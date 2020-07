वोकल फॉर लोकल: ये पाँच 'मेड इन इंडिया' ऐप्स हैं टिकटोक की विकल्प

बेहद लोकप्रिय टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर भारत सरकार के प्रतिबंध ने स्थानीय खिलाड़ियों के लिए यूजर-जनरेटेड शॉर्ट वीडियो मार्केट को खोल दिया है। फोटो साभार: GooglePlayStore बाइटडांस के स्वामित्व वाले टिकटॉक के भारत में 200 मिलियन यूजर थे, जो दुनिया में इसका सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए, होमग्रोन स्टार्टअप और ऐप डेवलपर्स के लिए अवसर का आकार बड़े पैमाने पर है।

कई खिलाड़ी पहले ही अपना मुकाम बना चुके हैं। इनमें इनमोबी के स्वामित्व वाला रोपोसो, 3one4 कैपिटल-समर्थित मित्रों टीवी और चिंगारी शामिल है, जो टिकटॉक प्रतिबंध के तुरंत बाद वायरल हो गया, लगभग रातोंरात 3.5 मिलियन डाउनलोड हो गए।

पहले से ही लोकप्रिय नामों के अलावा, अन्य ऐप और प्लेटफ़ॉर्म का एक समूह है जो भारत के "टिकटॉक विकल्प" के रूप में आकार ले रहे हैं। मोज (Moj) Moj भारत में लॉन्च होने वाला सबसे नया TikTok विकल्प है। एप्लिकेशन बेंगलुरु स्थित ShareChat के स्वामित्व में बना है। यह यूजर्स को 15 भारतीय भाषाओं में 15 सेकंड के लिप-सिंक किए गए वीडियो बनाने देता है।

यूजर Moj ऐप पर दूसरे क्रिएटर्स द्वारा बनाए गए वीडियो देख, डाउनलोड, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आप यात्रा, जीवन शैली, डांस, कॉमेडी, भोजन, खेल, DIY, जानवरों और अधिक सहित रुचियों के आधार पर वीडियो ब्राउज़ कर सकते हैं। हिपी (HiPi) HiPi मुंबई स्थित OTT ऑपरेटर ZEE5 ने लॉन्च किया है। शॉर्ट वीडियो क्रिएशन प्लेटफॉर्म ZEE5 ऐप में इंटीग्रेटेड है, और मशहूर हस्तियों, इन्फ्लूएंशर्स और आम यूजर द्वारा बनाए गए 90-सेकंड के वीडियो को होस्ट करता है।

यहां तक कि जो लोग कंटेंट नहीं बनाते हैं, वे HiPi पर वीडियो देख और शेयर कर सकते हैं। ZEE5 भी HiPi पर अधिक लंबे वीडियो बनाने में सक्षम है। HiPi को ZEE5 ऐप के भीतर एक्सेस किया जा सकता है रिज़ल (Rizzle) रिज़ल हैदराबाद स्थित सिल्वरलैब्स टेक्नॉलॉजीज़ ने डेवलप किया है, जिसकी स्थापना लक्ष्मीनाथ और विद्या ने की थी, जो पहले Google और क्वालकॉम के साथ अमेरिका में काम करते थे।

भारत का पहला सोशल वीडियो ऐप यूजर्स को 60 सेकंड की इंटरएक्टिव क्लिप पोस्ट करने और क्रिएटर्स के साथ सहयोग करने देता है। रिज़ल ने एक bustling video community बनाने की योजना बनाई है जो "सुनता है, बोलता है, बहस करता है, और समर्थन करता है"। बॉक्सएंगेज (BoxEngage) BoxEngage एक AI-led लाइव-स्ट्रीमिंग ऐप है, जो चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद रातोंरात कई TikTok influencers को आकर्षित करने का दावा करता है। गुरुग्राम स्थित स्टार्टअप ने पिछले दिनों में अपने एक्टिव यूजर बेस को 10X तक बढ़ाया है।

BoxEngage सभी कैटेगरीज़ में कंटेंट क्रिएटर्स को लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो पोस्ट करने, या यहां तक कि सेलेब्स के साथ प्राइवेट सेशन आयोजित करने सहित कई तरीकों से अपने फॉलोअर्स से जुड़ने की अनुमति देता है। वुवली Woovly Woovly बेंगलुरु-बेस्ड सोशल डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को यात्रा और जीवन शैली, संगीत और सिनेमा, खेल और स्वास्थ्य, होम डेकोर जैसे रुचि वाले क्षेत्रों में वीडियो देखने देता है।

यूजर DIY गतिविधियों के एचडी वीडियो देख सकते हैं, इन्फ्लूएंसर बनकर अनुभव साझा कर सकते हैं, और समान हितों के लोगों के साथ भी जुड़ सकते हैं।

(Edited by रविकांत पारीक)

