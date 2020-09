17 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 17 सितंबर वर्ष का 260 वाँ (लीप वर्ष में यह 261 वाँ) दिन है। साल में अभी और 105 दिन शेष हैं। 17 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1630 - अमेरिका के बॉस्टन शहर की स्थापना।

1761 - कोसाब्रोमा का युद्ध लड़ा गया।

1948 - हैदराबाद रियासत का भारत में विलय।

1949 - दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) की स्थापना।

1974 - बंगलादेश, ग्रेनेडा और गिनी बिसाऊ संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल।

1982 - भारत और सिलोन(श्रीलंका) के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया।

1995 - चीन की राजधानी बीजिंग में ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत अंतिम चुनाव सम्पन्न।

1956 - भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन।

1957 - मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ।

1999 - ओसामा बिन लादेन का भारत के विरुद्ध जेहाद का ऐलान।

2000 - जाफना प्राय:द्वीप का चवाक छेड़ी शहर लिट्टे से मुक्त।

2001 - अमेरिका ने स्पष्ट किया कि कश्मीर पर पाक के साथ कोई सौदेबाजी नहीं।

2002 - इराक ने संयुक्त राष्ट्र हथियार निरीक्षकों को बिना शर्त देश में आने की अनुमति दी।

2004 - यूरोपीय संसद ने मालदीव पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया।

2006 - हवाना में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का शिखर सम्मेलन शुरू। भारतीय वायु सेना की स्पेशल फ़ोर्स यूनिट गरुड़ कमांडो कांगो के शांति मिशन पर रवाना। गुटनिरपेक्ष देशों की दो दिवसीय शिखर बैठक हवाना में सम्पन्न। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्यूबा के अस्वस्थ राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो से मुलाकात की। कांधार विमान अपहरण में अलकायदा के हाथ होने की पुष्टि। विश्व कप हॉकी में भारत को 11वां स्थान।

2008 - जहाजरानी राज्यमंत्री के. एच. मुनियप्पा ने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राष्ट्रीय संरक्षा पुरस्कार 2006 प्रदान किए।

2009 - केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने 123 भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के नाम अपनी वेबसाइट पर जारी किए। दिल्ली की दो और बिहार की 18 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव सम्पन्न हुए।

2011 - न्यूयॉर्क के जुकोट्टी पार्क में वॉल स्ट्रीट घेरो आंदोलन की शुरूआत।

2017 - कोरिया ओपन सुपर सीरीज़ जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बनीं पी.वी. सिंधु। 17 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1937 - सीताकांत महापात्र - उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं।

1864 - अनागारिक धर्मपाल

1867 - गगनेन्द्रनाथ टैगोर - प्रसिद्ध भारतीय व्यंग्य चित्रकार (कार्टूनिस्ट) थे।

1879 - ई वी रामास्वामी नायकर- तमिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता।

1915 - मक़बूल फ़िदा हुसैन- प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार

1930 - लालगुड़ी जयरमण - भारत के प्रसिद्ध वायलिन।

1879 - पेरियार ई. वी. रामासामी - भारतीय समाज सुधारक

1945 - भक्ति कारु स्वामी - भारतीय आध्यात्मिक नेता

1950 - नरेंद्र मोदी- भारतीय राजनीतिज्ञ

1872 - वामनराव बलिराम लाखे - भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक।

1929 - अनंत पै - भारतीय शिक्षा शास्री, अमर चित्रकथा के संस्थापक थे।

1903 - आई. के. कुमारन - माही क्षेत्र से फ़्राँसीसियों का शासन हटाने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। 17 सितंबर को हुए निधन 17 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव

राष्ट्रीय हिन्दी दिवस (सप्ताह)

