18 सितंबर: देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 18 सितंबर वर्ष का 261 वाँ (लीप वर्ष में यह 262 वाँ) दिन है। साल में अभी और 104 दिन शेष हैं। 18 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1180 - फिलिप अगुस्टस फ्रांस का राजा बना।

1615 - इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एंबेसडर थामस रॉ जहाँगीर से मिलने सूरत पहुँचा।

1803 - अंग्रेजों ने ओडिशा के पुरी पर कब्ज़ा किया।

1809 - लंदन में रॉयल ऑपेरा हाउस खुला।

1851 - न्यूयार्क टाइम्स अख़बार ने प्रकाशन शुरू किया।

1922 -हंगरी लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ।

1926 - अमेरिका के मियामी में चक्रवाती तूफान से 250 लोगों की मौत।

1967 - नागालैंड ने अंग्रेज़ी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया।

1987 - अमेरिका और सोवियत संघ ने मध्यम दूरी के मिसाइल को हटाने के लिये हस्ताक्षर किये।

1988 - बर्मा ने अपना संविधान रद्द किया।

1986 - मुम्बई से पहली बार महिला चालकों ने जेट विमान उड़ाया।

1997 - सं.रा. अमेरिका ने 'होलोग' नाम से भूमिगत परमाणु परीक्षण किया, ओज़ोन परत की रक्षा के लिए 100 देशों ने सन् 2015 तक मिथाइल ब्रोमाइड का उत्पादन बन्द करने का निश्चय किया।

1998 - सं.रा. अमेरिका के ऊपर संयुक्त राष्ट्र का 1 अरब डॉलर बकाये की घोषणा।

2003 - ढाका-अगरतला बस सेवा शुरू।

2006 - रूसी राकेट सोयूज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद की दौड़ में अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व वित्तमंत्री अशरफ़ गनी शामिल।

2007 - कनाडा में 1960 के दशक में जीवाश्‍म की खोज से तहलका मचाने वाले भारतीय जियोलॉजिस्‍ट जी.बी. मिश्रा को विशेष सम्‍मान से नवाजा गया।

2008 - शोभना भरतिया एच.टी. मीडिया की अध्यक्ष नियुक्त हुई।

2009 - सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कम्पनी एच. सी. एल. के संस्थापक अध्यक्ष शिव नायर को ब्रिटेन के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी एक और हवाई पट्टी खोली। 18 सितंबर को जन्मे व्यक्ति 1906 - काका हाथरसी - भारतीय हास्य कवि

1931 - श्रीकांत वर्मा - हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, समीक्षक और राजनीतिज्ञ।

1957 - स्नेहलता श्रीवास्तव - लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव हैं।

1950 - शबाना आज़मी - हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री।

1979 - विनय राय, भारतीय अभिनेता

1983 - सनाया ईरानी, भारतीय अभिनेत्री

1900 - शिवसागर रामगुलाम - मॉरीशस के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एवं छठे गवर्नर-जनरल थे। 18 सितंबर को हुए निधन 2002 - शिवाजी सावंत - मराठी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार।

1995 - काका हाथरसी - भारतीय हास्य कवि

1992 - मुहम्मद हिदायतुल्लाह - भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश, वे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे।

1961 - डैग हैमरस्क्जोंल्ड - संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे।

1953 - असित सेन - हिंदी फ़िल्मों के हास्य अभिनेता थे।

1957 - सारंगधर दास - स्वतंत्रता सेनानी थे।

1958 - भगवान दास - 'भारत रत्न' सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शिक्षा शास्त्री।

1930 - जोसेफ़ बैपटिस्टा - प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा अधिवक्ता।

1899 - राजनारायण बोस - बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक और बंगाली पुनर्जागरण के चिंतकों में से एक थे। 18 सितंबर के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव राष्ट्रीय हिन्दी दिवस (सप्ताह) ALSO READ Also Read पेपरलेस समय में भी 100 करोड़ रुपये का सालाना कारोबार कर रहा है दिल्ली का यह स्टेशनरी ब्रांड









Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.