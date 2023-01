स्टॉक मार्केट लगातार दूसरे दिन लाल निशान में, इस कंपनी का शेयर 10% गिरा

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट रही और BSE Sensex करीब 237 अंक नुकसान में रहा. अमेरिकी बाजारों में कमजोर रुख और सेंसेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में गिरावट से बाजार नीचे आया. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 236.66 अंकों की गिरावट के साथ 60,621.77 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 273.18 अंक तक टूट गया था. पूरे दिन में सेंसेक्स ने 61,001.18 का उच्च स्तर और 60,585.25 का निचला स्तर छुआ.





सेंसेक्स के शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति सुजुकी, इन्फोसिस और भारती एयरटेल प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. रोजमर्रा की जरूरतों वाले सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर करीब चार प्रतिशत तक टूट गया. इसका कारण मूल कंपनी यूनिलीवर समूह के लिये रॉयल्टी और केंद्रीय सेवा व्यवस्था शुल्क में वृद्धि को लेकर व्याप्त चिंता है. दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईटीसी, टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं.

Nifty50

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 80.20 अंकों की गिरावट के साथ 18,027.65 पर बंद हुआ. निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक और ऑयल एंड गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं. कोल इंडिया, पावरग्रिड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईटीसी टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, नेस्ले इंडिया और जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD का शेयर लगभग 7 प्रतिशत तक चढ़ा है. इसके अलावा SIYARAM SILK MILLS LTD का शेयर 5 प्रतिशत से ज्यादा तक उछला है. दूसरी ओर NATIONAL STANDARD (INDIA) LTD का शेयर लगातार दूसरे दिन 10 प्रतिशत लुढ़का है. KIRI INDUSTRIES LTD 8 प्रतिशत तक गिरकर बंद हुआ है.

वैश्विक बाजारों की चाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्केई, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में तेजी का रुख था. अमेरिकी बाजार गुरुवार को नुकसान में रहे थे. इस बीच, अंतररराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.82 प्रतिशत चढ़कर 86.87 अंक पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) पूंजी बाजार में शुद्ध लिवाल रहे. उन्होंने गुरुवार को 399.98 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.