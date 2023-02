शेयर बाजार की तेजी थमी, सेंसेक्स 317 अंक गिरा; इन दो कंपनियों के स्टॉक 9% चढ़े

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में शुक्रवार को गिरावट रही और BSE Sensex 317 अंक नुकसान में रहा. वैश्विक स्तर पर कमजोर रुख के बीच आईटी और बैंक शेयरों में बिकवाली से बाजार नीचे आया. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 316.94 अंकों की गिरावट के साथ 61,002.57 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 508.84 अंक तक नीचे चला गया था. बीएसई पर 8 शेयरों को छोड़कर अन्य सभी शेयर लाल निशान में बंद हुए हैं.

सेंसेक्स के शेयरों में नेस्ले, इंडसइंड बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और भारती एयरटेल नुकसान में रहे. नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक 3 प्रतिशत गिरे हैं. दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एशियन पेंट्स, एनटीपीसी और रिलायंस शामिल हैं. लार्सन एंड टुब्रो और अल्ट्राटेक सीमेंट 2 प्रतिशत चढ़े हैं.

Nifty50 की स्थिति

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 91.65 अंकों की गिरावट के साथ 17,944.20 पर बंद हुआ. एनएसई पर ऑयल एंड गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं. निफ्टी रियल्टी 1.78 प्रतिशत गिरा है. एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीपीसीएल, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले इंडिया, इंडसइंड बैंक, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

बीएसई पर Primo Chemicals Ltd 9.15 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. इसी तरह ELECON ENGINEERING CO.LTD 9 प्रतिशत तक और SURYA ROSHNI LTD 7.37 प्रतिशत चढ़े हैं. दूसरी ओर Adani Transmission Ltd 5 प्रतिशत और Minda Corporation Ltd 4.58 प्रतिशत टूटा है. अडानी की बाकी कंपनियों में Adani Wilmar Ltd 5 प्रतिशत, Adani Green Energy 2 प्रतिशत, ADANI POWER 5 प्रतिशत, ADANI PORTS 0.28 प्रतिशत, एनडीटीवी 5 प्रतिशत और अंबुजा सीमेंट्स लगभग 2 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर ADANI ENTERPRISES 4.32 प्रतिशत तक और Adani Total Gas 5 प्रतिशत गिरे हैं. एसीसी लिमिटेड फ्लैट बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक नुकसान रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख था. अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार को नुकसान में रहा था. अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.74 प्रतिशत की गिरावट के साथ 83.66 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक शुद्ध लिवाल रहे. उन्होंने गुरुवार को 1,570.62 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.