एक नज़र! कोरोना की शुरुआत से 6 महीने बाद आज कहां है दुनिया?

कोरोनावायरस (कोविड-19) महामारी को दुनियाभर में तांडव मचाते हुए छह महीने बीत गए हैं। पूरी दुनिया के लिये यह एक अनोखा उदाहरण रहा है, जिसमें विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में अधिक कोरोना के मामले आए हैं। अब ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मामले बढ़ रहे हैं। वहीं वैज्ञानिक अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित है कि इसकी वैक्सीन आखिर कब तक बाजार में आ पाएगी। अभी हाल-फिलहाल हालात भी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ लोगों की टेस्टिंग बढ़ रही हैं वहीं कोरोना के मामले भी लगातार सामने आते जा रहे हैं। फोटो साभार: shutterstock सार्वभौमिक रूप से यह सच है कि हर जगह आर्थिक प्रभाव गंभीर रहे हैं। मृत्यु दर में अंतर हो सकता है, चाहे किसी देश ने शमन किया हो, जैसा कि स्वीडन ने किया, या भारत या ब्रिटेन ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दमन किया, लेकिन आर्थिक लागत उतनी भिन्न नहीं थी। बिना किसी आर्थिक क्षति के संक्रमण पर काबू पाने में किसी भी देश को सफलता नहीं मिलती नज़र आ रही है।

हम सभी समझते हैं कि दुनिया में हर किसी का जीवन अनमोल हैं, यह स्पष्ट हो रहा है कि कोविड से मृत्यु दर जनसंख्या के 1% से कम है; वास्तव में 0.1% से भी कम। कुछ देशों ने अतिरिक्त मौतों का जिक्र किया है, यानी कि लंबे समय तक औसत से अधिक मौतों की संख्या वायरस के लिए जिम्मेदार है या नहीं। यहां तक ​​कि अधिक मौतों का कारण जनसंख्या का 0.2% से अधिक नहीं होना है। इस प्रकार, कोविड-19 स्पैनिश फ्लू-प्रकार की तबाही नहीं है, लेकिन क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसमित हो सकता है, और अभी तक कोई इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो इसके खात्मे को लेकर अभी कुछ कहना लाज़मी नहीं होगा।

दुनिया का लगभग हर एक देश इस महामारी की चपेट में आया और इसने आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान पहुँचाया है। सामान्य तौर पर, हमारे पास सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 20-25% नुकसान और बेरोजगारी है। बड़ा अनौपचारिक, कम मशीनीकृत क्षेत्र, राजस्व के नुकसान के लिए नौकरी के नुकसान का अनुपात जितना बड़ा होगा। मृत्यु दर के बारे में पहले से ही होने वाले नुकसान के बारे में बहुत कम अनिश्चितता है।

कहने का मतलब यह है कि परंपरागत रूप से अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिगत व्यवहार, उपभोग, श्रम, प्रवास, आदि के संदर्भ में सिद्धांतबद्ध किया है कि कोविड ने हमें जो सिखाया है, वह यह है कि उपभोग एक संयुक्त गतिविधि है, जैसा कि खरीदना और बेचना है। हमने ऑनलाइन बिक्री और खरीद, और ऑनलाइन काम करने की कोशिश की है। सभी अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता व्यय में कमी आई है, न केवल उन लोगों के लिए जिन्होंने आय खो दी है क्योंकि उनके काम में सामाजिक निकटता शामिल थी, लेकिन यहां तक ​​कि घर से काम करने वाले वेतनभोगियों ने कम खपत की और अधिक बचत की। Also Read लॉकडाउन के बाद कैसे होगा भारत का आर्थिक विकास? यहां समझिए पूरा रोड-मैप आम तौर पर मंदी से रिकवरी, ब्याज दरों में कमी या कर दरों या कीनेसियन खर्च पर निर्भर करती है। इस बार, कीनेसियन खर्च ने आय को झटका दिया है क्योंकि अर्थव्यवस्था नीचे चली गई है। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सरकारों ने आय हस्तांतरण की पेशकश के लिए ऋण लिया है।

रिकवरी केवल तब हो सकती है जब लोगों के समूहों के बीच शारीरिक संपर्क फिर से शुरू हो जाए। इस बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है और न ही बदलती अपेक्षाओं की कोई जरूरत है। जैसे ही लोग मिल सकते हैं और एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था फिर से शुरू हो जाएगी क्योंकि कोई भी भौतिक पूंजी नष्ट नहीं हुई है। यह अर्थशास्त्रियों के लिए एक बिल्कुल नया विचार है। हम बाजार की विफलता या सरकारी विफलता के बारे में बहस करते हैं। यह यहां मुद्दा नहीं है। बाजार विफल नहीं हुआ है। इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है क्योंकि बाजार बनाने के लिए कोई भी लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं।

यह एक कारण है कि शेयर बाजार सक्रिय और अधिक हंसमुख रहे क्योंकि दूरस्थ सिग्नलिंग वह सब है जो शेयर बाजारों के लिए आवश्यक है, और लेनदेन में किसी भी वस्तु का भौतिक रूप से आदान-प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन, उत्पादन कम है क्योंकि मजदूर नहीं होने के कारण कारखानें लगभग बंद रहे। लॉकडाउन में छुट देना, सोशल डिस्टेंसिंग को समाप्त करना, अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

हम यह उम्मीद करते हैं कि जब यह सब खत्म हो जाएगा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था अपनी यथास्थिति में एक क्रांति कि तरह वापस आएगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने एक संबोधन में कहा भी था - चुनौती को अवसर में बदलें। Also Read कोरोना एक लड़ाई: कैसे प्रभावित कर रहा है कोविड-19 ग्रामीण बाजारों और किसानों को, आप भी जानें

