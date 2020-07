इस महिला ने 300 कॉफी किसानों के सशक्तिकरण के लिए छोड़ दी बैंक की नौकरी, अब विदेशों में भी बेच रही है कॉफी

शिलॉन्ग की दासूमरलिन 'स्मोकी फॉल्स ट्राइब कॉफ़ी' की संस्थापक हैं। उन्होंने इसे नवंबर 2015 में शुरू किया था। दासू को कॉफी की के प्रति बचपन से ही लगाव था और इसी को आगे ले जाने के लिये उन्होंने बैंक की नौकरी तक छोड़ दी। फोटो साभार: twitter/Meghalaya “मेरा पैतृक गाँव टिरना और बड़ा हो रहा है, मुझे अपनी दादी के साथ कॉफी पीना याद है। यह कॉफी क्षेत्र में जंगली उगती थी और सभी घरों के पिछवाड़े में कुछ पौधे होते हैं। मेरे गाँव के लोग बहुत कॉफी पीते थे लेकिन फिर मैंने लोगों को चाय की चुस्कियों में दिलचस्पी लेते देखा। मुझे यह आश्चर्यजनक लगा क्योंकि कॉफी में इतनी क्षमता थी और मुझे एहसास हुआ कि मैं उस क्षेत्र में कुछ कर सकती हूं, ” 38 वर्षीय दासू ने द बेटर इंडिया से बात करते हुए बताया। यही वह सोच है जिसने उन्हें इस क्षेत्र का पता लगाने के लिए प्रेरित किया और अपने उद्यम की स्थापना के लिए प्रेरित किया। अब, वह 300+ किसानों के नेटवर्क से एक साल में सात टन से अधिक कॉफी का प्रोडक्शन करती है।

इसके अतिरिक्त, वह अपनी कॉफी की आपूर्ति पूर्वोत्तर के 14+ कैफे में करती है, जबकि बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी जैसे शहरों और फ्रांस, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में खुदरा स्टोरों में भी बेचती है।

इसकी शुरूआत के बारे में आगे बताते हुए उन्होंने कहा. "मेरे गाँव के किसानों को सशक्त बनाने का विचार काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था। मुझे आखिरकार कुछ करने के लिए स्थान और समय मिला और मैंने 2009 में एक कॉफी शॉप स्थापित करने का फैसला किया और इसे 'ब्लैक एंड व्हाइट' नाम दिया। यहां, मैंने कम मात्रा में कॉफी का सोर्स बनाना शुरू कर दिया और चूंकि मेरे पास कोई प्रोफेशनल मशीन नहीं थी, इसलिए मैं पान-भूनती और फिर इसे पीसती।" दासू ने शुरू में 1 किलो कॉफी बीन रोस्टर खरीदा और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों को नमूने वितरित करने शुरू कर दिए। जब उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया मिली, तो उन्होंने 3 लाख रुपये का लोन लिया और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 5 किलो का रोस्टर खरीदा। यह स्मोकी फॉल्स ट्राइब कॉफ़ी की शुरुआत थी और 2016 के मध्य में उन्होंने इसी नाम से एक कॉफ़ी शॉप की स्थापना की।

दासू की मेहनत को विभिन्न प्लेटफार्मों द्वारा भी मान्यता दी गई है। 2019 में, उन्हें राज्य में उत्पादित स्वदेशी कॉफी को लोकप्रिय बनाने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा मेघालय उद्यमिता मान्यता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने दासूमरलिन को 'आंटरप्रेन्योर ऑफ द मंथ' पुरस्कार से सम्मानित किया। (फोटो साभार: nenow) नए उद्यमियों को सलाह देते हुए दासू कहती हैं, "हमेशा अपनी चुनौतियों का सामना करें और असफल होने से नहीं डरें। हमेशा सरकारी योजनाओं की तलाश में रहें जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना ने मुझे अपने व्यवसाय के लिए 30 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने में मदद की है। मेरे जैसे छोटे उद्यमी के लिए, यह बहुत फायदेमंद रहा है। इसके अलावा, सुझाव और मदद के लिए खुले रहें। यह केवल उन पारखी लोगों के माध्यम से है जिनसे मैंने अपने कौशल को सीखा है।" वह अब अपने ऑपरेशन्स को स्केल करना चाहती हैं और कॉफी बीन्स की खरीद के लिए और गाँवों को अपनाना चाहती हैं। वह और अधिक कार्यशालाएँ भी आयोजित करना चाहती है ताकि किसान सीख सकें और इस क्षेत्र में कॉफी के मूल्य को बढ़ाने में मदद कर सकें।

