मिलिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के पहले संस्करण के विजेताओं से

एक ऑनलाइन स्टार्टअप डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ-साथ जो देश के इकोसिस्टम के crème de la crème को प्रदर्शित करेगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के पहले संस्करण के विजेताओं की घोषणा की।

इस पुरस्कार का उद्देश्य न केवल उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम एनबलर्स को पहचानना था जिन्होंने अभिनव समाधानों का निर्माण किया है, बल्कि रोजगार और धन भी उत्पन्न किया है, साथ ही साथ कुछ प्रकार के सामाजिक प्रभाव भी पैदा किए हैं।

12 क्षेत्रों, और 35 उप-क्षेत्रों में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें कृषि, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्त, ऊर्जा, खाद्य, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, पर्यटन, सुरक्षा और शहरी सेवाएं शामिल हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्थापित स्टार्टअप्स, साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं वे दो विशेष स्टार्टअप श्रेणियां थीं, जबकि एक असाधारण इनक्यूबेटर और एक एक्सलरेटर को मान्यता दी गई थी।

कर्नाटक से सबसे अधिक आवेदन भेजे गए, उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली का नंबर आता है। जूरी ने NASSCOM के अध्यक्ष देबजानी घोष जैसे प्रमुख इकोसिस्टम लीडर्स को चित्रित किया; 1mg के को-फाउंडर और सीईओ प्रशांत टंडन; रितेश अग्रवाल, OYO रूम्स के फाउंडर और सीईओ; सिकोइया कैपिटल के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन; विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस सोमनाथ; और दिलीप अस्बे, प्रबंध निदेशक, सीईओ - एनपीसीआई सहित कई अन्य शामिल है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए राज्य-वार प्राप्त हुईं प्रविष्टियाँ ALSO READ RAISE 2020: मिलें भारतीय स्टार्टअप्स के लिए भारत की सबसे बड़ी AI समाधान चुनौती के विजेताओं से डीपीआईआईटी के आधिकारिक प्रेस बयान में कहा गया है कि अपनी-अपनी श्रेणियों में जीतने वाले स्टार्टअप्स को प्रत्येक को 5 लाख रुपये दिए गए, साथ ही संभावित प्रायोगिक परियोजना और कार्य आदेशों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों और कॉरपोरेट्स को अपने उत्पाद पेश करने के अवसर दिए गए। इनक्यूबेटर और एक्सेलेरेटर श्रेणी के विजेताओं को प्रत्येक को 15 लाख रुपये दिए गए।

नीचे 12 क्षेत्रों में सभी विजेताओं की सूची दी गई है: कृषि विजेता: Organic Mandya - किसानों से जुड़ाव और शिक्षा उपश्रेणी के तहत; Intello Labs - अपनी फसल के बाद की तकनीक के लिए, जो उपयोगकर्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जाने वाले जिंस की एक तस्वीर क्लिक करने और यह देखने के लिए कि यह कितना ताज़ा है; Nava Design and Innovation - दुनिया के पहले रोबोट नारियल के सैप टैपिंग डिवाइस के आविष्कार के लिए; Cornext - भारत में हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए। शिक्षा विजेता: RobotGuru, एक तकनीकी कंपनी जो छात्रों को एक विशाल वातावरण में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाने की कोशिश करती है; Kickhead, एक ऐसा मंच है जो छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए अध्ययन करने की अनुमति देता है, जो मुफ्त है। एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी विजेता: Unnati Online, एक स्वचालित, ध्वनि-सक्षम डिजिटल सहायक जो अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करता है। ऊर्जा विजेता: Aloe E-Cell, एलोवेरा का उपयोग करके बनाई गई अपनी पर्यावरण के अनुकूल और गैर-खतरनाक बैटरी के लिए; Esyasoft, अपने ऊर्जा कुशल स्मार्ट ग्रिड IoT समाधान के लिए। फाइनेंस विजेता: BharatPe, एसएमई क्षेत्र में व्यापारियों को वित्तीय सेवाओं की पेशकश के लिए, UPI भुगतान को सक्षम करने और उन्हें बाजार में सर्वोत्तम ऋण दर देने के लिए। फूड विजेता: Foodcloud.in, भारत में घर पर पके हुए भोजन के लिए एक बाज़ार, जिसे वैरिफाइड शैफ्स से सोर्स किया जाता है; Jackfruit365.com, एक पहल जिसका उद्देश्य भारतीय कटहल बाजार को कारगर बनाना है। हेल्थ विजेता: Wellthy, एक स्मार्टफोन ऐप जो रोगियों को उनके स्वास्थ्य की निगरानी करने और वास्तविक स्वास्थ्य कोचों के साथ वास्तविक समय को जोड़ने की सुविधा देता है; Niramai, एक स्टार्टअप जो एआई का उपयोग करके प्रारंभिक चरण के स्तन कैंसर का पता लगाने में मदद करता है; BonAyu Lifesciences, जिसने जैल, क्रीम, मलहम के विकल्प के रूप में सामयिक पतली फिल्मों के लिए एक विनिर्माण मंच विकसित किया है; Innaumation, एक उपकरण जो गले के कैंसर के रोगियों को मदद करता है जो फिर से बोलने के लिए अपनी आवाज खो चुके हैं। इंडस्ट्री 4.0 (स्टार्टअप जो IoT, AI, बिग डेटा, रोबोटिक्स जैसे टूल का उपयोग करते हैं) विजेता: UptimeAI, जो मैन्युफैक्चरिंग-प्लांट इंजीनियरों को उपकरण और प्रदर्शन के मुद्दों का पहले से अनुमान लगाने में मदद करता है; Minionlabs - एक स्टार्टअप जो बिजली की लागत को कम करने में मदद करने के लिए एआई और एमएल का उपयोग करता है; Fabheads, एक 3 डी प्रिंटिंग कंपनी जो प्लास्टिक या धातु के बजाय कार्बन फाइबर को प्रिंट करने के लिए उपयोग करती है; Scapic, एक एआर विज्ञापन स्टार्टअप; Planys Tech - एक स्टार्टअप जो रोबोटिक्स का उपयोग करके पानी के नीचे निरीक्षण समाधान प्रदान करता है; GingerMind, एक एआई-संचालित स्मार्ट ग्लास निर्माता है जो दृष्टिबाधित लोगों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करता है। अंतरिक्ष विजेता: Skyroot - एक सस्ती, कम लागत और आसानी से बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रक्षेपण वाहन निर्माता; Dhruva Space, जो छोटे उपग्रह नक्षत्रों का निर्माण करता है; Bellatrix Aerospace, एक स्टार्टअप जो अंतरिक्ष तक पहुंच की लागत को कम करने पर काम कर रहा है। सुरक्षा विजेता: Staqu, एक ऐसी कंपनी जो डेटा को गहन तंत्रिका नेटवर्क में फीड करती है ताकि वह जानकारी निकाली जा सके जो उन्नत गहन शिक्षण एल्गोरिदम का उपयोग किए बिना संभव नहीं थी; Lucideus, एक साइबरसिटी प्लेटफार्म। पर्यटन विजेता: Feeinsta’s Fresh Rooms, एक स्वच्छता स्टार्टअप जो सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता के मुद्दे को संबोधित करता है; Param People’s Highway Delite, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पर्यटकों को भारत में राजमार्गों पर उपलब्ध सुविधाओं जैसे कि रेस्तरां, वॉशरूम, फ्यूल पंप आदि के बारे में जानकारी देकर उनकी सड़क यात्राओं को बेहतर ढंग से योजना बनाने में मदद करता है। जूरी द्वारा उपयोग किए गए कुछ मानदंड शहरी सेवाएं विजेता: SnPC Machines, एक कंपनी जो ईंट बनाने वाली मशीनें बनाती है; Bounce, एक स्टार्टअप जो बिना चाबी के, डॉकलेस, साझा गतिशीलता समाधान प्रदान करता है; Sukriti Social Foundation, एक NPO कंपनी जिसने एक स्मार्ट सार्वजनिक शौचालय समाधान विकसित किया है, जिसे Eco-mitra कहा जाता है; Taraltec, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करता है। विशेष श्रेणी: कैम्पस विजेता: Genrobotics, एक स्टार्टअप जिसने मानव सीवेज श्रमिकों की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एक मैनहोल समाशोधन रोबोट विकसित किया है। विशेष श्रेणी: महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय विजेता: Azooka, एक फ्लोरोसेंट डाई कंपनी जो जीनोमिक्स अनुसंधान और आणविक निदान के लिए बनाती है। विशेष श्रेणी: ग्रामीण प्रभाव विजेता: Bodhami, एक ऑनलाइन, व्यक्तिगत शिक्षण मंच, जो छात्रों, नौकरी चाहने वालों और कर्मचारियों की मदद करने के लिए एआई का उपयोग करता है, बोधामि उन पाठ्यक्रमों की खोज करते हैं जिनकी उन्हें अपने क्षेत्र में और अधिक आशा के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। इनक्यूबेटर विजेता: Villgro, शुरुआती दौर के सामाजिक उद्यमों में एक निवेशक, जो स्टार्टअप को बढ़ने में मदद करता है, अनुपालन में सुधार करता है, साझेदारी और नेटवर्क को सक्षम बनाता है और अंत में बाजार को हिट करता है। एक्सेलरेटर विजेता: Brigade Real Estate Accelerator Programme - एक मॉड्यूल जो कंपनियों को प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, रणनीति, मानव संसाधन, वित्त और कानूनी जैसे क्षेत्रों में स्केलेबल व्यवसाय बनाने में मदद करता है। ALSO READ [TechSparks 2020] इन 11 कारणों के चलते भाग लीजिये भारत के सबसे बड़े टेक और इनोवेशन समिट के 11 वें एडिशन में

