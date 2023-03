Zoom ने 1300 कर्मचारियों की छंटनी के बाद प्रेसीडेंट को 'बिना कारण' बताए नौकरी से निकाला

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म ज़ूम ने अपने अध्यक्ष (president of Zoom) को नौकरी से निकाल दिया है. कंपनी ने इससे पहले लगभग 1,300 कर्मचारियों की छंटनी की थी. बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने रेग्युलेटरी फाइलिंग में कहा है कि ग्रेग टॉम्ब (Greg Tomb) को अचानक "बिना किसी कारण के" (without cause) बर्खास्त कर दिया गया.

Zoom में बड़े पैमाने पर छंटनी ने इसकी लगभग 15 प्रतिशत वर्कफोर्स को प्रभावित किया था. कंपनी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं की धीमी मांग के कारण कंपनी ने अपने एग्जीक्यूटिव लीडर्स की बेसिक सैलरी में भी कटौती की है.

Google और SAP सहित कई कंपनियों के साथ काम करने के बाद ग्रेग टॉम्ब पिछले साल जून में सैन फ्रांसिस्को स्थित कंपनी में शामिल हुए थे. Zoom में शामिल होने से पहले, वह स्टोरेज टेक्नोलॉजी डेवलपर प्योर स्टोरेज (Pure Storage) में बोर्ड के सदस्य थे. इससे पहले, वह एक वर्ष से कुछ अधिक समय के लिए Google Workspace में सेल्स डिपार्टमेंट के वाइस-प्रेसीडेंट थे.

कंपनी की टीम को भेजे गए एक ईमेल में, ज़ूम के सीईओ एरिक युआन (Zoom CEO Eric Yuan) ने कहा कि वह उन गलतियों के लिए जवाबदेह थे, जिनके कारण छंटनी हुई और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनकी सैलरी में 98 प्रतिशत की कमी आएगी, साथ ही साथ अपने कॉर्पोरेट बोनस को भी छोड़ देंगे.

युआन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, जबकि लोग और बिजनेसेज Zoom पर भरोसा करना जारी रखते हैं, "महामारी के बाद के जीवन में बदलाव के रूप में," सिलिकॉन वैली-बेस्ड फर्म ग्राहकों को खर्च में कटौती करते हुए देख रही है.

युआन ने कहा, "महामारी के दौरान हमारा रास्ता हमेशा के लिए बदल गया था, जब दुनिया को अपनी सबसे कठिन चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा था, और जिस तरह से हम लोगों को जोड़े रखने के लिए एक कंपनी के रूप में जुटे, उस पर मुझे गर्व है."

Zoom ने महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों की संख्या को तीन गुना कर दिया, क्योंकि लोगों ने रिमोट वर्क, अदालती सुनवाई, सामाजिक कार्यक्रमों आदि के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया, जबकि कोविड-19 जोखिमों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक साथ आने से रोक दिया, युआन के अनुसार.

युआन ने कहा, "हम देख रहे हैं कि लोग और बिजनेसेज Zoom पर भरोसा करना जारी रखते हैं."

Zoom अमेरिका की उन टेक फर्मों की बढ़ती सूची में शामिल हो गया है, जिन्होंने छंटनी की है. क्योंकि दुनिया भर में कठोर आर्थिक परिस्थितियों के कारण खर्च बढ़ गए.