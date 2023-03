शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद, Adani Enterprises 7% तक टूटा

हाइलाइट्स सेंसेक्स 40.14 अंक गिरकर 57,613.72 पर बंद

निफ्टी 34 अंकों की गिरावट के साथ 16,951.70 पर

ब्रेंट क्रूड 0.50% मजबूत होकर 78.51 डॉलर प्रति बैरल पर

उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों (Stock Market) में मंगलवार को गिरावट आई और BSE Sensex 40 अंक से अधिक के नुकसान में रहा. वैश्विक बाजारों में मिले-जुले रुख के बीच आईटी और वाहन शेयरों में बिकवाली से जो नुकसान हुआ, बैंक व पेट्रोलियम कंपनियों के शेयरों में तेजी ने उसकी भरपाई कर दी. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 40.14 अंकों की गिरावट के साथ 57,613.72 पर बंद हुआ.

सूचकांक बढ़त के साथ खुला और एक समय 295.59 अंक तक चढ़ गया था. लेकिन बाजार इस बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया. आखिर में सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 कंपनियों में से 19 के शेयर नुकसान में, जबकि 11 लाभ में रहे. सेंसेक्स के शेयरों में टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल, विप्रो, बजाज फिनसर्व, HCL टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. टेक महिंद्रा 3 प्रतिशत तक गिरा है. दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक, पावरग्रिड, HDFC बैंक, ICICI बैंक, NTPC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC और टाटा स्टील शामिल हैं. इंडसइंड बैंक 2.33 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है.

Nifty50 का हाल

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 34 अंकों की गिरावट के साथ 16,951.70 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 17,061.75 से लेकर 16,913.75 तक के दायरे में रहा. निफ्टी में शामिल 50 शेयरों में से 32 नुकसान में, जबकि 17 लाभ में रहे. एक का भाव जस का तस रहा. ​एनएसई पर UPL, इंडसइंड बैंक, डॉ. रेड्डीज, ICICI बैंक, HDFC बैंक टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए.

अडानी की बाकी कंपनियों का हाल

अडानी ग्रुप (Adani Group) की सभी कंपनियों के शेयरों में मंगलवार को गिरावट रही. फ्लैगशिप कंपनी ADANI ENTERPRISES LTD का शेयर 7 प्रतिशत तक टूटा. इसी तरह ADANI PORTS 5.6 प्रतिशत तक, ACC LTD 4.4 प्रतिशत तक और AMBUJA CEMENTS 3 प्रतिशत गिरे हैं. वहीं 6 कंपनियों- ADANI POWER, Adani Transmission, Adani Green Energy, Adani Total Gas, Adani Wilmar और एनडीटीवी में 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ लोअर सर्किट लगा है. अडानी ग्रुप की कंपनियों में आई गिरावट की मुख्य वजह एक रिपोर्ट के आने के बाद NSE और BSE की ओर से अडानी ग्रुप से मांगा गया स्पष्टीकरण रहा. दरअसल अडानी ग्रुप की ओर से दावा किया गया था कि उसने प्रमोटर्स के अगेन्स्ट 2.15 अरब डॉलर के सभी लोन चुका दिए हैं.

इस दावे पर The Ken ने सवाल उठाए हैं. The Ken की रिपोर्ट में कहा गया है कि शेयर-बैक्ड डेट में 2.15 अरब डॉलर के पूर्ण रिपेमेंट के अडानी समूह के दावे के बावजूद, रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि बैंकों ने कोलैटरल के रूप में रखे गए प्रमोटर्स के शेयरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ​रिलीज नहीं किया है. यह दर्शाता है कि ऋण का पूरी तरह से भुगतान नहीं किया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अधिक शेयरों को गिरवी रखने और उधारदाताओं द्वारा इसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए केवल आंशिक रिपेमेंट के माध्यम से ऋण राशि को कम किया है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस NSE और BSE ने अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड से सफाई मांगी है.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

Techno Electric & Engineering Company Ltd का शेयर 6.5 प्रतिशत तक चढ़ा है. इसी तरह PNC Infratech Ltd व EVEREST KANTO CYLINDER LTD 6.4 प्रतिशत तक और SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY LTD 6.1 प्रतिशत तक चढ़े हैं. दूसरी ओर MOREPEN LABORATORIES LTD का शेयर करीब 7 प्रतिशत तक, SHIPPING CORPORATION OF INDIA LTD 6.75 प्रतिशत तक और KOLTE-PATIL DEVELOPERS LTD 6.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए हैं.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में, जबकि चीन का शंघाई कम्पोजिट मामूली नुकसान में रहा. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा. अमेरिकी बाजारों में सोमवार को मिला-जुला रुख था. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.50 प्रतिशत मजबूत होकर 78.51 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सोमवार को 890.64 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.