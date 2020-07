[योरस्टोरी इंस्पीरेशंस] जानिये बॉलीवुड 'आउटसाइडर' विद्या बालन ने मेल-सैंट्रीक इंडस्ट्री में कैसे लिखी अपनी कहानी

केबल टीवी 1990 के दशक में भारत में नया, आकर्षक और सभी को पसंद था। जितनी उत्तेजना इन दिनों नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे शीर्ष (ओटीटी) प्लेटफार्मों को लेकर है, उतनी ही तब केबल टीवी को लेकर हुआ करती थी। तब के दर्शक, 90 के दशक के मध्य में राधिका माथुर के डॉर्की, धूर्त चरित्र को याद कर सकते हैं, जो लोकप्रिय सिटकॉम ‘हम पांच’ की पांच बहनों में से एक है, जो टेलीविजन सीजिना एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया है। शुरुआत ज़ी टीवी पर प्रसारित होने वाले फैमिली सिटकॉम में टीवी अभिनेत्री अमिता नांगिया, 16 वर्षीय मुंबई की एक किशोरी को एक रिप्लेसमेंट के रूप में ऑडिशन देने के लिए कहा गया लेकिन बाद में पूरा रोल उन्हें मिल गया। अभिनेत्री विद्या बालन (R) ने YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ बातचीत की आज, वह एक बोनाफाइड स्टार है जिन्होंने कई बाधाओं को पार किया है। चाहे वह टीवी से सिनेमा में उनका परिवर्तन हो या बॉलीवुड में एक महिला प्रधान के रूप में अपनी पहचान बनाना, जो पूरी तरह से अपने कंधों पर एक फिल्म का वजन रखती है, पारंपरिक हिंदी फिल्म नायिका की टोकन भूमिका निभाने से इनकार करती है - जो गाती है, डांस करती हैं, सुंदर है, और मेल-लीड का सपोर्ट करती है - उनकी यात्रा असाधारण से कम नहीं है।

उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पद्म श्री, एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वह अग्रणी है। वह विद्या बालन हैं।

YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा ने हाल ही में विद्या बालन की अब तक की अविश्वसनीय और प्रेरक यात्रा के बारे में बात करने के लिए YourStory Inspirations सीरीज़ में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित अभिनेत्री से बातचीत की।

बॉलीवुड में नेपोटिज्म, कई वर्षों से बहस का विषय रहा है, और अब ये और बढ़ रहा है। बेशक, सुपरस्टार शाहरुख खान इसके अपवाद हैं, जिन्होंने टीवी स्टार बनने से लेकर बॉलीवुड के 'बादशाह बनने' तक, बिना किसी कनेक्शन के या इंडस्ट्री में वापसी के सफलतापूर्वक अपना नाम बनाया। हालांकि, सामान्य धारणा यह है कि किसी भी बॉलीवुड कनेक्शन या संरक्षक के बिना किसी बाहरी व्यक्ति के लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। विद्या ने कामयाबी हासिल की लेकिन कैसे। महिला-केंद्रित फिल्में बनाना बड़े पैमाने पर एक नर-गढ़ होने के बावजूद, जहां पिछले कुछ वर्षों में, पुरुष लीड आमतौर पर भारत में हिंदी फिल्म कथाओं का केंद्र रहे हैं, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी और नंदिता दास जैसे कुछ लोगों के नाम हैं।

लेकिन आधुनिक व्यावसायिक हिंदी सिनेमा में, शायद विद्या ही हैं जिन्होंने पुरुष-केंद्रित आख्यानों से लेकर स्त्री के परिप्रेक्ष्य में कहानी, नो वन किल्ड जेसिका, और सिल्क स्मिता की बायोपिक- द डर्टी पिक्चर जैसी सफल फिल्मों से ध्यान बटाने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

विद्या कहती हैं, “जितना मैं उस प्रशंसा को हथियाना चाहती हूं, मुझे लगता है कि यह भी (इस तथ्य के बारे में था), मुझे काम करने की यह जन्मजात इच्छा थी जहां मुझे लगता है कि मैं अपने ब्रह्मांड के केंद्र में हूं। इसलिए मैं अपने जीवन में एक परिधीय भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हूं; मैं किसी फिल्म में परिधीय भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं जरूरी नहीं कि भूमिका के आकार के बारे में बात कर रही हूं, यह इसका मूल है।” विद्या ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि बॉलीवुड में पारंपरिक नायिका भूमिकाओं के लिए शायद उन्हें कभी नहीं काटा गया था।

“मुझे लगा कि मैं टिपिकल हिंदी फिल्म नायिका की भूमिका करने में बुरी तरह से विफल हो रहा थी, जो गाने करती है, सुंदर लगती है और कुछ सीन करती है; यह मूल रूप से पुरुष अभिनेता का समर्थन करता है। मैं उस पर बुरी तरह विफल रही क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा दिल उसमें नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि यह केंद्र चरण लेने की इच्छा थी जिसे मैंने संभवतः बाहर रखा था, कि मैं सही समय पर सही जगह पर थी।”

हालांकि वह जो भूमिका निभाती है उसे स्वीकार करती है, वह बदलाव के लिए कैटेलिस्ट होने का एकमात्र श्रेय लेने से इनकार करती है, जो उनके पहले की या उनके साथ की अभिनेत्रियों ने निभाई है।

“हमारे आस-पास की महिलाएं धीरे-धीरे (बदलाव लाना) शुरू कर चुकी थीं। यह उन सभी महिलाओं का काम है जो हमारे सामने आई हैं। ईमानदारी से, हम इसका श्रेय नहीं ले सकते।” Also Read बॉक्स ऑफिस पर कमाई में कितनी सफल रहीं बॉलीवुड की ये सबसे महंगी फिल्में! द टर्निंग पॉइंट विद्या ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2005 में 26 साल की उम्र में शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित सैफ अली खान-स्टारर फिल्म परिणीता से की थी, जिसमें उन्होंने लीड रोल अदा किया था। फिल्म ने विद्या को कई पुरस्कारों से नवाजा, जिसमें बेस्ट डेब्यू के लिये फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।

आज, 15 साल बाद, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी यात्रा को देखते हुए, विद्या कहती हैं कि उनके लिए 'टिपिंग पॉइंट' वास्तव में 2008 में आया था, जब उन्हें इश्किया में एक 'फेमेली फेटेले' की भूमिका की पेशकश की गई थी, इससे पहले उन्होंने ज्यादातर सामान्य रोल वाली ही की थी।

“यह मेरे लिए एक बहुत ही असामान्य भूमिका थी क्योंकि लोग मुझे केवल दो-तीन वर्षों में एक लड़की के रूप में देख रहे थे, जिसके लिए मुझे फिल्में मिली थीं। और अब अचानक, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका दी गई है जो बहुत ही कामुक है, जिसने अपनी कामुकता में रहस्योद्घाटन किया। और मैंने कहा कि वाह, वह (चरित्र) वास्तव में साजिश को चला रही थी, भले ही आप इसे उस तरह से नहीं देख रहे हों। इसलिए मैंने सोचा कि यह उस तरह का रोल है जिसे मैं करना चाहती हूं।” हालांकि, विद्या को इंडस्ट्री के कुछ खास लोगों ने आगाह किया था कि यह फिल्म "कम व्यावसायिक होगी; यह थोड़ा हटके था।”

"लेकिन मैंने कहा कि इसे भूल जाओ, अगर यह अच्छे लोग इसे देखेंगे और यह अच्छी तरह से करेंगे, और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि यह वास्तव में अच्छा हुआ।" दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह की सह-कलाकार वाली कॉमेडी ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करके सभी को हैरान कर दिया।

वह कहती हैं, इसके बाद, एक समय में, खेल बदल रहा था, जहां तक हिंदी सिनेमा के कथाकारों का संबंध था।

"मुझे लगता है कि हम उस बदलाव के लिए तैयार थे क्योंकि आखिरकार सिनेमा वास्तविकता का प्रतिबिंब है। हमारे आस-पास, हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं अपने जीवन का भार संभालती हैं, और कम से कम यह महसूस करती हैं कि उन्हें अपने जीवन का अधिकार है। यह एहसास स्क्रीन पर अभिव्यक्ति पा रहा था।” वह कहती हैं, धीरे-धीरे कथा में परिवर्तन के साथ लेकिन निश्चित रूप से नई मजबूत महिला के साथ उद्योग में आने के बारे में जैसे कि तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, और अन्य उभरते हुए, उनका मानना है कि यह हिंदी सिनेमा में एक महिला अभिनेत्री होने का सबसे अच्छा समय है क्योंकि जिस तरह से महिलाओं की भूमिकाएं लिखी जाती हैं, वह समय के साथ बदल गई हैं। Also Read जानिए मध्यम बजट की फिल्मों का सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होना कितना फायदेमंद है? और क्या है इसके मायने... कैसे भूमिकाएं चुनती हैं विद्या हाल ही में गणितज्ञ शकुंतला देवी की भूमिका निभाते नज़र आयेंगी, जिसे लोकप्रिय रूप से 'मानव कंप्यूटर' के रूप में जाना जाता है, जो कि इस महीने के अंत में अमेज़न प्राइम पर रिलीज़ होगी।

भूमिका की बात करते हुए, वह कहती हैं, यह शायद अब तक का सबसे कॉम्पलेक्स रोल है।

तो वह अपनी भूमिकाओं को कैसे चुनती है?

विद्या बताती हैं, "जब यह आसानी से समझ में नहीं आता है और व्यक्ति की प्रेरणाएँ कभी-कभी आपके लिए आसानी से समझ में नहीं आती हैं या उनकी पसंद सबसे स्पष्ट विकल्प नहीं होती हैं, तो वह वही है जो व्यक्ति को खेलने के लिए इतना रसपूर्ण बनाता है। कुछ अलग करने की जरूरत है।"

वह कहती हैं कि उनके द्वारा चुनी गई हर भूमिका उस समय के लगभग उनके मन की स्थिति का विस्तार है।

“यह लगभग मेरे काम की तरह मुझे जवाब प्रस्तुत कर रहा है। इसे रोमांटिक किए बिना या इसे नाटकीय बनाने के बिना, यह लगभग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह लगभग एक उपचार प्रक्रिया है।” कैरेक्टर के साथ पहचान और मतभेद के दोनों बिंदुओं को गले लगाते हुए 41 वर्षीय अभिनेत्री की भूमिका निभाने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। “इसके लिए दूसरे व्यक्ति की स्वीकृति की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप दूसरे व्यक्ति की प्रेरणाओं और विकल्पों को न देखें। और यदि आप करते हैं, तो आप फिल्म नहीं करते हैं; मैं फिल्म करने से नहीं चूकती।”

अपनी भूमिकाओं के लिए वह कैरेक्टर की गहराई तक कैसे प्रवेश करती है, इस बारे में विद्या कहती हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि वह उस व्यक्ति को देखने और महसूस करने में सक्षम हो, जहाँ वह जिस व्यक्ति का चित्रण कर रही है, वह वहीं से आ रहा है जहाँ तक उसकी भावनाओं और व्यक्तित्व का संबंध है। "मुझे लगता है कि कुछ बिंदुओं पर उन मतभेदों, पहचान के उन बिंदुओं पर, मुझे लगता है कि यह लगभग ऐसा ही है जैसे यह मेरी त्वचा में फैलता है।"

वह यह भी महसूस करती है कि एक भूमिका का चयन करते समय उसके विभिन्न व्यक्तित्वों में टैप करने में सक्षम होना उसके लिए महत्वपूर्ण है।

“मेरे लिए मैं हर बार एक भूमिका निभाने के लिए एक अलग व्यक्ति बनना चाहती हूं। जब मैं एक अलग व्यक्ति कहती हूं, तो मेरे हिस्से में टैप करना है क्योंकि मेरे भीतर अलग-अलग लोग हैं।"

विद्या के लिए, अलग-अलग भूमिकाएँ निभाने की आवश्यकता भी नई चुनौतियों को लेने की उसकी इच्छा से उपजी है, अपने स्वयं के नए पहलुओं का पता लगाने, और कई बार तो खुद को बोरियत से बचाने के लिए। “इसलिए मैं हर भूमिका के साथ एक नया पहलू तलाशना चाहती हूं। अगर मैं बार-बार उसी पहलू का पता लगाने जा रही हूं, तो मैं भूमिका के लिए क्या कर रही हूं या भूमिका मेरे लिए क्या कर रही है?", वह कहती हैं। Also Read बॉलीवुड की वो टॉप 25 बायोपिक फिल्में जिन्होंने जीता दर्शकों का दिल, ज़माने तक याद रहेगी ये फिल्में एक्टर बनना ही क्यों चुना यह एक ही विशेषता है - "बहुत आसानी से" हर चीज से ऊब जाना - जिसने उन्हें अभिनय में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित किया। विद्या कहती हैं कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, तो उन्हें अपनी भूमिकाओं के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर खुद के "विभिन्न हिस्सों" को पूरा करने का अवसर नहीं मिलता।

यह और तथ्य यह है कि अभिनेताओं को "छुपाने" के लिए मजबूर किया जाता है और घर से दूर रहने के लिए लाइमलाइट और जनता का ध्यान विद्या के लिए सही पेशे के रूप में पेश किया जाता है। एक गहरी निजी व्यक्ति और एक पूर्ण गृहस्थी के रूप में, विद्या वास्तव में "छिपाना" और घर में रहना पसंद करती हैं, वह कहती हैं, "मैं जो भी मज़ा लेना चाहती हूं, वह जरूरी नहीं है कि मैं खुद हूँ, मैं किसी और की हो सकती हूं या मेरे दूसरे पक्ष में टैप कर सकती हूं जिसे मैं थोड़ा संभाल सकती हूं।"

एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में बड़े होने के बावजूद, मुंबई में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं था, विद्या हमेशा निश्चित थी कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी, और उनका परिवार उनके फैसले का पूरी तरह से समर्थन करता था।

लेकिन वह यह भी जानती थी कि अभिनय के मोर्चे पर काम नहीं करने की स्थिति में उन्हें वापस आने के लिए किसी तरह की गद्दी की जरूरत है।

विद्या कहती हैं, "मेरे पास प्लान बी नहीं था, मैं सिर्फ एक अभिनेत्री बनना चाहती थी। लेकिन यह कहते हुए कि, मैंने अपनी शिक्षा जारी रखी जब मैं बड़े ब्रेक का इंतजार कर रही थी। मैंने (सेंट) जेवियर (कॉलेज) से बीए (कला स्नातक) किया, मैंने मुंबई विश्वविद्यालय से एमए (आर्ट्स में मास्टर) किया। "मैंने कहा, कम से कम मेरे पास एक बैकअप योजना है क्योंकि अन्यथा जब यह अस्तित्व में आता है, तो अस्तित्व अक्सर गलत विकल्प बनाने के लिए आपको धक्का दे सकता है।"

