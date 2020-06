यूसी ब्राउज़र, एमआई स्टोर समेत इन 41 चीनी ऐप्स को सरकार ने घोषित किया खतरनाक, क्या आपके फोन में भी हैं ये ऐप्स?

"एक बार फिर भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को रिमूव करने और उन्हें स्पाइवेयर या मैलवेयर के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर 41 मोबाइल एप्लिकेशन सूचीबद्ध किए हैं जो देश के खिलाफ साइबर हमले करने की क्षमता रखते हैं।" फोटो साभार: ShutterStock

एक बार फिर भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को रिमूव करने और उन्हें स्पाइवेयर या मैलवेयर के रूप में सूचीबद्ध किया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर 41 मोबाइल एप्लिकेशन सूचीबद्ध किए हैं जो देश के खिलाफ साइबर हमले करने की क्षमता रखते हैं। एक नई एडवाइजरी के तहत, एजेंसियों ने कथित तौर पर भारतीय सेना और अर्धसैनिकों को उनके उपयोग के खिलाफ चेतावनी जारी की है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने अपनी वेबसाइट में एडवाइजरी लेटर पोस्ट किया और रिपोर्ट में लिखा है: “विश्वसनीय इनपुट्स के अनुसार, चीनी डेवलपर्स द्वारा विकसित किए गए कई एंड्रॉइड / आईओएस ऐप या चीनी लिंक होने के कारण कथित तौर पर स्पाईवेयर या अन्य दुर्भावनापूर्ण वेयर हैं। हमारे बल के जवानों द्वारा इन ऐप्स का उपयोग डेटा सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है जिनका बल और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।"

वहीं Xiaomi कंपनी ने एक बयान में कहा, “Xiaomi में, हम सुरक्षा और गोपनीयता को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमारे वैश्विक ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म और सभी अंतर्राष्ट्रीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगकर्ता डेटा कैलिफ़ोर्निया और सिंगापुर में अमेज़न AWS डेटा केंद्रों पर स्थित है। हम वर्तमान में सलाहकार की जांच कर रहे हैं और Mi प्रशंसकों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम अपने उपयोगकर्ताओं के डेटा को हर समय सुरक्षित रूप से संग्रहीत और स्थानांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” गृह मंत्रालय रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (NTRO) जैसी कई खुफिया एजेंसियों के इनपुट के साथ एडवाइजरी लेकर आया है। सेना के जवानों से कहा गया है कि वे 41 मोबाइल ऐप्स को तुरंत अनइंस्टॉल करें और साथ ही अपने स्मार्टफ़ोन को फॉर्मेट करें।

Also Read [YS Exclusive] एमएसएमई, स्टार्टअप्स को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के उपायों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खास बातचीत

यह पहली बार नहीं है कि भारत सरकार ने जासूसी के संदेह के तहत चीनी ऐप को खतरे की घंटी बताया है। 2016 में ही, केंद्र ने एक और एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें लोगों को चीनी मूल के ऐप्लीकेशंस के साथ-साथ पड़ोसी देश में बनाए गए स्मार्टफोन के इस्तेमाल से परहेज करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, कुछ समय पहले, यहां तक ​​कि कुछ इंटरनेट मोडेम को गैजेट की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के संदेह के साथ सूचीबद्ध किया गया था।

यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि, 40 से अधिक ऐप्स में से, सूची में उल्लिखित उनमें से अधिकांश एंटी-वायरस या वेब ब्राउज़िंग ऐप हैं। एडवाइजरी में सलाह दी गई है कि सभी अधिकारियों और कर्मियों को आधिकारिक और व्यक्तिगत दोनों उद्देश्यों के लिए ऐप्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहां रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध किए गए एप्लिकेशन हैं: Weibo, WeChat, SHAREit, UC News, UC Browser, BeautyPlus, NewsDog, VivaVideo- QU Video Inc, Parallel Space, APUS Browser, Perfect Corp, Virus Cleaner

(हाई सिक्योरिटी लैब), सीएम ब्राउज़र, एमआई कम्युनिटी, डीयू रिकॉर्डर, वॉल्ट-हाइड, यूकैम मेकअप, एमआई स्टोर, कैचेक्लेयर डीयू एप्स स्टूडियो, डीयू बैटरी सेवर, डीयू क्लीनर, डीयू प्राइवेसी, 360 सिक्योरिटी, डीयू ब्राउजर, क्लीन मास्टर - चीता मोबाइल , Baidu अनुवाद, Baidu मैप, वंडर कैमरा, ES फाइल एक्सप्लोरर, फोटो वंडर, QQ इंटरनेशनल, QQ म्यूजिक, QQ मेल, QQ प्लेयर, QQ NewsFeed, WeSync, QQ सिक्योरिटी सेंटर, सेल्फीसिटी, मेल मास्टर, Mi वीडियो कॉल- Xiaomi, और QQ लॉन्चर। Also Read भारत में वायरल हो रहा ये ऐप आपके फोन में चाइनीज ऐप्स को ढूंढकर करेगा डिलीट

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.