बुधवार को इंटरनेट पर सुबह से ही अचानक RIP Bruno ट्रेंड करने लगा। RIP ब्रुनो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।

बुधवार की सुबह से ही इंटरनेट पर अचानक ब्रूनो की चर्चा शुरू हो गई। ट्विटर पर तो RIP Bruno भी ट्रेंड करने लगा, अब ये ब्रूनो कौन है जिसे लोग इंटरनेट पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दरअसल ब्रूनो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के पालतू कुत्ते का नाम था, जिसकी बुधवार को मौत हो गई।

विराट कोहली ने अपने पालतू कुत्ते ब्रूनो की मौत के बाद उसे याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके साथ में उन्होने संदेश भी लिखा।

Rest in peace my Bruno. Graced our lives with love for 11 years but made a connection of a lifetime. Gone to a better place today. God bless his soul with peace 🙏❤️ pic.twitter.com/R1XSF3ES5o — Virat Kohli (@imVkohli) May 6, 2020 विराट कोहली ने लिखा, “रेस्ट इन पीस मेरे ब्रूनो। हमारे जीवन में सालों तक प्यार भरा और ज़िंदगी भर का नाता बना लिया। आज वह बेहतर जगह चला गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे।" गौरतलब है कि विराट कोहली को जानवरों से खासा लगाव है और उनकी पत्नी अनुष्का भी जानवरों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। मालूम हो कि विराट कोहली ने कुछ सालों पहले नॉन-वेज का त्याग कर दिया था और अब वे पूरी तरह वेजिटेरियन हैं।

अपने वेजिटेरियन होने का जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके शरीर में एसिड अधिक मात्रा में बन रहा था, जिसके चलते उन्हे वेजीटेरियन डाइट की तरफ आना पड़ा।

