[YS Exclusive] एमएसएमई, स्टार्टअप्स को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के उपायों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से खास बातचीत

कोरोनावायरस महामारी ने भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, COVID-19 के कारण आर्थिक व्यवधान के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में देश की जीडीपी नकारात्मक रहने की उम्मीद है।

भारत की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए, केंद्र ने एमएसएमई के लिए अनुकूल नीतियों, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा के लिए अतिरिक्त धन, प्रोत्साहन और कर की समय सीमा बढ़ाने सहित कई उपायों की घोषणा की। 12 मई को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका विवरण भारत के वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत को 'आत्मनिर्भर' होना चाहिए।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के अवसर पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योरस्टोरी की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के इन उपायों के बारे में खुलकर बताया कि सरकार कैसे स्टार्टअप और MSMEs के लिए व्यापार को बढ़ावा देनी की ओर काम कर रही है।

यहाँ पढ़िए साक्षात्कार के संपादित अंश:

श्रद्धा शर्मा (SS): आप यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सक्रिय हैं कि लॉकडाउन और इस महामारी की गंभीरता अर्थव्यवस्था को बहुत गहराई से प्रभावित नहीं कर सकें। हमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में बताएं जो आपने लिए हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले महीनों में विकसित हो सके।

निर्मला सीतारमण (NS): पैकेज को डिजाइन करने के लिए हमने जो दृष्टिकोण अपनाया, वह यह है कि हम इसे केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि योजना सभी क्षेत्रों तक पहुँचने वाली हो।

क्या यह सभी क्षेत्रों में हर किसी तक पहुँच पाएगा? यह एक अलग सवाल है। लेकिन शुरू में, हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि यह हर किसी तक पहुँचे। इसलिए, पहली बात जो हमने समझी वह यह है कि हमने एक बहिष्करणीय दृष्टिकोण नहीं लिया है, बल्कि यह एक बहुत ही समावेशी है।

दूसरी बात, यह स्टार्टअप्स, ट्रेड्स, माल बेचने वाले लोगों और अन्य लॉजिस्टिक सेवाओं में आपूर्ति करने वाले ब्रांडों को छोड़कर, एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। हमारा लक्ष्य अन्य कंपनियों को बाहर करना नहीं है जो उस दायरे में आती हैं, लेकिन एक एमएसएमई का प्रमाण पत्र नहीं रखती हैं।

हमने उन्हें पैसे सीधे हाथों में नहीं सौंपने का निर्णय लिया, बल्कि उन्हें रियायती दर पर बैंक के माध्यम से लेने के लिए कहा? ऐसा क्या है जो हम दे रहे हैं? पैसा, ताकि लॉकडाउन अवधि के दौरान आपके निश्चित खर्च का ध्यान रखा जाए। पैसा जो आपको अतिरिक्त कार्यशील पूंजी के संदर्भ में चाहिए ताकि आप ताजा स्टॉक खरीदने में सक्षम हों। तो, यह इस तरह से डिजाइन किया गया है। यह वास्तव में अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुँचना चाहिए जहां लोगों को इसकी जरुरत हैं।

यह 'ऑटोमेटिक' है क्योंकि एक बैंक अपने डिस्क्रिशन का उपयोग नहीं कर सकता है, बल्कि डूब रहे व्यवसायों, एनपीए, जो अभी भी व्यवहार्य हैं, को एंटरटेन करेंगे क्योंकि बिना मदद के वे और खतरे में हो सकते हैं। मैं कहती हूं 'ऑटोमेटिक' क्योंकि बैंक एसएमएस भेज सकते हैं या अपने ग्राहकों को कॉल कर सकते हैं और उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, "देखो, हम आपको अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने के लिए तैयार हैं जब तक आप मना नहीं करते।" यदि ग्राहक यह नहीं कहता है, "मुझे यह नहीं चाहिए। मैं ठीक हूं," उन्हें इसे उपयोग के लिए विस्तारित करना चाहिए। तो, वह व्यापक ब्रश है जिसका हमने उपयोग किया है [पैकेज को डिजाइन करने के लिए], और इसलिए, खुद को सीमित नहीं किया।

SS: 'आत्मनिर्भर भारत' के उस पॉइंट पर आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं। उस दृष्टि से, स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से और विशेष रूप से कुछ लाभ है? क्योंकि यह स्थानीयकरण और भारतीय स्टार्टअप के निर्माण के लिए एक सुनहरा अवसर है।

NS: हाँ, मैंने माना है कि, और यह पूरे पैकेज में दिखता है। उदाहरण के लिए, जब मैं कहती हूं कि सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वायाबिलिटी कैप फंडिंग। आज, इसका मतलब बहुत सारी रचनात्मकता है; यह सिर्फ एक स्थानीय अस्पताल का निर्माण नहीं कर रहा है, या एक ऐसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं कर रहा है जो समुदाय के लिए संपूर्ण रूप से उपयोग की जाएगी। यह उससे कई अधिक हैं।

यही कारण है कि स्टार्टअप आम तौर पर स्थानीय समस्या के समाधान के साथ आते हैं, बल्कि जो उस मुद्दे की क्षमता को बढ़ाएंगे और राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम होंगे, और वैश्विक श्रृंखला में मूल्य भी सक्षम होंगे। एक प्रावधान है जहां आप उस मार्जिन के साथ मिलने के लिए आवश्यक धन ले जाएंगे जो आपको बैंक के लिए उत्पादन करना है और बहुत रियायती दर पर उनसे सहायता लेना है।

कृषि में, जहां निजी भागीदारी के माध्यम से, मैं चाहती हूं कि कृषि-बुनियादी ढांचे को लाया जाए। चूंकि मैं कर्नाटक से एक सांसद हूं, इसलिए मुझे पता है कि राज्य में कई स्टार्टअप हैं जो एक साधारण समस्या से संबंधित हैं जो आकर्षक समाधान के साथ आए हैं। उदाहरण के लिए मोटे अनाजों की मार्केटिंग।

उन्होंने इसके लिए इतना अद्भुत, आकर्षक और सचेत प्रयास किया है कि आज, आप 'क्विनोआ' की खोज नहीं करेंगे, लेकिन राज्य के एक बहुत अनाकर्षक अज्ञात कोने में उगाया जाने वाला एक मोटे अनाज। यदि स्टार्टअप्स ने इस तरह का काम किया है - त्वरित सोच, फुर्तीला बनना, लेकिन एक ऐसे कारण की सेवा करना, जो केवल त्यौहार रहा है या कोई समाधान नहीं था - क्या उन्हें कृषि-बुनियादी ढांचे के आसपास की योजनाओं में लाया जाना चाहिए?

इसके लिए, हमने नाबार्ड को पैसा दिया है, जिसका उपयोग स्टार्टअप्स के लिए किया जाना चाहिए जिन्होंने पहले ही संकेत दिया है कि नवप्रवर्तन भारतीय कृषि के पूरे चेहरे को कैसे बदल सकता है, और उस पर फसल के बाद। मैं कटाई के बाद के अभ्यासों को सीमित कर रही हूं जिसमें स्टार्टअप पहले से ही एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। मैं उन सभी को उस [प्रावधान] का उपयोग करने के लिए आमंत्रित करती हूं।

हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकारी खरीद, निविदाओं के माध्यम से, छोटे स्टार्टअप को बाहर न करें। 200 करोड़ रुपये तक के टेंडर ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे, बल्कि भारतीय उद्यमों के लिए होंगे, यह सुनिश्चित करना कि ऐसे सभी प्रतिभागी जो आना चाहते हैं, जिनके पास पूर्व अनुभव नहीं है, वे बिग बॉस के साथ मेल नहीं खाते।

इसके अलावा, जिस तरह से हमने MSMEs की परिभाषा को बदल दिया है, और प्रमाणित ऑडिट आवश्यकताओं की संभावनाओं को देखें ताकि अनुपालन बोझ न बन जाए।

SS: जब हम अपने देश में सबसे अभूतपूर्व संकटों में से एक का सामना कर रहे हैं, तो आपकी उत्तेजना, आपका ध्यान $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के निर्माण पर कैसे है?

NS: सबसे पहले, मैं लौकिक शक्ति के लिए बहुत आभारी हूं, जिसने मुझे प्रधानमंत्री के साथ काम करने में सक्षम होने के लिए यहां रखा है, जो एक दूरदर्शी नेता है। एक टीम के रूप में उनके साथ काम करने में सक्षम होना एक शानदार ईश्वर प्रदत्त अवसर है।

मैं इसे उन लोगों में से एक के रूप में देखती हूं, जहां मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकती हूँ, अपना 24x7 दे सकती हूँ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसका हिस्सा बन सकती हूँ। यह अपने आप में बड़ी ऊर्जा है जिसे मैं प्राप्त करती हूं, और प्रेरणा इस तरह की टीम का हिस्सा होने में निहित है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है कि भारतीय हर उस निर्णय से लाभान्वित होते हैं जो हम करते हैं।

हम सभी एक ऐसा भारत चाहते हैं, जो स्वच्छ और साफ-सुथरा हो, जिससे हम सभी को कुछ करने का मौका मिल सके।

SS: वर्षों से, आप एक बहुत ही निर्णायक, मजबूत और एक दूरदर्शी नेता के रूप में सामने आईं हैं। अगर हमें आपकी प्लेबुक और आपकी यात्रा से सीखना है, तो ऐसा क्या है जो आपने सही किया है कि हम सीखें और अनुकरण करें?

NS: मुझे कभी नहीं लगता कि मैं अलग या अद्वितीय हूं। लेकिन एक बात, जो मुझे यह कहने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं यहां हूं या अन्यथा, हम सभी को विश्वास होना चाहिए - किसी में विश्वास।

आप इसे भगवान कह सकते हैं या अपने काम में - इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन, विश्वास रखें कि आप और आपके आसपास की चीजें कुछ बेहतर काम करेंगी। विश्वास खोने से नकारात्मकता आती है। एक बार जब आप विश्वास करते हैं, तो आपको सफल बनाने के लिए आपके चारों ओर एक साजिश होती है।

SS: अंत में, आप देश के सभी उद्यमियों और स्टार्टअप्स को क्या संदेश देना चाहेंगी?

NS: मैं वास्तव में उनके द्वारा प्रेरित महसूस करती हूं। जब भी मैंने उनके साथ मेलजोल किया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उसका उपयोग किया है।

उम्मीद रखें। जिस तरह से देश में उद्यमी कौशल खिल रहे हैं, हमें बहुत आशा और उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना होगा। हम यहाँ केवल आप सभी को हर पल सुविधा प्रदान करने के लिए हैं।

(Edited by रविकांत पारीक)

