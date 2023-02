पानी के संकट से मिलेगी मुक्ति, हवा की नमी से पीने का पानी बनाएगा स्टार्टअप Vayujal

अगर आप भी इंडिया के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो सुबह उठकर मोटर चलाने, टंकी भरने और पानी की विदाई के पहले घर के सारे निपटाने की रवायत से परिचित होंगे. इंडिया में दुनिया के 18 फीसद लोग रहते हैं. लेकिन दुनिया की पानी के रिसोर्सेज का कुल 4 फीसद ही इंडिया के पास है. बढ़ती हुई जनसंख्या और साफ़ पानी को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी की कमी आज के दौर में कोई नई कहानी नहीं है.

लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे स्टार्टअप से, जिसका सपना है कि सभी देशवासियों को साफ़ पानी मिले और हम एक देश के तौर पर पानी के संकट से मुक्त हो सकें.

स्टार्टअप वायुजल टेक्नोलॉजीज (VayuJal Technologies) दुनियाभर में हो रही पानी की कमी से लड़ने का काम कर रहा है. आज जब बड़े शहरों में लोग पानी के टैंकर और प्लास्टिक की बोतलों में RO प्लांट से डिलीवर होने वाले पानी पर निर्भर हैं, वायुजल 'एटमोस्फियरिक वॉटर जनरेटर' पर काम कर रहा है. यानी हवा में मौजूद नमी को पीने के पानी में बदलने वाली मशीनें बना रहा है.

फाउंडर्स के मुताबिक जहां पर्याप्त सोलर एनर्जी मौजूद है, वहां ये बिजली के बिना भी काम कर सकेंगे.

फ़िलहाल 18 शहरों में वायुजल के यूनिट मौजूद हैं जो 45 लाख लीटर से ज्यादा पानी उपलब्ध करवा चुके हैं. जिसके चलते ढाई करोड़ लीटर भूजल यानी ग्राउंड वॉटर की बचत हुई है.

IIT मद्रास में पढ़ते हुए रमेश कुमार सोनी ने इस स्टार्टअप की शुरुआत 2015 में की थी. 2017 में इसने कंपनी का रूप लिया. IIT मद्रास से ही रिसर्च कर रहे अंकित नागर ने इसमें अपना साथ दिया. प्रोफेसर प्रदीप थालाप्पिल कंपनी के को-फाउंडर हैं जिन्होंने दोनों स्टूडेंट्स को वॉटर जनरेटर बनाने के लिए अपनी लैब मुहैया करवाई.

स्टार्टअप वायुजल टेक्नोलॉजीज YourStory की साल 2022 की Tech30 लिस्ट का हिस्सा है.

