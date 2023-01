घरेलू शेयर बाजार (Stock Markets) में मंगलवार को जोरदार तेजी आई. रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, HDFC लि. के शेयरों में लिवाली से बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) लगभग 563 अंक चढ़ गया. सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट आई थी. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 562.75 अंकों की तेजी के साथ 60,655.72 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 611.51 अंक तक चढ़ गया था.





सेंसेक्स के शेयरों में लार्सन एंड टुब्रो (L&T), हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL टेक्नोलॉजीज, HDFC बैंक, HDFC लि., रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और NTPC प्रमुख रूप से लाभ में रहे. लार्सन एंड टुब्रो का शेयर 3.51 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, विप्रो, टाटा स्टील और बजाज फाइनेंस शामिल हैं.

Nifty50

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 158.45 अंक चढ़कर 18,053.30 पर बंद हुआ. निफ्टी पर मीडिया, फार्मा, पीएसयू बैंक, हेल्थकेयर इंडेक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 1.20 प्रतिशत निफ्टी एफएमसीजी चढ़ा है. वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक 1.84 प्रतिशत गिरा है. निफ्टी पर L&T, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC, HCL टेक्नोलॉजीस, टीसीएस टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर SBI, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, विप्रो, टाटा स्टील टॉप लूजर्स रहे.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

मंगलवार को भी NATIONAL STANDARD (INDIA) LTD का शेयर बीएसई पर चढ़ा और 10 प्रतिशत के उछाल के साथ बंद हुआ. IIFL Finance Ltd का शेयर 9 प्रतिशत और Minda Corporation Ltd लगभग 7 प्रतिशत चढ़ा है. दूसरी ओर Zomato Ltd, नायका की पेरेंट कंपनी FSN E-Commerce Ventures Ltd और पेटीएम की पेरेंट कंपनी ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED के शेयर 5 प्रतिशत गिरकर बंद हुए हैं.





नायका के शेयर भारी बिकवाली दबाव का सामना कर रहे हैं और शेयरों में लगातार चौथे दिन गिरावट आई है. पिछले 4 दिनों में शेयर 14.5 प्रतिशत लुढ़क चुका है. वहीं अगर पिछले 6 माह की बात करें तो शेयर लगभग 43 प्रतिशत टूटा है. मंगलवार को दिन में शेयरों ने बीएसई पर 132.30 रुपये का 52 सप्ताह का निचला स्तर छुआ. हालांकि बाद में शेयर संभला और लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 133.25 रुपये पर बंद हुआ. निफ्टी पर नायका का शेयर 5.20 प्रतिशत की गिरावट के साथ 132.95 रुपये पर बंद हुआ.

वैश्विक बाजारों में कैसा रहा रुख

एशिया के अन्य बाजारों में जापान का निक्केई लाभ में रहा, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरुआती कारोबार में गिरावट का रुख रहा. अमेरिकी बाजार सोमवार को मार्थिन लूथर किंग जूनियर दिवस के मौके पर बंद था. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.67 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85.03 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सोमवार को 750.59 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे. मंगलवार को विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में भारतीय करेंसी रुपया, डॉलर के मुकाबले 19 पैसे की गिरावट के साथ 81.77 (अस्थायी) के करीब बंद हुआ.