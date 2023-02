शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स 124 अंक टूटा; Paytm 9% लुढ़का

मेटल और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के दबाव से शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) में गिरावट आई और सेंसेक्स (BSE Sensex) 124 अंक टूट गया. वैश्विक बाजारों के सुस्त रुख से भी घरेलू शेयर बाजार में इन्वेस्टर सेंटिमेंट प्रभावित हुआ. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से भी असर पड़ रहा है. बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स में दो दिन से जारी बढ़त के सिलसिले पर शुक्रवार को ‘ब्रेक’ लगा और यह 123.52 अंकों के नुकसान के साथ 60,682.70 पर बंद हुआ. दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 60,774.14 का उच्च स्तर और 60,501.74 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स की कंपनियों में HCL टेक्नोलॉजीस में सबसे ज्यादा 2.79 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके बाद टाटा स्टील रहा, जो 2.20 प्रतिशत टूटा. आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, विप्रो, इन्फोसिस और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए हैं. इस रुख के उलट टाटा मोटर्स, L&T, भारती एयरटेल, HDFC बैंक और SBI 2.05 प्रतिशत तक चढ़ गए. बीएसई मिडकैप 0.04 प्रतिशत और स्मॉलकैप 0.48 प्रतिशत के लाभ में रहा.

Nifty50 के टॉप गेनर्स व लूजर्स

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 36.95 अंकों के नुकसान के साथ 17,856.50 पर आ गया है. निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, आईटी, मेटल और ऑयल एंड गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए हैं. टाटा मोटर्स, UPL, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC लाइफ टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, HCL टेक्नोलॉजीस, हिंडाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया टॉप लूजर्स रहे.

अडानी की कंपनियों का हाल

शुक्रवार को ADANI ENTERPRISES LTD का शेयर 4 प्रतिशत टूटा है. इसी तरह ADANI POWER LTD 5 प्रतिशत, Adani Transmission Ltd 5 प्रतिशत, Adani Green Energy Ltd 5 प्रतिशत, Adani Total Gas Ltd 5 प्रतिशत और Adani Wilmar Ltd 1.21 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है. वहीं ADANI PORTS का शेयर लगभग फ्लैट रहा है. शुक्रवार को हिंडनबर्ग-अडानी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय निवेशक सुरक्षित रहें, इसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और सेबी से मौजूद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर इनपुट मांगे हैं. इसके अलावा निवेशकों के प्रोटेक्शन के लिए उम्दा प्रैक्टिसेज को लागू करने का निर्देश दिया है, डोमेन एक्सपर्ट और कुछ और एक्सपर्ट को लेकर एक कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की ओर से बताया गया है कि सेबी और अन्य संवैधानिक बॉडीज हर जरूरी कदम उठा रही हैं. कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उस पर जांच की मांग करने वाली दो पीआईएल पर सुनवाई को 13 फरवरी के लिए फिक्स किया है. इसके अलावा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अडानी एंटरप्राइजेस का 20 हजार करोड़ रुपये का एफपीओ वापस लेने के मामले में Adani Group के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. इसके साथ ही, इस मामले की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच गई है. सेबी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या भारतीय सिक्योरिटीज कानूनों का कोई संभावित उल्लंघन हुआ या शेयर बिक्री प्रक्रिया में हितों का कोई टकराव हुआ है.

क्यों टूटा Paytm

लगातार चार दिन से चढ़ रहा पेटीएम का शेयर शुक्रवार को करीब 9 प्रतिशत तक टूटकर बंद हुआ है. दरअसल खबर आई है कि चीन की कंपनी अलीबाबा ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस में अपनी बाकी बची 3.16 प्रतिशत की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी भी बेच दी है. यह बिक्री थोक सौदे में लगभग 13,600 करोड़ रुपये में हुई है. इस सौदे के साथ अलीबाबा ने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है. दिसंबर 2022 तक, अलीबाबा की पेटीएम में 6.26 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी. अलीबाबा ने जनवरी में इसमें 3.1 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी. शेष 3.16 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री का सौदा शुक्रवार को होने की खबर है. अलीबाबा के अलावा, इसकी समूह कंपनी एंट फाइनेंशियल की पेटीएम में लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी है.

दिसंबर तिमाही के लिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं. इसी कारण से कंपनी का शेयर पिछले 4 दिनों से चढ़ रहा था. दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा घटकर 392 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 779 करोड़ रुपये था. ऑपरेशंस से रेवेन्यु 42 प्रतिशत बढ़कर 2062 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. अच्छे नतीजों के चलते सिटी, सीएलएसए, गोल्डमैन सैक्स जैसे ब्रोकरेजेस ने टार्गेट प्राइस को बढ़ाते हुए कंपनी के शेयरों के लिए बाई रेटिंग दी है.

इसके अलावा JBM AUTO LTD का शेयर करीब 12 प्रतिशत तक चढ़ा है. इसी तरह ION EXCHANGE (INDIA) LTD का शेयर 10 प्रतिशत तक उछला है.

वैश्विक बाजारों की चाल

दोपहर के सत्र में यूरोपीय बाजारों में गिरावट का रुख था. पिछले सत्र में अमेरिकी बाजारों में गिरावट आई थी. शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को 144.73 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. भारतीय करेंसी की बात करें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 82.52 (अस्थायी) पर बंद हुआ है.