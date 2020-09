13 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 13 सितंबर वर्ष का 256 वाँ (लीप वर्ष में यह 257 वाँ) दिन है। साल में अभी और 109 दिन शेष हैं। 13 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1791 - फ्रांस के राजा लुई14वें ने नया संविधान अंगीकार किया।

1882 - एंग्लो-मिस्र युद्ध: तेल अल केबिर की लड़ाई लड़ी गई।

1914 - प्रथम विश्व युद्ध: जर्मनी और फ्रांस के बीच एस्ने की लड़ाई शुरू हुई।

1922 - पोलैंड की संसद ने जिडायनिया बंदरगाह निर्माण अधिनियम पारित कर दिया गया।

1923 - स्पेन में सैन्य तख्ता पलट। मिगेल डे प्रिमो रिवेरा ने सत्ता संभाली और तानाशाह सरकार की स्थापना की। ट्रेड यूनियनों को 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया।

1947 - प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु ने 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया।

1948- उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सेना को हैदराबाद में घुस कर कार्रवाई करने और उसे भारतीय संघ के साथ एकीकृत करने का आदेश दिया।

1968 – अल्बानिया वारसाॅ संधि से अलग हुआ।

2000 - भारत के विश्वनाथन आनन्द ने शेनयांन में पहला फ़िडे शतरंज विश्व कप जीता।

2001 - ओसामा बिन लादेन को पकड़ने हेतु अमेरिका द्वारा पाकिस्तान पर दबाव डाला गया।

2002 - इस्रायल ने फ़िलिस्तीन अधिकृत गाजा पट्टी पर हमला किया।

2005 - सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानकों की घोषणा की।

2006 - इब्सा (भारत-ब्राजील-साउथ अफ़्रीका त्रिगुटीय संगठन) का पहला शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया में शुरू।

2007 - नेशनल एरोनॉटिक्‍स स्‍पेस एडमिनिस्‍ट्रेशन (नासा) के वैज्ञानिकों ने बृहस्‍पति से तीन गुना बड़े गृह का पता लगाया। रूस के राष्‍ट्रपति ब्‍लादिमिर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल फ़ेदकोव के आग्रह को स्‍वीकार करते हुए केन्‍द्रीय कैबिनेट को भंग किया।

2008 - दिल्ली में तीन स्थानों पर 30 मिनट के अंतराल पर एक के बाद एक चार बम विस्फोट हुए। इनमें 19 लोगों के मृत्यु और 90 से अधिक घायल।

2009 - लोक सभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में कोच्चि के चार्ल्स डायस को मनोनीत किया गया। चन्द्रमा पर बर्फ़ खोजने का इसरो-नासा का अभियान असफल हुआ।

2013 – तालिबान आतंकवादियों ने अफ़ग़ानिस्तान के हेरात शहर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया जिसमें अफ़ग़ान नेशनल पुलिस के दो जवानों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हाे गए। 13 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1909 - रे बॉअडन- इंग्लैंड के फुटबॉलर।

1912 - रीटा शॉ- अमेरिकी अभिनेत्री।

1973 - महिमा चौधरी - भारतीय अभिनेत्री

1926 - नगेन्द्र बाला - भारत की महिला क्रांतिकारी।

1946 - मेजर रामास्वामी परमेस्वरन - परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक

1960 - एन. किरण कुमार रेड्डी - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं।

1939 - भगवत रावत - प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार।

1845 - हैनरी कॉटन - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। 13 सितंबर को हुए निधन 1997 - अंजान - भारतीय हिन्दी फ़िल्मों के मशहूर गीतकार, शायर।

1944 - नूर इनायत ख़ान - टीपू सुल्तान की वंशज एक राजकुमारी तथा दूसरे विश्वयुद्ध के समय ब्रिटेन की गुप्तचर थीं।

1929 - जतीन्द्रनाथ दास - भारत के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी।

1928 - श्रीधर पाठक - भारत के प्रसिद्ध कवि।

13 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व भाईचारा एवं क्षमादान दिवस

