जानें क्यों पति-पत्नी की इस जोड़ी ने महामारी के दौरान शुरू किया हेल्थ फूड स्टार्टअप?

2005 में पल्लवी भारद्वाज के नवजात वेदांग को हृदय में दो छेदों के साथ जन्मजात हृदय दोष का पता चला था। एक नई माँ के रूप में वह यह भी जानती थीं कि आगे की चुनौतियाँ हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली ही आगे का रास्ता है।

जब उनके बेटे की प्रतिरक्षा को चुनौती मिली और उसने धीमी वृद्धि दिखाई गई, तो पल्लवी ने स्तनपान के माध्यम से अपने बेटे के पोषण के पूरक के लिए भोजन अध्ययन। यह कहते हुए कि, "हम वही खाते हैं, जो हम खाते हैं", वह माँ के जीवन का केंद्र बन गया।

मार्च 2015 में पल्लवी ने यूएस में कुशी संस्थान में मैक्रोबायोटिक पोषण में एक औपचारिक डिग्री पूरी की और भोजन की ऊर्जा और चिकित्सा के बारे में सब कुछ सीखा। इसके बाद ब्रिटेन में द बाख सेंटर में बैक फ्लावर थेरेपी का कोर्स किया।

इन वर्षों में, उन्होंने अमेरिका के समग्र अध्ययन के लिए ओमेगा इंस्टीट्यूट में प्रसिद्ध डॉ. ब्रायन वीस से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जैसे कल्याण के विभिन्न पहलुओं को सीखा और अब आयुर्वेद एक्यूप्रेशर पर ध्यान दे रही हैं।

एक समग्र स्वास्थ्य और जीवन शैली के कोच के रूप में उन्होने एक अपार्टमेंट का स्टूडियो के रूप में नवीनीकरण किया और 2017 में इबादत (अर्थ पूजा) की स्थापना की। नोएडा में स्थित वेलनेस फर्म ने 300 से अधिक ग्राहकों को मधुमेह, कैंसर, चिंता, मोटापा और उच्च रक्तचाप जैसी स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद की है।

43 वर्षीय उद्यमी का मानना है कि मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण को संतुलित करना, जिसे वह जीवन के चार पहिये कहते हैं, एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। पल्लवी योग, शियात्सू में प्रशिक्षण भी देती है, अनुकूलित वर्कआउट का आयोजन करती है और व्यक्तियों को एक समग्र जीवन जीने में मदद करने के लिए आहार प्रबंधन के अपने ज्ञान का उपयोग करती है।

वह कहती हैं कि इबादत में कुल निवेश, जिसमें वेलनेस एजुकेशन की रकम 40 से 50 लाख रुपये है। पिछले सात वर्षों से, पल्लवी और उनके पति संदीप माधवन चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन का समर्थन कर रहे हैं, जो उनके बेटेके हृदय रोग विशेषज्ञ विकास कोहली द्वारा स्थापित किया गया है। पल्लवी भारद्वाज ने 2017 में अपनी वेलनेस फर्म इबादत (अर्थ-उपासना) की स्थापना की। ALSO READ बेघरों को किफायती आवास उपलब्ध करा प्रवासी संकट को हल कर रही है यह पहल खास यात्रा भारत में COVID-19 के टूटने के बाद पल्लवी ने इबादत की सेवाओं को ऑनलाइन लिया। हालांकि, उन्होने अपने परिवार, साथ ही ग्राहकों के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान बाजार में स्वस्थ भोजन और स्नैक्स की कमी देखी।

वे कहती हैं, “मैं लगभग 10 वर्षों से जैविक आहार पर हूँ। ऐसे व्यवसाय हैं जो कार्बनिक संसाधनों की आपूर्ति करते थे लेकिन महामारी के दौरान यह उनके लिए मुश्किल हो गया। यही कारण है कि जब हम जैविक जीवन का प्रचार करने के लिए कुछ करना चाहते थे।”

पल्लवी उनके पति संदीप के साथ शामिल हुईं, जो एक ट्रैवल स्टार्टअप चलाते हैं और दोनों ने मई 2020 में जैविक और कीटनाशक मुक्त भोजन के लिए ऑनलाइन मार्केटप्लेस सेव वेल बीइंग शुरू करने के लिए अपनी मौजूदा मैनपावर का इस्तेमाल किया। सेव वेल बीइंग की ऑर्गेनिक सब्जियां

पल्लवी ने एक लाइफस्टाइल कोच के रूप में अपने नेटवर्क का लाभ उठाया और कहती है कि बोर्ड पर भोजन और स्नैक ब्रांड मिलना मुश्किल नहीं था। उन्होंने इस उद्यम में 15 लाख रुपये का निवेश किया, जिसमें अब सत्तू आटा, सांबर पाउडर, भुना हुआ बंगाल बेसन, चावल का आटा, लाल चावल, रागी का आटा और क्विनोआ के साथ मौसमी सब्जियां, फल, शहद और कई उत्पाद शामिल हैं।

उन्होंने भारतीय जैविक ब्रांडों की शुरुआत की। हालाँकि पल्लवी विदेशी ब्रांडों को पेश करने के लिए उत्सुक थीं, जिनका वह उपयोग कर रही थीं, आयात करना शुरुआत में एक बड़ी चुनौती साबित हुई।

पल्लवी ने जोर देकर कहा कि भोजन का सेवन शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, जो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत में COVID-19 मामले बढ़ रहे हैं।

वह कहते हैं, "महामारी ने उपभोक्ता व्यवहार को फिर से आकार दिया है, जहां खरीदारों ने अपनी जीवन शैली में सचेत संशोधन करना शुरू कर दिया है और स्वस्थ भोजन कर रहे हैं।"

हालांकि, पल्लवी का कहना है कि उनके ग्राहकों को स्वस्थ खाने और जैविक जीवनशैली पर स्विच करने के लिए आश्वस्त करना एक बड़ी चुनौती रही है क्योंकि परिणाम मूर्त नहीं हैं।

दंपति अब स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने नवीनतम उद्यम के बारे में शब्द फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वे दिल्ली और नोएडा में स्टोर खोलने की उम्मीद करते हैं। ALSO READ भुवनेश्वर स्थित शेफ जंक्शन महामारी के दौरान लोगों तक पहुंचा रहा है घर पर पका हुआ भोजन

