.

फोटो साभार: freepik

कॉइनटेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, पॉप, EDM (Electronic dance music) और हिप-हॉप जैसी शैलियां म्यूजिक इंडस्ट्री में NFT की रिप्रजेंटेटिव बन रही हैं. हालाँकि, शास्त्रीय संगीत और ओपेरा ने अभी-अभी इस इंडस्ट्री में कदम रखा है. Living opera, जोकि एक Web3.0 कम्यूनिटी है जो शास्त्रीय संगीत को ब्लॉकचेन-बेस्ड इनोवेशन के साथ जोड़ती है. यह कला और कलाकारों को एक नई परिभाषा देने के लिए विकासशील तकनीक की राह पर है.





Living opera के सीईओ सौला पारसडिस (Soula Parassdis) ने कहा कि Magic Mozart NFT कलेक्शन जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. यह फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (फिनटेक) की दुनिया को पारंपरिक संगीत की दुनिया से रूबरू कराने का एक तरीका होगा.





कॉइनटेलीग्राफ द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, संगीतकारों ने अतिरिक्त राजस्व (रेवेन्यू) और इंसेंटिव के लिए एनएफटी का उपयोग किया है जैसे कि ग्रिम्स (Grimes) का 5.8 मिलियन डॉलर का डिजिटल एसेट प्रोजेक्ट. कला के लिए National Endownment for the Arts के एक सर्वे के अनुसार, अमेरिका में वयस्कों का प्रतिशत जो एक वर्ष में कम से कम एक ओपेरा में जाते हैं, में गिरावट दर्ज कई गई है. जहां साल 2002 में एक वर्ष में कम से कम एक ओपेरा में जाने वाले वयस्कों की संख्या 3.2% था, यह गिरकर 2017 में 2.2% हो गई है. The Metropolitan Opera के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में, 2021, इसका रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में 25 मिलियन डॉलर कम था.





इसके अलावा, कॉइनटेलीग्राफ ने इस बात का भी उल्लेख किया कि लिविंग ओपेरा के सीओओ (चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर) क्रिस्टोस मकरिडिस (Christos Makridis) ने बताया कि एनएफटी शास्त्रीय कलाकारों और ओपेरा गायकों के लिए अनुदान और चंदा इकट्ठा करने के लिए एक नया रास्ता खोल सकता है.





मकरिडिस ने कहा, "ब्लॉकचेन-बेस्ड डिजिटल एसेट पारंपरिक बाधाओं, प्रस्तावों, कलाकार अनुदान आदि को हटा देती है ताकि कलाकार सीधे परोपकारी लोगों से जुड़ सकें और उस प्रशासनिक खर्चों को दूर कर सकें." 2021 में, डलास सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा (Dallas Symphony Orchestra) शास्त्रीय संगीत एनएफटी के शुरुआती समर्थकों में से एक बन गया, जिसने मेट ओपेरा (Met Opera) के महामारी के चलते पेचेक निलंबन (paycheck suspension) से प्रभावित संगीतकारों के लिए एक फंडराइज़र के रूप में एनएफटी जारी किया.





(बैनर तस्वीर: Freepik)