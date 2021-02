कोविड-19 पेंडेमिक में इस आंत्रप्रेन्योर ने महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए शुरू किया ये अनोखा स्टार्टअप

महक मलिक 90 के दशक में भारत के व्यापार उदारीकरण की शुरुआत में अपने पिता, जो कि परिधान निर्माण और निर्यात व्यवसाय में एक उद्यमी थे, को देखकर बड़ी हुई थीं।





हालांकि, जैसा कि वह अकादमिक रूप से एक बच्चे के रूप में झुकी हुई थी और आम तौर पर अपनी कक्षा को टॉप करती थी, महक ने अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करने का फैसला किया, और बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सार्वजनिक नीति कार्यक्रम (Public Policy Programme) में दाखिला लिया।





वह कहती हैं, "हार्वर्ड में मुझे आंत्रप्रेन्योर और बिजनेस लीडर बनने के गुण भी मिले - मैंने प्रोफेसर कार्ल बायर्स (Prof. Carl Byers) से उद्यमशीलता का वित्त (entrepreneurial finance) सीखा जो टीम के सदस्य और एथेनाहेल्थ (AthenaHealth) के चीफ़ फायनेंशियल ऑफिसर थे। मैंने बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज पर भी एक क्लास ली, जो प्रोफेसर क्ले क्रिस्टेंसन (Prof. Clay Christenson) के दिमाग की उपज है, जो अमेरिका के प्रमुख व्यावसायिक विचारकों (business thinkers) में से एक है। इन प्रभावों ने मुझे हार्वर्ड के बाद Beyond Capital में निवेश करने में मेरी भूमिका के लिए प्रेरित किया, जहां मैं भारत और पूर्वी अफ्रीका में शुरुआती चरण के सामाजिक उद्यमों (social enterprises) में निवेश कर रहा था।”





Beyond Capital में, जहां उन्होंने तीन साल तक काम किया, महक ने एक छोटी ग्लोबल टीम के रूप में फिनटेक, हेल्थ, लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स, और एग्रीटेक सेक्टरों में सात वैश्विक कंपनियों के हिस्से के रूप में एंड-टू-एंड निवेश गतिविधि का नेतृत्व किया। 2019 में "12 VCs to know in Africa by Venture Burn" के रूप में फीचर किया गया था। उन्होंने हेल्थ, एजुकेशन, फेमटेक, ई-कॉमर्स, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति वितरण में काम करने वाले तीन देशों की स्वास्थ्य कंपनियों के साथ मिलकर काम किया।





महक बेंगलुरु वापस जाने से पहले दो साल तक नैरोबी (केन्या) में रही थी।

महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की ओर

पिछले साल कोरोनावायरस महामारी के बीच, महक ने यूवी हेल्थ (Uvi Health) शुरू किया, जो एक स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप है जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पर केंद्रित है।





महक बताती हैं, “COVID-19 के दौरान, कई लोग, विशेष रूप से पुरानी परिस्थितियों वाले, अपनी नियमित स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच खो रहे थे। अचानक बाजार में एक रिक्तता थी क्योंकि ऑफ़लाइन स्वास्थ्य उद्योग क्षमता की निगरानी कर रहा था। यह तब है जब मैंने यह पता लगाना शुरू किया कि डिजिटल स्वास्थ्य मॉडल का लाभ कैसे उठाया जा सकता है।”





उन्होंने महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों को कम करने का फैसला किया क्योंकि उनके प्रारंभिक शोध से पता चला है कि भारत में महिलाएं "सही स्त्री रोग विशेषज्ञ" या वे जिस पर भरोसा करती हैं, उसे खोजने में 2-10 वर्षों के बीच खर्च किया गया है और उनके सर्वे में चौंकाने वाली 72 प्रतिशत महिलाएं अभी भी देख रहा थीं।





वह कहती हैं, "यह स्पष्ट हो गया कि विश्वास, जवाबदेही और सुसंगत अनुभव प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में गायब था, और Uvi Health में, हम इसे बदलने के लिए काम कर रहे हैं।"





नवंबर 2020 में शुरू हुआ, Uvi Health वर्तमान में एक विज्ञान-समर्थित दृष्टिकोण के माध्यम से Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करता है।





महक बताती हैं कि भारत में पीसीओएस पांच में से एक महिला को प्रभावित करता है और इसका प्रचलन बढ़ रहा है।





वह कहती हैं, “हमारा प्रोग्राम महिलाओं को हार्मोनल जन्म नियंत्रण की गोलियों की आवश्यकता के बिना स्वाभाविक रूप से PCOS लक्षणों को उलटने में मदद कर सकता है। हमारे प्रोग्राम को स्त्रीरोग विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ और फिटनेस विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा डिज़ाइन और वितरित किया गया है, जो व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रत्येक सदस्य के साथ उनके लिए एक अनुकूलित उपचार मार्ग बनाने के लिए काम करते हैं। प्रोग्राम पूरी तरह से डिजिटल है और कोई भी महिला, देश में कहीं भी स्मार्टफोन और इंटरनेट तक पहुंच दर्ज कर सकती है।”

महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान

Uvi Health के लक्षित दर्शकों के आयु समूह में भारत भर की महिलाएं है। यह PCOS वेलनेस के लिए तीन महीने और छह महीने की सदस्यता योजना प्रदान करता है, जिसकी कीमत 1,700 रुपये से 2,000 रुपये प्रति माह है।





महक कहती हैं, केवल चार महीनों में, उन्होंने 3,000 से अधिक महिलाओं का एक मजबूत समुदाय बनाया है, जो महिलाओं के लिए प्रजनन और यौन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है जहाँ उन्हें सही उपकरण, संसाधन और जानकारी के साथ सशक्त बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म एक बूटस्ट्रैप्ड वेंचर है।





महक कहती हैं, “यह स्थान बहुत ही नवजात है, और हम इस बाजार में कुछ शुरुआती गतिविधि देखना शुरू कर रहे हैं। मैं अन्य स्टार्टअप्स को देखकर खुश हूं - इससे पता चलता है कि जरूरत वास्तविक है और समस्या बहुत बड़ी है। मुझे नहीं लगता कि यह एक विनर टेक-ऑल मार्केट है, और विभिन्न स्टार्टअप विभिन्न उपयोगकर्ता वरीयताओं और आवश्यकताओं के लिए अपील करेंगे।”





चूंकि पिछले सप्ताह प्लेटफ़ॉर्म ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, इसलिए महक का मानना ​​है कि विकास की कहानी अभी सामने नहीं आई है।





उन्हें यह भी लगता है कि आंत्रप्रेन्योरशिप एक लंबी और अक्सर अकेली यात्रा है। “मैं अपने शुरुआती समर्थकों और मेंटर्स के लिए बहुत आभारी हूं। मैं महिला आंत्रप्रेन्योर्स के लिए Qualcomm के उद्घाटन फेलोशिप का हिस्सा रही हूं। मुझे सीधे Qualcomm के वरिष्ठ निदेशक इंजीनियरिंग द्वारा प्रशिक्षित किया गया, जिसने मुझे अपने प्रोडक्ट रोडमैप को परिष्कृत करने में मदद की। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे बहुत सहयोगी दोस्त और परिवार हैं, जो हर कदम पर एक मजबूत बोर्ड रहे हैं।”





Uvi Health की योजना महिलाओं को हर बड़े प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम के आसपास चुनौतियों का सामना करने वाले एक बेहतर और सुसंगत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने की है - मेनार्चे से रजोनिवृत्ति तक।





महक कहती हैं, “मुझे लगता है कि मानवता के पूरे इतिहास में एक महिला होने के लिए यह बेहद अच्छा समय है। जैसा कि कोई है जो महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों को हल कर रहा है। अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और महिलाएं अभी भी वीसी फंडिंग आवंटन में कमतर हैं, महिला आंत्रप्रन्योर्स के लिए समर्थन का इकोसिस्टम बढ़ रहा है।“