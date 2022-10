दुनिया में पहली बार बनी उड़ने वाली कार, आप कब होंगे सवार?

आपने सुना होगा की जब ज्यादा स्पीड में कोई कार चलाता है तब कहते हैं कि उसकी कार तो हवा से बातें करती है, मगर क्या कभी आपने सोचा है कि टेक्नोलॉजी के युग में एक दिन ऐसा भी आएगा कि कार सच में हवा में उडेंगी. फिल्मों में तो अक्सर कारें उड़ती नज़र आ जाती हैं मगर हकीकत में ऐसा सोचना भी मुश्किल है. इस मुश्किल या कहें नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया है एक चीन की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने.





लम्बे समय से Flying Car पर काम कर रही चीन की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर Xpeng Inc (9868.HK) को आखिरकार कामयाबी मिलती नज़र आ रही है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कंपनी की पहली "फ्लाइंग कार" (Flying Car) ने अपनी पहली सार्वजनिक उड़ान भरी. यह खबर अपने आप में रोमांच से भारी है.





X2 नाम की ये फ्लाइंग कार, एक दो सीटों वाला Electric Vertical Take-Off एंड Landing (eVTOL) विमान है. विमान को आठ प्रोपेलर की मदद से उड़ाया जाता है. वाहन के प्रत्येक कोने पर दो प्रोपेलर लगाए गए है





XPeng कंपनी की शुरुआत वर्ष 2014 में Xia Heng (Henry Xia) और He Tao ने की थी. Xia Heng (Henry Xia) और He Tao GAC (Guangzhou Automobile Industry Corporation) समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं. दोनों को ही ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में महारत हासिल है. कंपनी के शुरुआती सहयोगियों में UCWeb के फाउंडर और अलीबाबा में काम कर चुके He Xiaopeng और XPeng के वर्तमान चेयरमैन और Xiaomi के फाउंडर Lei Jun शामिल हैं. कंपनी के प्रमुख चीनी और अंतरराष्ट्रीय निवेशक में Alibaba, Foxconn और IDG Capital शामिल हैं. 2018 में एक फंडिंग राउंड के दौरान अलीबाबा के वाईस प्रेसिडेंट Joseph Tsai भी कंपनी के कॉर्पोरेट बोर्ड में शामिल हुए थे.





90 मिनट के इस उड़ान परीक्षण को इसके निर्माताओं ने "अगली पीढ़ी की उड़ने वाली कारों के लिए महत्वपूर्ण आधार" बताया है.

Xpeng Aeroht के जनरल मेनेजर Minguan Qiu बताते हैं कि, "हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं." टेस्टिंग के लिए दुबई के चयन के पीछे भी वह एक अहम कारण बताते हैं. वह कहते है दुबई विश्व का सबसे इनोवेटिव शहर है, इसीलिए उन्होंने टेस्टिंग के लिए दुबई को चुना.





चाइनीस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर Xpeng Inc द्वारा की गई सफल फ्लाइंग कार की टेस्टिंग ने इस सेक्टर में काम कर रहे दुसरे मैन्युफैक्चरर के लिए नई संभानाओं का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. ये देखना दिलचस्प होगा कि आप इस फ्लाइंग कार की सवारी कब तक कर सकेंगे.