Viral: पृथ्वी की सतह पर कैसे दिखते हैं Auroras, अद्भुत है नेचुरल लाइट शो का यह वीडियो

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (Nasa) के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर हुआ है. वीडियो पृथ्वी की सतह पर दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स (Northern Lights) का है. वीडियो में दिखने वाला दृश्य बेहद ही अद्भुत है. इस वीडियो में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (International Space Station or ISS) से दिख रहीं नॉर्दर्न लाइट्स को कैप्चर किया गया है.

वीडियो, उत्तरी अमेरिका के आसमान में नाचती हुई नॉर्दर्न लाइट्स के हरे रंग के साथ शुरू होता है. वीडियो में पृथ्वी की वक्रता को भी देखा जा सकता है, जहां वातावरण में Auroras अंतरिक्ष के अंधेरे से मिलते हैं. वीडियो में आगे Auroras, मध्य पश्चिम यूनाइटेड स्टेट्स के शहरों की चमकदार रोशनी को रिवील करते हुए उत्तरी अमेरिका में दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ता दिखता है.

आखिर क्या हैं Auroras

Auroras, नेचुरल लाइट शो हैं, जो सूर्य की गतिविधि जैसे- एक्सप्लोसिव फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन (इजेक्टेड गैस बबल) द्वारा ट्रिगर हुए मैग्नेटिक स्टॉर्म्स के कारण होते हैं. सौर हवाएं इन घटनाओं से एनर्जेटिकली चार्ज्ड कणों को पृथ्वी के वायुमंडल में ले जाती हैं. जब ये कण पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से रिसते हैं, तो वे सबस्टॉर्म का कारण बनते हैं. मैग्नेटोस्फीयर हमारे वायुमंडल का एक हिस्सा है, जो हमें सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है.

फास्ट-मूविंग सबस्टॉर्म कण पृथ्वी के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कणों से टकराते हुए हमारे पतले, उच्च वातावरण में आ जाते हैं. जैसे ही ये वायु कण टक्कर से प्राप्त ऊर्जा को बहाते हैं, प्रत्येक परमाणु एक अलग रंग में चमकने लगता है. इससे प्रकाश के शानदार रिबन बनते हैं, जो पृथ्वी के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में बुनते दिखते हैं.

आमतौर पर, Auroras पृथ्वी के ध्रुवों के करीब दिखाई देते हैं, जहां मैग्नेटोस्फीयर आमतौर पर सबसे कमजोर होता है. हालांकि जब सूर्य विशेष रूप से शक्तिशाली सौर तूफान (Solar Storm) रिलीज करता है, तो Auroras को ध्रुवीय ध्रुवों से आगे देखा जा सकता है. नासा की पोस्ट के मुताबिक, ठीक यही पिछले सप्ताह हुआ था जब एक शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को दूर दक्षिण में वर्जीनिया और एरिजोना में देखा गया था.

कितना वायरल हो चुका है वीडियो?

इंस्टाग्राम (Instagram) पर अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस वीडियो को अब तक 11 लाख से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं. वीडियो को 30 मार्च 2023 को पोस्ट किया गया था और अब तक इस वीडियो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. नासा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, 'Look how they shine for you.'