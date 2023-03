इस स्टार्टअप पर कुछ ऐसा आया शार्क्स का दिल कि जितने मांगे थे उससे 10 लाख रुपये ज्यादा दे दिए

गुरुग्राम के वेलनेस ब्रैंड What’s Up Wellness ने शार्क टैंक के सीजन 2 में शार्क्स से 60 लाख रुपये की फंडिंग हासिल की है. स्टार्टअप में Boat के अमन गुप्ता और शुगर कॉस्मेटिक्स(Sugar Cosmetics) की विनिता सिंह और शादीडॉटकॉम(Shaadi.com) के अनुपम मित्तल ने पैसे लगाए हैं.

स्टार्टअप What's Up Wellness हर उम्र के लोगों के लिए टेस्टी गमी के रूप में विटामिन की डोज ऑफर करते हैं. गमी के रूप में होने की वजह से लोगों के लिए रोज विटामिन की डोज लेना काफी आसान हो गया है. गमी स्वाद में भी टेस्टी हैं इसलिए बच्चे भी आराम से इसे टॉफी समझ कर खा लेते हैं. विटामिन डोज देने के लिए इस इनोवेटिव अंदाज ने शार्क्स का दिल जीत लिया.

ब्रैंड का इस समय ARR 5 करोड़ रुपये है. कंपनी ने इस साल के आखिर तक 2 करोड़ रुपये प्रति महीने के हिसाब से रेवेन्यू जेनरेट करने का लक्ष्य रखा है.

What's Up Wellness तीन तरह के गमी सप्लीमेंट ऑफर करती है- बालों, स्किन और नाखूनों के लिए What’s Up Beauty Gummies, अच्छी नींद और मसल और नर्व रिलैक्सेशन के लिए What’s Up Sleep Gummies, एंजाइटी कम करने के लिए What’s Up Stress-Relief Gummies. ब्रैंड आने वाले समय में कई वेलनेस कैटेगरीज में और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश करने का इरादा है.

What’s Up Wellness के को-फाउंडर्स वैभव मखीजा और सयंतनी मंडल कहते हैं, “ What's Up Wellness के जरिए हम सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए सेहत का ध्यान रखना लोगों के आसान बना रहे हैं. हमें शार्क्स से फंडिंग और पॉजिटिव फीडबैक दोनों मिला है जो उत्साहना बढ़ाने वाला है. हम वेलनेस का ध्यान रखना लोगों के लिए आसान बनाना चाहते हैं. हमें लगता है कि हमारे गमी सप्लिमेंट्स इस दिशा में सही कदम हैं.”

लेंसकार्ट के सीईओ और फाउंडर पीयूष बंसल ने कहा, वैभव और सयंतनी के बिजनेस मॉडल और फाइनैंशियल्स को देखकर हम बेहद सरप्राइज थे. खासकर जिस तरह से उन्होंने डी2सी फील्ड में काम किया है. उन्होंने अपना यूनिट इकनॉमिक्स जिस तरह से समझाया है शार्क टैंक पर पहली बार किसी ने उस तरह से एक्सप्लेन किया है.

ग्रोथ को लेकर फाउंडर्स का विजन बिल्कुल साफ है. मुझे पूरा भरोसा फाउंडर्स अपना टारगेट शानदार तरीके से हासिल कर लेंगे.

आपको बता दें कि वैभव और सयंतनी को शार्क्स ने उनकी डिमांड से ज्यादा ऑफर किया. दोनों फाउंडर्स ने शार्क्स से 50 लाख रुपये मांगे थे, जिसके बदले तीन शार्क्स ने उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए 20 लाख रुपये प्रति शार्क टोटल 60 लाख रुपये की फंडिंग ऑफर की.

What's Up Wellness पहले ही पिछले साल दिसंबर में हॉपस्कॉच के एक्स-सीओओ पुनीत सेहगल, क्लोविया की को-फाउंडर सौम्या कांत, सिरोना हाइजीन के को-फाउंडर्स दीप बजाज और मोहित बजाज से फंडिंग हासिल कर चुकी है.