प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में निवेश समय की जरूरत, ईकोसिस्टम में स्टार्टअप्स के लिए हैं ढेरों मौकेः रिपोर्ट

January 11, 2023 , Updated on : Wed Jan 11 2023 14:21:07 GMT+0000

मैरिको फाउंडेशन की ओर से बुधवार को “Innovation in Plastic: The Potential and Possibilities नाम से जारी एक रिपोर्ट में प्लास्टिक से जुड़ी चुनौती, इनसाइट के साथ ही ऐसे 15 इनोवेटर्स की भी लिस्ट जारी की गई है जो इनोवेशन के जरिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की परेशानी को हल करने की कोशिश कर रहे हैं.