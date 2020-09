सूरत की 17 वर्षीय खुशी बनी UNEP के लिए रीज़नल एम्बेस्डर

बचपन से ही 17 वर्षीय ख़ुशी चिंदालिया प्रकृति के बारे में भावुक रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण में उनकी रुचि के कारण सूरत निवासी खुशी को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ट्यून्ज़ा इको-जेनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है।

खुशी ने अपने गृहनगर को कंक्रीट के जंगल में बदलता हुआ देखने के बाद प्रकृति और उसके संसाधनों को संरक्षित करने की प्रेरणा पाई है।

खुशी ने एएनआई को बताया, "जब मेरा परिवार और मैं शहर में नए घर में शिफ्ट हो गए, तो मुझे चारों ओर हरियाली दिखाई देती थी। मेरे घर के पास के चीकू के पेड़ों ने कई पक्षियों को आश्रय दिया और हम प्रकृति से घिरे थे। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, मैंने हरियाली को देखा। अब मेरी छोटी बहन प्रकृति की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएगी, जैसा कि मैंने बचपन में किया था।"

लॉकडाउन के बीच ख़ुशी ने पर्यावरण क्षरण के कारणों और नतीजों को समझने में अपना समय बिताया। महामारी के प्रतिबंध और समस्याओं के कारण वह अब एक ऑनलाइन कार्यक्रम पर काम कर रही है।

उन्होने द लॉजिकल इंडियन को बताया, "इस महीने मैं रिपोर्ट साझा कर रही हूं और बता रही हूं कि मेरी सरकार पर्यावरण के लिए क्या कर रही है और शिक्षा कैसे इस गिरावट को रोकने में मदद कर सकती है। मुझे दुनिया भर से आरए के साथ बातचीत करने और दुनिया के अपने हिस्से में स्थितियों को समझने में मदद मिलती है।”

यह अवसर ख़ुशी को दुनिया भर के अन्य राजदूतों के साथ अपने विषय और विचारों को मुखर करने का मौका देगा।

ख़ुशी भारत के उन 100 युवाओं में शामिल है, जिनके निबंधों को यूनेस्को ने एक पुस्तक 'ईयर 1 एसी (कोरोनावायरस के बाद): युवा 100 भारतीयों द्वारा निबंध' में प्रकाशित किया है। ख़ुशी की माँ बिनीता ने कहा कि ख़ुशी और उसकी बहन हमेशा अपने आसपास के हरे रंग के आवरण के बारे में भावुक रही हैं, उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने और इसे साफ रखने के लिए उठाया है। मुझे बहुत गर्व है कि ख़ुशी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।"

