[फंडिंग अलर्ट] रेडिस लैब्स ने 100 मिलियन डॉलर निवेश के साथ यूनिकॉर्न क्लब में मारी एंट्री

कैलिफोर्निया स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी रेडिस लैब्स (जिसे पहले ग्रांटिया डेटा के नाम से जाना जाता था) ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने 100 मिलियन डॉलर जुटाकर अपनी सीरीज एफ फंडिंग को बंद कर दिया है। निवेश का दौर बैन कैपिटल वेंचर्स और टीसीवी द्वारा सह-नेतृत्व किया गया था। इस दौर में मौजूदा निवेशकों में फ्रांसिस्को पार्टनर्स, गोल्डमैन सैक्स ग्रोथ, वियोला वेंचर्स और डेल टेक्नोलॉजीज कैपिटल ने भी भाग लिया है।

रेडिस लैब्स, रेडिस के पीछे की कंपनी है, जो एक ओपेन सोर्स डेटाबेस और रेडिस एंटरप्राइज़ का प्रदाता है। निवेश के इस नए दौर के साथ रेडिस लैब्स ने अब यूनिकॉर्न क्लब (1 बिलियन डॉलर से अधिक वैल्यूएशन वाली कंपनियों) में प्रवेश किया है। कंपनी ने अब तक 246 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।

बैन कैपिटल वेंचर्स के सहयोगी एनरिक सलेम ने कहा, "हम लंबे समय से क्लाउड-युग और रेडिस की क्षमता में उच्च-प्रदर्शन डेटाबेस के लिए इस श्रेणी का नेतृत्व करने के लिए बाजार के अवसर पर विश्वास करते थे। चूंकि हमारी प्रारंभिक श्रृंखला ए निवेश के बाद से रेडिस टीम ने रेडिस को एक आवश्यक उपकरण बनाने के लिए एक उल्लेखनीय काम किया है।” ओफ़र बंगाल और यूफैच शूलमैन द्वारा 2011 में स्थापित, रेडिस लैब्स माउंट एविज़न, कैलिफ़ोर्निया में स्थित है और इसका तेल अवीव में वैश्विक अनुसंधान और विकास केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त, रेडिस लैब्स के भारत (बेंगलुरु), लंदन और ऑस्टिन, टेक्सास में कार्यालय हैं।

योरस्टोरी के साथ बातचीत में रेडिस लैब्स के सह-संस्थापक और सीईओ ओफ़र बंगाल ने कहा, “कंपनी ने अब एक प्रौद्योगिकी और सामुदायिक दृष्टिकोण से खुले स्रोत रेडिस में निवेश करने को प्राथमिकता दी। इसके अतिरिक्त, यह डेवलपर्स के लिए उपयोग के मामलों को जोड़कर और विस्तार करके रेडिस एंटरप्राइज़ के प्रतिस्पर्धी किनारे को चौड़ा करेगा। नए फंडों के साथ रेडिस लैब्स ने अपनी बिक्री और मार्केटिंग टीमों को जारी रखने की योजना बनाई है।” Also Read ई-रिक्शा चालकों की आय को कई गुना बढ़ाने में मदद कर रहा है दिल्ली का यह स्टार्टअप

ओफ़र ने कहा, "कोविड-19 द्वारा लाई गई अभूतपूर्व स्थितियों ने उन अनुप्रयोगों के निर्माण में व्यावसायिक निवेश को गति दी है, जिन्हें क्लाउड में वास्तविक समय, बुद्धिमान डेटा प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। इस समय के दौरान, रेडिस हमारे ग्राहकों, भागीदारों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हम अपने समुदाय के पदचिह्न को मजबूत करने, रेडिस प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और हमारे उपयोगकर्ताओं के साथ अधिक व्यापार करने में मदद करने के लिए निवेश करना जारी रखेंगे।"

यह वास्तविक समय डेटाबेस और डेटा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो कंपनियों को अपने डेटा के साथ प्रबंधन, प्रक्रिया, विश्लेषण और पूर्वानुमान बनाने में सक्षम बनाता है। वर्तमान में रेडिस लैब्स 7,500 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है। इसके कुछ मार्की क्लाइंट में मास्टरकार्ड, डेल, फिशर, होम डिपो, माइक्रोसॉफ्ट, कोस्टको, गैप और ग्रुपन शामिल हैं। भारत में, रेडिस लैब्स कंपनियों के साथ काम करती है जिसमें फ्रेशवर्क्स, हाइक, मैट्रीमोनी डॉट कॉम, रज़ोरपे और स्विगी शामिल हैं।

ओफ़र ने कहा, "इसके अतिरिक्त, रेडिस लैब्स कैशिंग से परे रेडिस के उपयोग का विस्तार करना चाहता है। हम JSON, स्ट्रीम, टाइम-सीरीज़, ग्राफ़ और रेडिस एआई जैसे आधुनिक डेटा मॉडल का समर्थन करके ऐसा करेंगे।"

अक्टूबर 2019 में गूगल क्लाउड पर मूल सेवा के रूप में रेडिस एंटरप्राइज क्लाउड के लॉन्च के बाद से इस सेवा ने केवल दो तिमाहियों में 300 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुभव किया है। रेडिस लैब्स को अमेजन वेब सर्विसेज पार्टनर नेटवर्क के साथ एक उन्नत प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में भी पहचान की गई है। Also Read महामारी के बावजूद भोपाल के इस पर्सनल केयर ब्रांड ने कमाए 20 लाख रुपये

