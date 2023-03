5 दिन बाद शेयर बाजार की गिरावट थमी, सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद; Zee Entertainment 10% चढ़ा

घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) ने गुरुवार को 5 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया. बैंकिंग, ऊर्जा और वित्तीय शेयरों में लिवाली के चलते बाजार में तेजी देखी आई. साथ ही यूरोपीय बाजार में सकारात्मक शुरुआत से भी निवेशकों की धारणा को मदद मिली. बीएसई का 30 शेयरों वाला BSE Sensex 78.94 अंक चढ़कर 57,634.84 पर बंद हुआ. 30 में से 17 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 57,887.46 का उच्च स्तर और 57,158.69 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स पर नेस्ले इंडिया का शेयर सबसे अधिक 2.54 प्रतिशत चढ़ा. इसके अलावा एशियन पेंट्स, एचयूएल, टाइटन, सन फार्मा, एसबीआई, पावरग्रिड और बजाज फिनसर्व में भी अच्छी बढ़त देखी गई. दूसरी ओर, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर गिरावट में रहे. सबसे ज्यादा 3.31 प्रतिशत टाटा स्टील टूटा.

Nifty50 पर कौन से शेयर चमके

50 शेयरों वाला NSE Nifty 13.45 अंक बढ़कर 16,985.60 पर बंद हुआ. निफ्टी के 32 शेयर हरे निशान में बंद हुए. निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्सेज में निफ्टी आईटी, मेटल और प्राइवेट बैंक को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. निफ्टी मीडिया 4.16 प्रतिशत की तेजी के साथ बंद हुआ है. वहीं निफ्टी मेटल 2.58 प्रतिशत गिरा है. निफ्टी पर बीपीसीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, नेस्ले इंडिया, टाइटन टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर हिंडाल्को, टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

JAIN IRRIGATION SYSTEMS का शेयर करीब 11 प्रतिशत चढ़ा है. ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES का शेयर 10 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. खबर आई है कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड इंडसइंड बैंक का 1 करोड़ डॉलर का बकाया चुकाने के लिए तैयार हो गई है. इसी तरह BEML LTD का शेयर बीएसई पर करीब 7 प्रतिशत उछलकर बंद हुआ है. दूसरी ओर Samvardhana Motherson International 11 प्रतिशत, Brightcom Group Ltd 10 प्रतिशत और INDO COUNT INDUSTRIES LTD का शेयर 8 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ है.

अडानी की कंपनियों का हाल

अडानी ग्रुप की ADANI ENTERPRISES, ADANI PORTS और ACC LTD के शेयर लगभग फ्लैट बंद हुए हैं. Adani Transmission Ltd करीब 5 प्रतिशत, Adani Green Energy 5 प्रतिशत, AMBUJA CEMENTS करीब 4 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए हैं. ADANI POWER LTD 1.6 प्रतिशत, Adani Total Gas 3.3 प्रतिशत, Adani Wilmar 1.3 प्रतिशत और एनडीटीवी 2 प्रतिशत टूटकर बंद हुए हैं.

वैश्विक बाजारों का हाल

एशियाई बाजारों में शंघाई, टोक्यो, हांगकांग और सोल भारी गिरावट के साथ बंद हुए. संकटग्रस्त ऋणदाता क्रेडिट सुइस द्वारा लिक्विडिटी को बढ़ावा देने की योजनाओं की घोषणा के बाद गुरुवार को यूरोपीय शेयर बाजारों ने शुरुआती कारोबार में बढ़त दर्ज की. क्रेडिट सुइस ने कहा है कि वह स्विस सेंट्रल बैंक से पैसा उधार लेगा और अपने बढ़ते संकट को कम करने के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण वापस खरीदेगा. वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक रात भर के कारोबार में मिले-जुले नोट पर बंद हुए. इस बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे की गिरावट के साथ 82.78 पर बंद हुआ. अंतरराष्ट्रीय तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.76 प्रतिशत की तेजी के साथ 74.25 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने बुधवार को 1,271.25 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.