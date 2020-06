मिलिए दीपमाला से जिन्होंने फिल्म मेकिंग के अपने जुनून को पूरा करते हुए खड़ा किया 5 करोड़ रुपये का प्रोडक्शन हाउस

जैसा कि COVID-19 दुनिया भर में फैला हुआ है, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष (UNFPA) भारत ने एक लघु-एनिमेटेड वीडियो जारी किया। एक मिनट से भी कम समय में, वीडियो दो बच्चों की कहानी को बताता है जो अपनी मां को खांसते हुए देखते हैं और कोरोनावायरस के समय में मास्क पहनने और उसे निपटाने के सर्वोत्तम तरीकों की सलाह देते हैं।

उसी कड़ी में, यूनिसेफ ने एक वीडियो भी प्रसारित किया, जिसमें लोगों को घर पर रहने की सुरक्षित प्रथाओं पर शिक्षित किया गया। दीपमाला, द विजुअल हाउस की फाउंडर और सीईओ दीपमाला ने साल 2010 में फरीदाबाद स्थित वीडियो प्रोडक्शन कंपनी एण्ड क्रिएटिव कम्यूनिकेशन एजेंसी द विजुअल हाउस की स्थापना की जिसका उद्देश्य सामाजिक संदेशों को सूचित करने और फैलाने के लिए कई अन्य वीडियो बनाना था।

दीपमाला ने रेडियो और टीवी पत्रकारिता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया से दिल्ली में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, जो एक महिला सेना होने से लेकर शोधकर्ताओं, स्क्रिप्ट राइटर, संपादकों और निर्देशकों की 22-सदस्यीय टीम, एक ग्राफिक्स और एनीमेशन टीम का नेतृत्व कर रही है। विभिन्न परियोजनाओं के लिए फ्रीलांसरों के साथ। विजुअली-ड्रिवन कंटेंट न्यूज रूम में छह महीने बिताने के बाद, दीपमाला ने महसूस किया कि नौकरी ने उन्हें सिर्फ कुछ कामों तक सीमित कर दिया और उन्होंने विकास की बहुत कम गुंजाइश देखी।

न्यूज़ रूम से अपना टिकट याद करते हुए, वह कहती है, “मुझे दिल्ली में एक प्रोडक्शन हाउस के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। मैंने एक महीने के लोंग-ट्रेवल शो की शुरुआत की और नौ भारतीय राज्यों की यात्रा की और शो की शूटिंग के तकनीकी पहलुओं को सीखा।” बाद में, उन्होंने 2006 से 2009 तक तीन वर्षों के लिए फ्रीलांस डायरेक्टर बनने से पहले एएम फिल्म्स और विज्ञापन और अन्य प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया और आखिरकार 2010 में द विज़ुअल हाउस के साथ एक आंत्रप्रेन्योर बन गईं।

एक वीडियो प्रोडक्शन कंपनी एण्ड क्रिएटिव कम्यूनिकेशन एजेंसी, स्टार्टअप व्याख्याताओं और एनिमेटेड वीडियो के रूप में डॉक्यूमेंट्री फिल्म और शॉर्ट फिल्में, कॉमर्सियल और कॉर्पोरेट वीडियो बनाती है। एक कम्यूनिकेशन एजेंसी के रूप में अभियानों को संभालने के अलावा, यह वीडियो प्रोडक्शन के अलावा पोस्टर, रेडियो जिंगल्स, कॉमिक स्ट्रिप्स और एफएक्यू सहित विजुअली-ड्रिवन कंटेंट भी बनाता है।

यह अपने 100 ग्राहकों के बीच WHO, UNICEF, UNAIDS, UN Women, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, और BCG India जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निर्भर करता है।

10,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ शुरू, द विज़ुअल हाउस ने 2010 में 5 लाख रुपये के राजस्व के साथ एक प्रभावशाली यात्रा देखी, इसके बाद के वर्षों में 15 लाख रुपये और 50 लाख रुपये। यह अब राजस्व में 5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ एक व्यवसाय बन गया है।

बेस्ट इमर्जिंग विज्ञापन, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस के लिए 2018 में दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता, स्टार्टअप को 2015 में 1 करोड़ रुपये से अधिक का पहला प्रोजेक्ट मिला, जब इसने देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) के साथ काम किया। हालांकि, यह तथ्य कि इसे बरकरार रखा गया है और अभी भी अपने पहले क्लाइंट एक्शन फॉर ऑस्टिज़्म के साथ काम करता है, फाउंडर दीपमाला कहती हैं, अपनी प्रतिबद्धता की बात करती हैं। इसने संदर्भों और वर्ड-ऑफ-माउथ के माध्यम से 70 प्रतिशत ग्राहक भी प्राप्त किए हैं। जर्नी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अब तक बूटस्ट्रैप्ड, आंत्रप्रेन्योर का कहना है कि उसे वित्तीय रूप से किसी भी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑपरेशन के पहले साल से स्टार्टअप लाभदायक रहा है।

एक मिलेनियल हसलर, दीपमाला चौबीसों घंटे काम करती है और कबूल करती है कि उन्हें अपनी बेटी और परिवार के सदस्यों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिताने का पछतावा है।

अपनी माँ और अपने पति को इस जर्नी में सपोर्ट देने के बारे में बताते हुए वह कहती हैं, “मैं वर्कोहॉलिक हूँ और इस कंपनी को आगे ले जाते हुए, मैं अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाई। अगर मैंने ऐसा किया होता, तो मैं उतना काम नहीं कर पाती।” सभी रूपों के साथ प्रयोग करने के लिए तैयार एक फिल्म निर्माता, उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म झलक का निर्देशन किया है, जिसमें काई पो छे फेम अमित साध अभिनेता हैं और वर्तमान में इसके रिलीज के लिए कई ओटीटी प्लेटफार्मों के साथ बातचीत कर रहे हैं। COVID-19 के चलते लागू लॉकडाउन ने स्टार्टअप की बाहरी परियोजनाओं को प्रभावित किया है, लेकिन मार्च में मामूली गिरावट के अलावा, व्यवसाय को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं किया है।

वास्तव में, इसने दीपमाला को एक वेब सीरीज का पता लगाने का अवसर प्रस्तुत किया है और वह अब यह देखना चाह रही है कि यह प्रयोग कैसे काम करता है।

