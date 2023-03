शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन बढ़त, Paytm 7% चढ़ा

हाइलाइट्स सेंसेक्स 139.91 अंक उछलकर 58,214.59 पर बंद

निफ्टी 44.40 अंकों की तेजी के साथ 17,151.90 पर बंद

ब्रेंट क्रूड 0.31% गिरकर 75.09 डॉलर प्रति बैरल पर

स्थानीय शेयर बाजारों (Stock Markets) में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी जारी रही और BSE Sensex 139 अंकों से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ. वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख के बीच मुख्य रूप से स्वास्थ्य, वित्तीय और जिंस कंपनियों से जुड़े शेयरों में लिवाली से बाजार में तेजी रही. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 139.91 अंकों की तेजी के साथ 58,214.59 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 344.1 अंक तक उछल गया था.

सेंसेक्स के शेयरों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और पावरग्रिड प्रमुख रूप से लाभ में रहे. दूसरी तरफ नुकसान में रहने वाले शेयरों में NTPC, एक्सिस बैंक, नेस्ले इंडिया, HCL Technologies और HDFC बैंक शामिल हैं.

Nifty50 पर कौन से शेयर चमके

पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 44.40 अंकों की तेजी के साथ 17,151.90 पर बंद हुआ. एनएसई पर एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा और टाटा कंज्यूमर्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर BPCL, NTPC, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट्स और अडानी एंटरप्राइजेस टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी मीडिया, मेटल, रियल्टी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर एनएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

सेंसेक्स पर Sindhu Trade Links का शेयर 11.23 प्रतिशत चढ़ा है. इसी तरह Wardwizard Innovations & Mobility का शेयर 10 प्रतिशत तक, Fine Organic Industries करीब 9 प्रतिशत तक और पेटीएम की पेरेंट कंपनी One 97 Communications Ltd का शेयर 7 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर Sobha Limited का शेयर 13 प्रतिशत तक गिरा है. दरअसल आयकर विभाग की ओर से रियल एस्टेट कंपनी Sobha Ltd के रजिस्टर्ड कार्यालय और अन्य परिसरों में छापेमारी की गई है. इसका असर शेयरों की चाल पर देखने को मिला. कंपनी के शेयरों में 20 मार्च के बाद से गिरावट बनी हुई है. दिन में ट्रेडिंग के दौरान कंपनी का शेयर गिरकर 52 सप्ताह के निचले स्तर 430.05 पर आ गया था लेकिन बाद में यह संभल गया.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में सकारात्मक रुख रहा. अमेरिकी बाजार मंगलवार को बढ़त में रहे थे. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ 75.09 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मंगलवार को 1,454.63 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.