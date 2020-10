इन फर्जी विश्वविद्यालयों से रहें सावधान, UGC ने किया अलर्ट

यूजीसी की तरफ से फर्जी घोषित किए गए 24 विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनकी संख्या आठ है। इसके साथ ही दिल्ली के सात और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दो-दो हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में ऐसे फर्जी विश्विद्यालय की संख्या एक-एक है। फोटो साभार : सोशल मीडिया

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में 24 फर्जी विश्वविद्यालयों (स्वयंभू गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान) की सूची जारी करते हुए यह बताया है कि ये विश्वाद्यालय पूरी तरह से फर्जी हैं, विद्यार्थी सावधान रहें। UGC की इस सूची में शामिल फर्जी यूनिवर्सिटी में अधिकतर उत्तर प्रदेश से हैं, जबकि इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। इस सूची में 9 राज्यों में चलने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है।

यूजीसी की तरफ से फर्जी घोषित किए गए 24 विश्वविद्यालयों में सबसे अधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिनकी संख्या आठ है। इसके साथ ही दिल्ली के सात और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दो-दो हैं। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और महाराष्ट्र में ऐसे फर्जी विश्विद्यालय की संख्या एक-एक है।

आयोग द्वारा जारी नोटिस द्वारा छात्रों और आम लोगों को सूचित किया गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों में गैर मान्यता प्राप्त संस्थान चल रहे हैं।

यूजीसी सचिव रजनीश जैन कहते हैं, "छात्रों और आम लोगों को सूचित किया जाता है कि इस समय 24 स्वयंभू, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन कर काम कर रहे हैं। इन्हें फर्जी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है और इन्हें कोई भी डिग्री प्रदान करने का अधिकार नहीं है।" यूजीसी के अनुसार 12वीं पास कर बच्‍चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन लेना शुरू करेंगे लेकिन अगर विश्‍वविद्यालय फर्जी निकलता है तो ऐसे में उन्‍हें परेशानी होगी। उनका साल बर्बाद होने का खतरा है। ऐसे में छात्रों को सावधान करने के लिए यूजीसी ने एकेडमिक ईयर की शुरुआत में ही फर्जी विश्‍वविद्यालयों के नाम सार्वजनिक कर दिए हैं।

उत्तर प्रदेश के फर्जी विश्वविद्यालय

-उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कलां, मथुरा -महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ -इंद्रप्रस्थ शिक्षा परिषद, इंस्टीट्यूशनल एरिया, मकनपुर, नोएडा -वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी -महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय, प्रयाग -गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग -नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉमप्लेक्स होम्योपैथी, कानपुर -नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी), अलीगढ़

दिल्ली के फर्जी विश्वविद्यालय

-कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज -यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली -वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली -एडीआर-सेंट्रिक जूरीडीकल यूनिवर्सिटी, राजेंद्र प्लेस -विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एमप्लॉयमेंट, दिल्ली -इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ साइंस एंड इंजीनियरिंग आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, रोहिणी

रजनीश जैन ने यह भी कहा, "भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ के संबंध में लखनऊ की एक अदालत में मामला चल रहा है।" इसके साथ ही यूजीसी ने यह भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कोलकाता और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च, कोलकाता नाम से फर्जी विश्वविद्यालय चल रहे हैं। ओडिशा में नवभारत शिक्षा परिषद, राउरकेला और नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मयूरभंज का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है।

कर्नाटक में बडागानवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, बेलगाम, केरल की सेंट जॉन यूनिवर्सिटी कृष्णाटम, केरल, महाराष्ट्र में राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर और आंध्र प्रदेश की क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, गुंटूर भी इस सूची में शामिल हैं। साथ ही इन 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में पुडुचेरी की श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को भी शामिल किया गया है।

यूजीसी ने इससे पहले पिछले साल भी इस तरह के फर्जी विश्‍वविद्यालयों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्‍वविद्यालय, दरभंगा (बिहार), वाराणसी संस्‍कृत विश्‍वविद्यालय, वाराणसी (यूपी), कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज (नई दिल्‍ली), यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी और वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्‍ली शामिल थीं।

