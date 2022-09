शेयर बाजार (Share Market Latest Update) के लिए पिछला हफ्ता भारी उतार-चढ़ाव वाला रहा. मंगलवार को जहां सेंसेक्स (Sensex) ने 5 महीनों का उच्चतम स्तर छुआ, तो शुक्रवार को 1094 अंक गिर भी गया. आखिरी 3 सत्रों में सेंसेक्स करीब 1400 अंक तक टूटा है. अमेरिका में महंगाई (Inflation in US) और फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरें (Federal Reserve Interest Rate) बढ़ाए जाने की चिंता के चलते बाजार लगातार टूट रहा है. ऐसे में निवेशक इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आखिर उन्हें किस शेयर में पैसे लगाने (Share Market Tips) चाहिए. शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट और रिसर्च हेड रवि सिंह बता रहे हैं अगले हफ्ते कौन से टॉप-5 शेयर (Top-5 Shares of Week) करा सकते हैं तगड़ी कमाई.

1- BDL दे सकता है मुनाफा

अगर आप शेयर बाजार से मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपके लिए BDL का शेयर शानदार साबित हो सकता है. रवि सिंह की निवेशकों को सलाह है कि वह 921 रुपये पर इस शेयर को खरीद सकते हैं. रवि सिंह के अनुसार इस शेयर पर दाव लगाकर अगले हफ्ते आप शेयर बाजार से 980 रुपये तक का टारगेट हासिल कर सकते हैं. साथ ही आपको 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ताकि नुकसान से बचा जा सके.

2- Raymond भी है फायदे का सौदा

शेयर बाजार में दाव लगाकर पैसे कमाना चाहे तो आप अपने पोर्टफोलियो में Raymond को भी शामिल कर सकते हैं. अगले हफ्ते Raymond पर पैसे लगाकर आप फायदा कमा सकते हैं. रवि सिंह की सलाह है कि Raymond को 1148 रुपये के लेवल के बीच खरीदा जा सकता है. वहीं Raymond के लिए टारगेट 1200 रुपये का रखने की सलाह है, जबकि 1120 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए.

3- Tata Metalik के शेयर पर भी लगा सकते हैं दाव

शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के इस माहौल में आप Tata Metalik के शेयर पर भी दाव लगा सकते हैं. ये कंपनी भी आपको मुनाफा दिला सकती है. शेयर इंडिया की सलाह है कि इस शेयर को 838 रुपये पर खरीदा जा सकता है. इसके लिए रवि सिंह ने 900 रुपये का टारगेट दिया है. वहीं उन्होंने इस शेयर के लिए स्टॉप लॉस 810 रुपये का तय किया गया है.

4- GRSE के शेयरों में भी कर सकते हैं निवेश

अगले हफ्ते आप GRSE के शेयरों में भी निवेश कर सकते हैं. रवि सिंह ने कहा है कि निवेशक इसे 348 रुपये के लेवल पर खरीद सकते हैं. इस शेयर को बेचने के लिए उन्होंने 380 रुपये का टारगेट दिया है. वहीं उन्होंने 335 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की भी सलाह दी है.

5- Relaxo में भी लगा सकते हैं पैसे

अगर आप चाहें तो Relaxo के शेयरों में भी पैसे लगा सकते हैं. इस शेयर को खरीदने के लिए शेयर इंडिया की तरफ से 1078 रुपये का टारगेट दिया गया है. वहीं Relaxo का टारगेट प्राइस 1140 रुपये रखा गया है. वहीं दूसरी ओर स्टॉप लॉस 1050 रुपये रखने की सलाह दी गई है.





रवि सिंह के अनुसार इन सभी कंपनियों के टेक्निकल काफी मजबूत है. उनका कहना है कि इन शेयरों को लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल रहा है. यही वजह है कि उन्होंने हफ्ते के लिए इन शेयरों पर दाव लगाने का सुझाव दिया है. ऐसे में अगर आप इन शेयरों पर दाव लगाते हैं तो आपको मुनाफा हो सकता है. अच्छी कमाई के लिए आपको इनमें से कुछ शेयर तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने ही चाहिए.





(इस आर्टिकल में दी गई सलाह शेयर बाजार के एक्सपर्ट रवि सिंह की है. YourStory का उनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है.)