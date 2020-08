इस महिला उद्यमी ने कम्यूनिकेशंस फील्ड में महज 5 हजार रुपये से की शुरुआत, आज कमा रही है 2 करोड़ रुपये का रेवेन्यू

10 साल पहले एक बरसात के दिन, पिज्जा खाते हुए अपने तीन दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान, कोमल लाथ ने टिश्यूज पर एक आंत्रप्रेन्योरियल वेंचर के लिए कुछ नोट्स नीचे लिख दिए। और इसी तरह Tute Consult का जन्म हुआ।

वह कहती हैं कि इसका शुरुआती पल आसान हिस्सा था। इसके बाद कंपनी के नाम की व्याख्या करने और इसे कैसे उच्चारण किया जाए, ग्राहकों को पीआर की आवश्यकता क्यों है, सहित कई अन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कोमल लाथ “मैंने खुद को यह पता लगाने के लिए तीन महीने दिए कि क्या मैं यह कर सकती हूं और हर महीने के अंत में एक स्थिर तनख्वाह नहीं मिलने की चिंता से निपट सकती हूं। दिन भर में पाँच गाड़ियों को बदलने से लेकर शहर भर में मीटिंग्स में भाग लेने और ऑफिस तक चलने में होने वाली बचत को बचाने के लिए जब भी संभव हो, घर से बाहर निकलकर काम करना संभव होता है, जहाँ मेरी टीम ने एक-दूसरे के साथ "एल्बो-एनआईसीएस" खेला - शुरुआती दिनों में यह सब काफी मेहनत वाला था, ” वह कहती हैं।

वह याद करते हुए आगे बताती है, "मैं रास्ते में कई नई चीजें सीखती थी - थोड़ी अकाउंटींग, बातचीत कौशल, बिक्री की कला, टीम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसॉर्स स्किल, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वसूली, और इसी तरह दिन बीतते गए।" लेकिन इस विश्वास के साथ कि "हम अपने अनुभवों के योग के अलावा कुछ नहीं हैं", कोमल ने कहा। अनुभव Tute Consult ने पब्लिक रिलेशन एजेंसी के रूप में शुरुआत की, लेकिन इन वर्षों में मार्केटिंग कम्युनिकेशंस सेटअप होने के लिए तैयार है। इसकी सेवाएं वर्तमान में मार्केटिंग कम्यूनिकेशंस स्ट्रेटेजी और पब्लिक रिलेशंस से लेकर डिजिटल मीडिया और इन्फ्लूएंशंर्स मार्केटिंग तक हैं। यह ऑन-ग्राउंड और वस्तुतः ग्राहकों के लिए बड़े अनुभवों का भी निर्माण करता है। संक्षेप में, इसकी यूएसपी कहानियां बता रही हैं।

मुंबई के एक जॉइंट फैमिली में जन्मी और पली-बढ़ी कोमल ने बीएमएम को फॉलो किया, इसके बाद एमआईसीए, अहमदाबाद से पोस्ट-ग्रेजुएशन किया, और हाल ही में मानव विज्ञान (anthropology) के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक छोटा कार्यकाल किया।

कोमल ने कई विषयों - इवेंट्स, मार्केट रिसर्च, फिल्म मार्केटिंग और यहां तक कि टेली-मार्केटिंग (एक दोस्त के इशारे पर तीन दिन) में डब किया, ताकि अंत में पता चले कि उसकी रुचि संचार और कहानी कहने की जगह में थी। डिप डाइव इनटू बिजनेस लौकिक "उद्यमशीलता बग" द्वारा काट लिया गया और समय के दौरान उभरती हुई स्टार्टअप संस्कृति से घबराकर कोमल ने 2010 में Tute Consult की शुरुआत महज 5,000 रुपये से की।

“मीडिया लैंडस्केप भी डिजिटल मेनस्ट्रीम बनने के साथ तेजी से विकसित होने लगा था। दिन में वापस (या अभी भी) आप केवल डेक में कंपनियों के लोगो को बदल सकते हैं और आपको एक एजेंसी या ग्राहक की रणनीति के बीच का अंतर पता नहीं होगा क्योंकि वे सभी समान थे। ट्रिगर एक भविष्य के लिए तैयार संगठन बनाने में सक्षम था, जहां आप न केवल नए युग के मीडिया और पारंपरिक पीआर की बारीकियों को सीखते हैं, बल्कि एक सार्थक प्रभाव बनाने के लिए ब्रांड के व्यवसाय में गहरा गोता लगाते हैं, ”वह कहती हैं।

Tute Consult का पहला क्लाइंट था ‘Catwalk’ shoes

वह आगे बताती हैं, “मैं एक दोस्त के रेफरेंस के जरिये मालिक से जुड़े थे और हमारे सामने उनके पास कभी भी पीआर एजेंसी नहीं थी। मैंने प्रस्ताव पर बहुत मेहनत की थी और वास्तव में मीटिंग का इंतजार कर रही थी। जब हम मिले, मैंने प्रजेंटेशन शुरू की, और वह सीधे अंतिम विज्ञापनों की स्लाइड पर पहुंच गए, पहले तीन-चार स्लाइड्स पर वापस आकर रुक गए। वह एक्सप्रेशनलेस थे और मेरे पास उन पाँच मिनटों के लिए झटके थे। उन पांच मिनटों को पांच घंटे की तरह महसूस किया और उन्होंने कहा कि "वी आर ऑन"। उनका दूसरा क्लाइंट ESBEDA था, और मीटिंग में 15 मिनट, मालिक के हाथ में 12 पोस्ट-डेटेड चेक थे। कोमल कहती हैं, वह आखिरकार जानती थीं कि वह कुछ खास और सही है।

Tute Consult वर्तमान में वेलनेस, रिटेल, इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी और FMCG के ग्राहकों के साथ काम करता है। कुछ बड़े नामों में यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेड बुल, पिक्सी, कैरेटलेन, अजमल, मैरियट, इंडिया सर्कस (गोदरेज), मेट्रो शूज और WOW स्किन साइंस शामिल हैं। कम्यूनिकेशन और कोविड-19 कोमल आईएए मॉडल का पालन करने में विश्वास करती हैं - हर समय प्रभावशाली, चुस्त और जवाबदेह रहें, और इसने महामारी के दौरान भी उनके पक्ष में काम किया है।

“कम्यूनिकेशन किसी भी बिजनेस के लिए सोल फूड रहा है और मार्केटिंग प्लेबुक को बीसी (कोरोना से पहले), डीसी (कोरोना के दौरान), और एसी (कोरोना के बाद) के रूप में पढ़ा जाएगा। एक फुर्तीली और छोटी टीम के रूप में, हम मीडिया की खपत (चाहे व्हाट्सएप प्रिंट करें) को समझने के द्वारा क्लाइंट और उपभोक्ता मानसिकता को आकार देने में सक्षम हैं और इसका उपयोग हमारे ग्राहकों की ओर से सही संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है, ” वह कहती हैं।

हालांकि, कारोबार के लिहाज से बाजार धीमा रहा है और कोमल ने डिजिटल पक्ष और नए मीडिया के लिए तेजी दिखाई।

"यह ध्यान में रखते हुए, हम खुद को उन्नत कर रहे हैं, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और संचार में नए रुझानों के लिए अपनी आँखें खुली रखते हुए," वह कहती हैं।

25 साल की उम्र में Tute शुरू करने और 350 से अधिक ग्राहकों को कैटर करने के बाद, कोमल कहती हैं कि प्रत्येक ग्राहक संक्षिप्त अभी भी उसे दाद देता है और हर जीत और नए अभियान की मंजूरी मनोबल और आत्माओं को बढ़ाती है।

इन सबके बीच, वह इस धारणा जैसी चुनौतियों से भी जूझ रही है कि पीआर पेशेवर भुगतान और स्वामित्व वाली मीडिया को सलाह और क्रियान्वित नहीं कर सकते हैं।

कोमल कहती है, “मैं एक बड़ी चुनौती 'मार्केटर' की परिभाषा और ईटिंग के लिए मार्केटिंग की बराबरी की आम धारणा है। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में व्यापार जवाबदेही में काफी कमी आई है, और यह दिखाता है कि दो-वर्षीय सोशल मीडिया अनुभव वाले लोगों को मार्केटिंग ओपिनियन लीडर्स के रूप में सम्मानित किया जाता है।” चुनौती पारंपरिक पीआर चिकित्सकों के बीच के गेप को ध्यान में रखना है, जिन्हें नए युग के मीडिया के प्रभाव को खोलने के लिए अपस्किल करने की आवश्यकता है, और सामाजिक मीडिया राय के नेताओं की नई नस्ल जो अनजाने में पारंपरिक विश्वसनीय और गुणवत्ता स्रोतों से खुद को अलग कर चुके हैं, "वह कहती हैं।

कोमल का यह भी मानना है कि एक महिला उद्यमी चुनौतीपूर्ण है। वह एक घटना को याद करती है जब एक कंपनी के सीईओ ने उन्हें अपने बॉस को फोन करने के लिए कहा क्योंकि उसकी टीम तैयार थी। "बेशक, उन्होंने बाद में माफी मांगी लेकिन ये पूर्वाग्रह गहरा चला।"

"पेशेवर मोर्चे पर, मैं एक उद्योग के रूप में महिलाओं और संचार के लिए नई ऊंचाइयों को बढ़ाना चाहती हूं, प्रेरित करती हूं, और अधिक लोगों को सलाह देती हूं। निजी तौर पर, मैं शिक्षाविदों और स्वयंसेवी गतिविधियों (जैसे CII Yi) की तरह अधिक समय देना चाहती हूं और किसी दिन संयुक्त राष्ट्र की जलवायु पहल का हिस्सा बनना चाहती हूं, " कोमल कहती हैं।

