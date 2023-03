शेयर बाजार में तेजी लौटी, सेंसेक्स 445 अंक चढ़कर बंद; RIL 3% उछला

हाइलाइट्स कारोबार के दौरान सेंसेक्स 504.38 अंक तक चढ़ा

Nifty 119.10 अंकों की बढ़त के साथ 17,107.50 पर बंद

ब्रेंट क्रूड 0.65% चढ़कर 74.27 डॉलर प्रति बैरल पर

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में मंगलवार को तेजी लौटी और BSE Sensex 445 अंक से अधिक चढ़ गया. वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख और सूचकांक में अच्छी हिस्सेदारी रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) व बैंक शेयरों में लिवाली से बाजार बढ़त में रहा. तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 445.73 अंकों की बढ़त के साथ 58,074.68 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 504.38 अंक तक चढ़ गया था.

सेंसेक्स के 30 शेयरों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा 3.11 प्रतिशत चढ़ा. इस उछाल की वजह यह रही कि विदेशी ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के लिए 2,970 रुपये के टार्गेट प्राइस पर बाई रेटिंग दी है. इसके अलावा बजाज फाइनेंस, टाइटन, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, लार्सन एंड टुब्रो, HDFC बैंक, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक में प्रमुख रूप से तेजी रही. दूसरी तरफ, नुकसान में रहने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स शामिल हैं.

Nifty50 का हाल

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 119.10 अंकों की बढ़त के साथ 17,107.50 पर बंद हुआ. एनएसई पर HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, SBI लाइफ टॉप गेनर्स रहे. वहीं पावरग्रिड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, टेक महिन्द्रा और डिविसलैब टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में निफ्टी FMCG, IT, फार्मा, रियल्टी, हेल्थकेयर इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं.

ये शेयर भी रहे लाइमलाइट में

Stove Kraft Ltd का शेयर 11 प्रतिशत तक, Valiant Organics Ltd 10 प्रतिशत और CSB Bank Ltd 9 प्रतिशत तक चढ़े हैं. दूसरी ओर Capri Global Capital Limited का शेयर 6.69 प्रतिशत तक और TeamLease Services Ltd का शेयर 4.35 प्रतिशत तक टूटा है.

वैश्विक बाजारों का ट्रेंड

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कम्पोजिट लाभ में रहे. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर कारोबार में तेजी रही. अमेरिकी बाजार सोमवार को बढ़त में रहे थे. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.65 प्रतिशत चढ़कर 74.27 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सोमवार को 2,545.87 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.