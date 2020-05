ओला इलेक्ट्रिक ने एटरगो का अधिग्रहण किया, अगले साल करेगी इलेक्ट्रिक दोपहिया की पेशकश

ओला इलेक्ट्रिक ने इस सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य 2021 में भारत में अपना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेश करना है। फोटो साभार: entrackr नयी दिल्ली, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (ओईएम) ने बुधवार को कहा कि उसने एम्सटर्डम स्थित एटरगो बीवी का अधिग्रहण किया है। इस कदम से भारतीय कंपनी को वैश्विक प्रीमियम इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।

ओला इलेक्ट्रिक ने इस सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया है, हालांकि कंपनी ने कहा कि उसका लक्ष्य 2021 में भारत में अपना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेश करना है। एटरगो के अधिग्रहण से ओईएम की इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी।

एटरगो ने पूरी तरह इलेक्ट्रिक ‘एपस्कूटर’ का विकास किया है, जिसमे स्वैपेबल उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी का इस्तेमाल होता है और 240 किलोमीटर तक की गति देता है।

ओईएम के संस्थापक और अध्यक्ष भावेश अग्रवाल ने कहा कि मोबिलिटी का भविष्य इलेक्ट्रिक है, और कोविड-19 का प्रकोप कम होने के बाद वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन की मांग तेजी से बढ़ेगी।

(Edited by रविकांत पारीक)

