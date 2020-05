ऑनलाइन बाल उत्पीड़न का वैश्विक हॉटस्पॉट बन चुका है फिलीपीन: रिपोर्ट

अधिकतर मामलों में माता-पिता या परिवार का करीबी सदस्य असल में तस्कर होता है, जो बच्चों का शोषण करता है। सांकेतिक चित्र

मनीला, फिलीपीन ऑनलाइन बाल यौन शोषण का वैश्विक हॉट स्पॉट बन गया है और कोरोना वायरस के कारण लागू किए गए लॉकडाउन उत्पीड़न को और बदतर कर सकता है।

यह जानकारी बृहस्पतिवार को एक अमेरिकी अधिकारी ने दी।

वाशिंगटन स्थित इंटरनेशनल जस्टिस मिशन ने बृहस्पतिवार को कहा कि हाल के वर्षों में फिलीपीन में ऑनलाइन बच्चों का यौन उत्पीड़न तेज़ी से बढ़ा है। इसमें माता-पिता पैसों के लिए अपने बच्चों का उत्पीड़न कराने में शामिल हैं। गैर सरकारी समूहों ने अपराधियों का पता लगाने और उनपर मुकदमा चलाने में मदद की थी।

ऑनलाइन जारी किए गए अध्ययन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी जॉन रिचमोंड ने कहा कि ऐसा लगता है कि वैश्विक लॉकडाउन के कारण इसमें बढ़ोतरी होती दिख रही है।

उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलों में माता-पिता या परिवार का करीबी सदस्य असल में तस्कर होता है जो बच्चों का शोषण करता है।

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब है कि बच्चे घर में अपने तस्करों के साथ बंद हैं। अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोग बच्चों का वेबकेम के जरिए ऑनलाइन शोषण करने के लिए पैसों का भुगतान करते हैं।

