लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल ने बनाया ये अनोखा रिकॉर्ड

कोलकाता, पश्चिम बंगाल सर्किल देश में चल रहे लॉकडाउन के दौरान छोटी बचत जुटाने के मामले में सबसे अधिक कमाई करने वाला सर्किल बन कर उभरा है। सांकेतिक फोटो: ShutterStock पश्चिम बंगाल सर्किल में सिक्किम तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी शामिल हैं।

कार्यवाहक मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल (सीपीएमजी) नीरज कुमार ने कहा, ‘‘इस देश में फिलहाल जारी लॉकडाउन की अवधि के दौरान, पश्चिम बंगाल सर्किल छोटी बचत जुटाकर सबसे अधिक कमाई करने के मामले में आगे है।’’ उन्होंने कहा कि छह मई को केवल एक दिन में, सर्किल ने केवल पोस्ट ऑफिस (पीओ) से 361.25 करोड़ रुपये की कमाई की, जो सीबीएस प्लेटफॉर्म पर चलाए जाते हैं।

कुमार ने कहा कि इसके पीछे मुख्य कारण डाकघर हैं जो सीबीएस लेन-देन करने में सक्षम हैं, जिनकी सर्किल टीम द्वारा केंद्रीय निगरानी की जाती है और आवश्यक तकनीकी सहायता दी जाती है।

उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया कि पिछले साल भी, पश्चिम बंगाल सर्किल ने देश में डाक वित्तीय सेवाओं में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की थी।

इस प्रदर्शन के पीछे छोटे बचत एजेंटों का भी प्रयास शामिल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से हाथ में पकड़े जाने वाले उपकरणों का उपयोग करके धन जुटाते हैं।

कुमार ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में, सर्किल ने छोटी बचत और नकद प्रमाण पत्र से 792 करोड़ रुपये जुटाए थे। उन्होंने कहा कि चालू वित्तवर्ष के लिए लक्ष्य अभी तक जारी नहीं किया गया है।

डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में उन्होंने कहा कि लॉकिंग के दौरान खाता खोलने का काम सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हुआ है। Also Read कोरोना के खौफ से बिहार के रिक्शा चालक को हुआ फायदा, जानिए कैसे?

(Edited by रविकांत पारीक)

